Ferrari F1 se centró en 2026 en abril debido al dominio de McLaren

El Team Principal de Ferrari de Fórmula 1, Fred Vasseur, ha revelado que la escudería cambió su enfoque hacia 2026 tras ver la ventaja que tenía McLaren F1 al comienzo de esta temporada.

McLaren comenzó la temporada 2025 como el equipo más dominante de la F1, construyendo una ventaja en la clasificación de constructores que le permitió ganar su título mundial en Singapur.

Con decisiones cruciales que tomar en el desarrollo de los nuevos coches para 2026, el dominio inicial de McLaren ha influido en la forma en que sus rivales han abordado la temporada.

El director del equipo Ferrari, Vasseur, ha explicado que la Scuderia cambió por completo el desarrollo aerodinámico para 2026 ya en abril, tras solo un par de Grandes Premios, y ahora admite que puede haber subestimado el impacto psicológico de no aportar mejoras significativas durante un periodo tan largo de la temporada.

"No empezamos de la mejor manera, hubo una doble descalificación en China. Esto nos costó muchos puntos en comparación con nuestros competidores directos. Y bastante pronto en la temporada, McLaren fue tan dominante en las primeras cuatro o cinco pruebas que nos dimos cuenta de que sería muy difícil para 2025", explicó Vasseur.

"Eso significa que decidimos muy pronto, creo que a finales de abril, pasar a 2026. Fue una decisión difícil. Quizás también subestimé un poco la decisión desde el punto de vista psicológico, porque cuando aún te quedan 18 o 20 carreras y sabes que no vas a aportar ningún desarrollo aerodinámico, es bastante difícil de gestionar psicológicamente".

"Pero, en general, seguimos adelante. Hemos introducido algunas mejoras mecánicas, estamos intentando mejorar el funcionamiento, y ese es el ADN de nuestro deporte. Pero tenemos que aceptarlo. Sigo confiando en la decisión que tomamos, y no pasa nada: ahora vamos a luchar por el segundo puesto en estas condiciones".

La decisión de Ferrari ha contribuido a lo que probablemente será una temporada sin victorias, a menos que pueda derrotar de alguna manera a los McLaren y a Max Verstappen en Qatar y Abu Dabi, y también ha perjudicado la adaptación de Lewis Hamilton al equipo con sede en Maranello, ya que todavía persigue su primer podio con Ferrari.

Pero Vasseur afirma que sus dos pilotos participaron en la decisión de sacrificar 2025, ya que el reinicio de la normativa en 2026 se considera la mejor oportunidad para que Charles Leclerc y Hamilton luchen de forma constante en la cabeza del pelotón.

"Esta decisión fue compartida por todos los miembros del equip", añadió el francés. "Por supuesto, los pilotos formaron parte de esta decisión, porque están totalmente comprometidos con el proyecto. Es algo que tenemos que compartir todos juntos, que en este tipo de situaciones hay que actuar como un equipo y es lo que hicimos en esta fase de la temporada".

"En un momento dado, echas un vistazo al campeonato y ves que sería muy difícil remontar a McLaren con el ritmo y la diferencia de puntos. Y dices: 'Vale, con los recursos que tenemos en el túnel de viento, centrémonos en el 26'".

"Por otro lado, aún se puede seguir desarrollando la parte mecánica y aportar algunas mejoras al coche, excepto en la aerodinámica, y eso es lo que hicimos. Sinceramente, hemos reaccionado bien ante las sesiones y los fines de semana difíciles, y el año que viene veremos si hemos hecho un buen trabajo esta temporada".

Ferrari afronta las dos últimas pruebas en cuarta posición en el campeonato de constructores, a 13 puntos del tercer clasificado, Red Bull Racing. Mercedes está ahora prácticamente fuera de alcance, tras ampliar su ventaja a 53 puntos en Las Vegas.