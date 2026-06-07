Aston Martin lidera la jornada de test de las 24 Horas de Le Mans

Aston Martin golpeó primero en el inicio de la semana de las 24 Horas de Le Mans al encabezar la clasificación de la categoría Hypercar en la jornada oficial de test.

Tom Gamble firmó un mejor registro de 3:26.293 al volante del Valkyrie Hypercar #007 de The Heart of Racing para colocarse al frente de la tabla a mitad de la segunda de las dos sesiones de tres horas disputadas este domingo.

Ese tiempo, que supuso una mejora de tres segundos respecto a la mejor vuelta del Valkyrie en esta misma cita del Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) en 2025, se mantuvo como la referencia del día pese a la avalancha de vueltas rápidas registrada en los últimos minutos de la sesión.

El Toyota GR010 Hybrid #8 ya era segundo gracias al 3:26.827 de Sébastien Buemi, pero su compañero Brendon Hartley rebajó posteriormente ese crono hasta un 3:26.401 para terminar a apenas una décima del Aston Martin.

El 3:26.853 de Norman Nato con el mejor Cadillac V-Series.R del equipo Jota le permitió acabar tercero, por delante del Alpine A424 #35 gestionado por Signatech.

Charles Milesi había marcado inicialmente el ritmo de la sesión vespertina con un 3:26.990, antes de que su compañero Ferdinand Habsburg rebajara ese registro en cinco centésimas hasta un 3:26.938.

#8 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa, Mike Conway, Esteban Masson Photo by: Rainier Ehrhardt

Filipe Albuquerque terminó quinto en la clasificación combinada gracias al 3:27.011 con el que lideró la sesión matinal para el equipo Wayne Taylor Racing Cadillac.

Victor Martins fue sexto con el Alpine #36 tras marcar un 3:27.017 en los compases finales de la tarde.

Robin Frijns ascendió hasta la séptima posición al caer la bandera a cuadros con el BMW M Hybrid V8 LMDh #20 de WRT gracias a un 3:27.139.

Kamui Kobayashi colocó al Toyota #7 en octava posición con un 3:27.167, tiempo que posteriormente igualó Alessandro Pier Guidi con el Ferrari 499P más rápido de AF Corse.

Genesis, debutante en Le Mans, logró entrar en el top 10 gracias a una vuelta tardía de Paul-Loup Chatin con el GMR-001 LMDh #19 de la marca surcoreana. Su 3:27.174 fue ligeramente mejor que el tiempo de Stoffel Vandoorne con el Peugeot 9X8 LMH #93, que cayó hasta la undécima plaza.

Los ocho fabricantes presentes en Hypercar y un total de 13 coches concluyeron la jornada separados por menos de un segundo. Los tiempos fueron muy similares a los de 2025, cuando Hartley fue el más rápido para Toyota con un 3:26.246.

#28 IDEC Sport Oreca 07 Gibson: Paul Lafargue, Valerio Rinicella, Job Van Uitert Photo by: Rainier Ehrhardt

Los honores en LMP2 fueron para el Oreca 07-Gibson #28 de IDEC Sport pilotado por Job van Uitert. Su mejor vuelta de 3:35.344 fue casi dos décimas más rápida que el 3:35.519 conseguido por Mathias Beche con el Oreca #14 de TDS Racing.

El tercer mejor tiempo entre las dos sesiones fue para Matthieu Vaxiviere, que había liderado la clasificación por la mañana con el coche #183 de AF Corse.

Ferrari fue el fabricante más rápido en LMGT3 gracias al 296 GT3 Evo #54 de AF Corse pilotado por Francesco Castellacci. Su mejor registro de 3:56.646 fue menos de una centésima más veloz que el Porsche 911 GT3 R #91 de Manthey, con Timur Boguslavskiy al volante.

La acción en pista de la 94ª edición de las 24 Horas de Le Mans, tercera cita del WEC 2026, se reanudará el miércoles 10 de junio a las 14:00 hora local.

Clasificación de los test 2 de las 24 Horas de Le Mans 2026

Pos. Nº Equipo Vueltas Tiempo Diferencia 1 007 Aston Martin THOR Team 40 3:26.293 - 2 8 Toyota Racing 38 3:26.401 +0.108 3 12 Cadillac Hertz Team JOTA 45 3:26.853 +0.560 4 35 Alpine Endurance Team 40 3:26.938 +0.645 5 36 Alpine Endurance Team 39 3:27.017 +0.724 6 101 Cadillac WTR 42 3:27.088 +0.795 7 20 BMW M Team WRT 44 3:27.139 +0.846 8 7 Toyota Racing 44 3:27.167 +0.874 9 51 Ferrari AF Corse 27 3:27.167 +0.874 10 19 Genesis Magma Racing 41 3:27.174 +0.881 11 93 Peugeot TotalEnergies 45 3:27.208 +0.915 12 38 Cadillac Hertz Team JOTA 45 3:27.261 +0.968 13 009 Aston Martin THOR Team 47 3:27.269 +0.976 14 50 Ferrari AF Corse 37 3:27.361 +1.068 15 83 AF Corse 44 3:27.562 +1.269 16 15 BMW M Team WRT 49 3:27.896 +1.603 17 94 Peugeot TotalEnergies 41 3:27.990 +1.697 18 17 Genesis Magma Racing 39 3:28.584 +2.291