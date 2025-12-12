Cómo Alonso acabó "cabreando" a Ocon con su última masterclass: "Es una leyenda"

Esteban Ocon terminó la temporada 2025 con una de esas carreras que sirven para rescatar un año difícil… pero también para recordar por qué Fernando Alonso sigue siendo, a los 44 años, el mayor especialista del planeta en la guerra cuerpo a cuerpo. Y el francés lo sufrió.

Haas F1 Team necesitaba un milagro para arrebatar la séptima posición del Mundial de Constructores a Aston Martin Racing, y Ocon hizo su parte: séptimo en Yas Marina Circuit, sólido, agresivo, gestionando gomas y ritmo como no lo había hecho en buena parte del curso. Pero entonces apareció Alonso. Y con él, el truco de siempre, el truco que todos conocen… pero que nadie sabe neutralizar.

Porque mientras Oliver Bearman, el rookie que ha martilleado a Ocon durante 2025, concluía el año por delante en el Mundial, el francés se jugaba todo ante un viejo compañero que no regala nada. Y Alonso volvió a hacer magia: ralentizó la carrera, creó el tren de DRS perfecto y bloqueó a rivales más rápidos como Lewis Hamilton detrás del propio Ocon.

Resultado: sexto puesto para el asturiano, ocho puntos de oro para Aston Martin y Haas fuera del objetivo por solo tres unidades de puntos.

Ocon lo describió con una mezcla de frustración, respeto y resignación: "Fernando fue demasiado fuerte. Manejó extremadamente bien esa parte tan lenta del circuito. Estábamos todos atrapados detrás de él y luego empujaba en las siguientes cuatro curvas, lo justo para que no pudiéramos adelantar. Todavía conoce todos los trucos. Me cabrea, pero es increíble. Es una leyenda en las batallas rueda a rueda".

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Y el francés sabe de lo que habla. Compartió box con Alonso en Alpine y ya entonces aprendió —a base de sufrirlo y disfrutarlo en su victoria en Hungría— que cuando Fernando decide controlar el ritmo, el resto solo puede aguantar y rezar para que los neumáticos sobrevivan. En Abu Dhabi, el asturiano volvió a ejecutar esa maniobra quirúrgica que tantos dolores de cabeza ha provocado este año: ralentizar, juntar al grupo, evitar adelantamientos y destrozar las opciones de guerra psicológica y mecánica de sus perseguidores.

Ocon lo admite sin rodeos: "Hoy (el domingo) no éramos lo suficientemente rápidos para intentar ir delante de él. Duele perder la séptima posición del campeonato, pero es bueno terminar así y sentar las bases para el año que viene".

La realidad es que Haas se quedó sin premio por muy poco, y Ocon, que cerró el año con una actuación notable, no pudo evitar que la enésima genialidad de Alonso inclinara la balanza del lado verde.

Otra más para la colección.

Y sí, todos saben lo que va a hacer Fernando Alonso. Pero nadie sabe cómo evitar que funcione.