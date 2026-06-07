Horarios del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026 y cómo verlo gratis por TV

La Fórmula 1 no se detiene y, apenas una semana después de las estrechas calles de Montecarlo, aterriza en uno de los circuitos más importantes del calendario. El Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 se disputará del 12 al 14 de junio en el Circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló y supondrá la séptima cita de la temporada.

Será además una edición especial. Por primera vez, la prueba catalana se celebra bajo la denominación de Gran Premio de Barcelona-Catalunya, ya que el nombre de Gran Premio de España pasa este año a la nueva carrera de Madrid, prevista para septiembre. Aun así, Montmeló seguirá siendo una de las referencias del campeonato y afronta el fin de semana con todas las entradas agotadas. La cita catalana llega además en un momento clave del Mundial. Andrea Kimi Antonelli aterriza como sólido líder del campeonato después de encadenar cinco victorias consecutivas.

A continuación, apunta bien los horarios de todas las sesiones, cómo puedes verlo gratis por la tele en España y toda la información para que no te pierdas nada.

Horarios del GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026 en España

Como ya es habitual en la gira europea, la Fórmula 1 mantendrá los horarios tradicionales para los aficionados españoles.

Sesión Día Hora Entrenamientos Libres 1 Viernes 12 de junio 13:30h Entrenamientos Libres 2 Viernes 12 de junio 17:00h Entrenamientos Libres 3 Sábado 13 de junio 12:30h Clasificación Sábado 13 de junio 16:00h Carrera (66 vueltas) Domingo 14 de junio 15:00h

El viernes comenzará la acción con dos sesiones de entrenamientos libres que permitirán a los equipos evaluar sus paquetes aerodinámicos y recoger datos en uno de los circuitos más completos del campeonato. Los horarios serán los mismos que en el último GP en Mónaco, y la acción empezará en Montmeló con la FP1 a las 13:30h. Después habrá un parón y la FP2 dará comienzo a las 17:00h.

El sábado llegará el primer gran momento del fin de semana con la clasificación, una sesión especialmente importante en Barcelona, donde la posición de salida suele tener un peso relevante, aunque las oportunidades de adelantamiento son mayores que en otros trazados europeos. La qualy será a las 16:00h.

Finalmente, el domingo, a las 15:00 horas, se apagarán los semáforos para una carrera prevista a 66 vueltas.

Para los aficionados latinoamericanos tocará volver a madrugar con la F1 en Europa. En México, donde habrá una atención especial al rendimiento de Sergio Pérez en su temporada de debut con Cadillac, los Libres 1 arrancarán a las 05:30h del viernes y los Libres 2 a las 09:00h. La clasificación se disputará el sábado a las 08:00h, mientras que la carrera comenzará el domingo a las 07:00h.

Por su parte, los seguidores argentinos podrán seguir de cerca el gran momento de Franco Colapinto, que llega a Barcelona después de varias actuaciones destacadas con Alpine. En Argentina, los Libres 1 empezarán a las 08:30h del viernes y los Libres 2 a las 12:00h, mientras que la clasificación será el sábado a las 11:00h y la carrera arrancará el domingo a las 10:00h.

Cómo ver el GP de Barcelona-Catalunya de F1 2026 en directo y gratis

Los aficionados españoles tendrán varias opciones para seguir el Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026. La cobertura completa del fin de semana estará disponible en DAZN F1, tanto mediante la plataforma de streaming como a través de Movistar Plus+, donde el canal está disponible para los abonados correspondientes. Además, los usuarios que dispongan del Plan Motor de DAZN también podrán seguir toda la actividad del campeonato, incluida la Fórmula 2 y la Fórmula 3.

Pero la gran noticia es que la carrera podrá verse también en abierto.

DAZN volverá a ofrecer el evento de forma gratuita para los usuarios registrados en su plataforma, mientras que Mediaset emitirá el Gran Premio en abierto para toda España. La carrera podrá seguirse a través de Telecinco y diferentes contenidos del fin de semana también tendrán presencia en los canales del grupo.

Además, los aficionados catalanes contarán con una cobertura especial a través de TV3. La televisión pública catalana emitirá la carrera y ofrecerá una programación específica durante el fin de semana, mientras que los entrenamientos libres y otras sesiones podrán seguirse a través de Esport3.

En Latinoamérica, la F1 podrá seguirse principalmente a través de Disney+ Premium en la mayoría de países de la región. En Argentina, además, la cobertura también estará disponible mediante Fox Sports, mientras que en México los aficionados podrán seguir el GP de Barcelona-Catalunya a través de Izzi. Como alternativa global, los seguidores de todo el mundo también podrán ver todas las sesiones mediante F1 TV.

Y por supuesto, en Motorsport.com España tendrás la cobertura más completa de todo lo que ocurra durante el fin de semana del GP de Barcelona-Catalunya 2026. Desde las declaraciones del Media Day del jueves hasta las reacciones posteriores a la carrera, pasando por análisis, entrevistas, crónicas, galerías de fotos y todas las noticias de última hora desde el circuito. Además, podrás seguir en directo todas las sesiones con nuestro Live Timing, comentarios vuelta a vuelta, resultados al instante y toda la información relevante conforme vaya produciéndose.

El Circuit de Barcelona-Catalunya, uno de los grandes exámenes de la Fórmula 1

Pocos circuitos son tan completos como el trazado de Montmeló. Durante décadas ha sido considerado por equipos e ingenieros como uno de los mejores termómetros para medir el verdadero rendimiento de los monoplazas.

Sus largas curvas rápidas, las frenadas fuertes, las zonas de aceleración y una recta principal, que es la zona principal de adelantamientos, convierten al Circuit de Barcelona-Catalunya en una prueba extremadamente exigente tanto para pilotos como para coches.

Por eso, históricamente, los equipos han utilizado Barcelona como referencia para evaluar si las mejoras introducidas funcionan realmente.

Datos del Circuit de Barcelona-Catalunya

Dato Información Circuito Circuit de Barcelona-Catalunya Localización Montmeló, Barcelona Longitud 4.657 metros Distancia de carrera 66 vueltas (307,236 km) Curvas 14 Sentido Horario Pole Position Izquierda

¿Cuántas vueltas tiene la carrera de Barcelona?

La carrera del Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 se disputará a 66 vueltas. Con una longitud de 4,657 kilómetros por giro, los pilotos recorrerán un total de 307,236 kilómetros durante la prueba dominical, una distancia que suele completarse en alrededor de una hora y media salvo que aparezcan coches de seguridad o interrupciones.

¿Qué pilotos han ganado en Montmeló?

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha sido escenario de algunas de las actuaciones más recordadas de la Fórmula 1 moderna. Los dos grandes dominadores de la historia del trazado son Lewis Hamilton y Michael Schumacher, ambos con seis victorias.

Por detrás aparecen Max Verstappen con cuatro triunfos y Mika Hakkinen con tres. Fernando Alonso también figura entre los grandes nombres del circuito gracias a sus victorias de 2006 y 2013, dos de los momentos más celebrados por la afición española. Entre los pilotos actuales, además de Hamilton, Verstappen y Alonso, solo Oscar Piastri ha podido ganar y fue el último en hacerlo.

Cómo llega el Mundial de F1 2026 al GP de Barcelona-Catalunya

El Mundial de F1 2026 llega a Barcelona con Antonelli como gran dominador del campeonato. El joven piloto de Mercedes acumula cinco victorias consecutivas y ya dispone de una ventaja de 66 puntos sobre el segundo clasificado que es Lewis Hamilton.

Clasificación del Mundial de pilotos (pulsa aquí para verla completa):

Clasificación del Mundial de equipos: