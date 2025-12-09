Hay muchos son los pilotos y equipos que a día de hoy todavía dicen "por fin" al pensar que la temporada 2025 de la Fórmula 1 ya ha llegado a su fin. Desde hace meses, todos los equipos centraron sus recursos, o al menos gran parte de ellos, en los monoplazas de 2026, que nacerán bajo un nuevo reglamento que espera ser una revolución tanto a nivel técnico como de motor.

Como no podía ser de otra forma, Fernando Alonso, a sus 44 años, es uno de los que más ganas tenía de dejar atrás la actual era del efecto suelo para empezar una nueva era junto a un equipo como Aston Martin, que tiene 2026 entre ceja y ceja para su ambicioso proyecto.

Por ese motivo, el asturiano fue preguntando durante el GP de Abu Dhabi 2025 si creía que Aston Martin tenía el mejor paquete para 2026, ante lo que Alonso no dudó: "Sí, creo que sí".

Y continuó exponiendo sus argumentos: "La fábrica está terminada. El túnel de viento es nuevo, está terminado y ya lo estamos usando. Tenemos a Adrian Newey, Andy Cowell, Enrico Cardille... Tenemos a gente estupenda y con mucho talento en la fábrica. Sólo tenemos que intentar poner todo en su sitio y luego asegurarnos de que todas las instalaciones son nuevas y funcionan correctamente".

Sin embargo, Alonso no puede garantizar con la misma rotundidad el éxito de Aston Martin de cara a la próxima temporada, ya que es consciente que después de tantos cambios el equipo necesitará algo de adaptación para aprender a trabajar a la perfección con sus nuevas herramientas y personal.

"La gente lleva pocos meses trabajando con este sistema, pero no serán suficientes estos pocos meses, necesitamos una temporada completa para juntarlo todo", dijo.

Eso sí, el bicampeón español de Fórmula 1 no tiene dudas de que el ambicioso proyecto de Aston Martin acabará ganando el mundial, pero la pregunta es cuándo.

"Esa es la cuestión. No sé si Aston Martin lo conseguirá. Para mí, eso es una garantía, pero la pregunta principal es cuándo. Eso es lo que todos intentamos conseguir lo antes posible", explicó.

Teniendo en cuenta que Alonso cumplirá 45 años el próximo curso y que él mismo ha empezado a admitir que 2026 podría ser su última temporada en la parrilla, queda por ver si ese éxito llega con el piloto asturiano todavía al volante del monoplaza. La respuesta, dentro de unos meses.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images