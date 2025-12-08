Alonso inicia 2026 antes de tiempo: asiento nuevo y simulador en Silverstone

La Fórmula 1 no se detiene nunca, ni siquiera el día después del desenlace de uno de los campeonatos más largos de la historia. Los equipos se quedaron en Abu Dhabi para la jornada de test del martes, útil tanto para probar con un coche mula los neumáticos de 2026, como para dar espacio a los jóvenes pilotos de las academias, que así pueden acumular kilómetros, útiles también de cara a su trabajo en el simulador.

Sin embargo, no todos participarán en los test del martes 9 de diciembre: entre ellos, Fernando Alonso, para quien 2026 ha comenzado antes, pero de manera diferente a la del resto de pilotos. Mientras Stoffel Vandoorne estará en Yas Marina Circuit completando la jornada de pruebas con el coche mula, el español ya ha regresado a la sede del equipo en Silverstone para preparar el asiento del nuevo monoplaza y trabajar en el simulador.

Aunque aún falta más de un mes para el debut en pista de los nuevos coches, los equipos se encuentran paradójicamente con plazos ajustados para llegar preparados a lo que se perfila como una de las mayores revoluciones en la historia de la Fórmula 1. Si a esto se suma la pausa obligatoria a partir del 24 de diciembre por el parón navideño, necesaria para que el personal descanse, resulta evidente que el trabajo está destinado a ser incesante.

Por ello, los equipos están acelerando los tiempos respecto a años anteriores, debiendo definir no solo los últimos detalles organizativos, sino también todo el trabajo en el simulador antes del parón. Teniendo en cuenta que los test de 2026 en Yas Marina tendrán una importancia relativa, dado que los coches serán muy diferentes de los que saldrán a pista el martes, Aston Martin Racing ha optado por concentrarse en el trabajo en fábrica.

Alonso, en modo 2026 desde el lunes por la mañana

Alonso regresó a Silverstone de noche, inmediatamente después del Gran Premio, para realizar el asiento del nuevo monoplaza diseñado por Adrian Newey, previsto para debutar en la temporada 2026, y luego centrarse en el trabajo en el simulador. El desarrollo avanza sin pausa y, aunque las primeras especificaciones ya han sido definidas, especialmente en el ámbito del software y en la gestión del híbrido, todavía queda un amplio margen de aprendizaje.

No debe sorprender, por tanto, que en las primeras carreras de la próxima temporada se vean monoplazas con una gestión de la energía eléctrica diferente, porque cada fabricante tendrá un enfoque específico sobre el uso del híbrido. Por ello, los pilotos deberán afrontar un trabajo de "aprendizaje", ya que a partir del próximo año se les pedirá prestar aún más atención a cómo y dónde ahorrar energía para maximizar el tiempo por vuelta.

Sin embargo, Alonso no es el único piloto que ya ha regresado a fábrica. También Valtteri Bottas, presente en Abu Dhabi únicamente como reserva de Mercedes, voló a Silverstone, curiosamente a pocos metros de la sede de Aston Martin, para planificar el trabajo con Cadillac y realizar el asiento del monoplaza de 2026. El futuro de la Fórmula 1 ya ha comenzado.