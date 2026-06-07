¡Alonso puntúa en Mónaco F1! La FIA sanciona a Pérez tras la carrera

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Sergio Pérez fue sancionado por una infracción en la resalida y eso le quitó su décimo puesto, que cayó en manos de Fernando Alonso y su Aston Martin.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Tras dos tercios de una carrera que arrancó de forma tranquila, salvo por el problema de motor que dejó al Red Bull de Max Verstappen clavado en la salida, el caos se apoderó de las últimas vueltas del Gran Premio de Mónaco, con accidentes, coches de seguridad, banderas rojas y sanciones que se sucedían unas a otras.

De hecho, todo ese caos llevó al Cadillac de Sergio Pérez de forma inesperada hasta la décima posición al cruzar la bandera a cuadros, pero el mexicano estaba siendo investigado por una mala colocación en la parrilla de salida en la resalida.

Finalmente, los comisarios tomaron la decisión de penalizar a Checo con 10 segundos y eso le hizo perder su primer punto en su regreso a la Fórmula 1, un punto que cayó en manos de otro piloto que no esperaba sumar puntos hoy: Fernando Alonso.

El asturiano, aprovechándose del caos y tras una muy buena resalida final, logró acabar 11º en el momento de cruzar la bandera a cuadros, ascendiendo más tarde hasta esa décima posición que le dio el primer punto de la temporada 2026 a Aston Martin.

Resolución de la sanción de la FIA a Checo Pérez

"Los comisarios escucharon al piloto del Coche 11 (Sergio Pérez) y al representante del equipo, y revisó los datos del sistema de posicionamiento, videos y onboards. El vídeo mostró claramente que la rueda delantera derecha del Coche 11 estaba fuera de su posición asignada. Se aplica la penalización estándar".

Cabe mencionar que anteriormente, al inicio de la carrera, Sergio Pérez ya había sido sancionado por colocarse mal en la parrilla de salida en la primera arrancada, aunque en esta ocasión se debió a un error al no tener en cuenta que estaba ocupando la posición de un Gabriel Bortoleto que debía quedarse vacía al salir desde el pitlane.

Con esos 10 segundos de sanción, Checo Pérez pasa del 10º al 15º puesto, el último de los pilotos que acabaron la carrera del GP de Mónaco 2026 de la Fórmula 1.

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