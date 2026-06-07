Hamilton revela el orden del ADUO: Mercedes y Ferrari recibirán ayuda para sus motores

Se ha confirmado que Red Bull Ford Powertrains cuenta actualmente con el motor V6 de combustión más potente de la Fórmula 1, según ha podido saber Motorsport.com, después de que Lewis Hamilton revelara que Ferrari recibirá ayuda para desarrollar su unidad de potencia.

Tras el Gran Premio de Canadá, la FIA llevó a cabo una evaluación del rendimiento de todos los motores V6 de combustión con el objetivo de determinar cuál es la unidad de referencia y cuál es la desventaja de sus rivales respecto a ella.

Según el sistema ADUO, por cada déficit del 2% en el rendimiento del V6, los fabricantes reciben ayudas adicionales en forma de tokens de homologación, horas extra de banco de pruebas y margen adicional dentro del límite presupuestario para trabajar en sus motores fuera de las ventanas y restricciones habituales del reglamento.

Se espera que la FIA publique oficialmente los resultados tan pronto como este lunes, ya que la normativa establece que el organismo debe hacer públicos sus hallazgos 14 días después del Gran Premio de Canadá.

Sin embargo, tras el Gran Premio de Mónaco, Hamilton dejó escapar que Red Bull Ford Powertrains había resultado ser, de forma algo sorprendente, la referencia en cuanto a potencia, por delante de Mercedes y Ferrari.

Motorsport.com ha podido confirmar posteriormente que el déficit de Mercedes supera el umbral del 2%, lo que le permitirá recibir un token de homologación dentro del sistema ADUO. Ferrari, por su parte, estaría más de un 4% por detrás y, por ello, recibiría dos tokens de desarrollo.

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Se cree que Audi y Honda están todavía más rezagados, algo que ya se esperaba, aunque en el momento de redactar esta información aún no está del todo claro qué nivel de ayuda recibirán.

Hamilton también advirtió de que el ADUO no es una solución milagrosa. Existe una gran diferencia entre recibir permiso para mejorar el motor V6 y lograr avances significativos en un plazo razonable.

"Creo que la noticia salió ayer o hoy: Red Bull tiene el motor más potente, Mercedes es segundo y nosotros estamos por detrás", explicó Hamilton a Sky Sports F1. "Así que ahora tenemos estos tokens para intentar desarrollar el motor y reducir la diferencia".

"Pero eso es un proyecto de entre ocho y diez meses, así que no es algo que podamos solucionar la semana que viene. Vamos a esforzarnos al máximo para ver cómo podemos cerrar esa brecha".

El sistema ADUO ha sido uno de los temas más debatidos desde su creación. Inicialmente fue concebido para evitar una situación similar a la de Honda en 2017, cuando un fabricante quedó claramente descolgado respecto a la competencia. Sin embargo, debido a la escala progresiva de ayudas y oportunidades de desarrollo, la batalla pronto adquirió también un fuerte componente político entre los fabricantes.

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