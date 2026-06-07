Alpine solicita el "derecho de revisión" por las sanciones a Gasly en Mónaco
El equipo Alpine ha comunicado que ha solicitado una revisión de las sanciones impuestas a Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco 2026 de la F1.
La escudería Alpine ha confirmado que ha solicitado el ejercicio de "derecho de revisión" en relación a las sanciones impuestas a Pierre Gasly por exceso de velocidad en boxes durante el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 de 2026.
«Tras los resultados del Gran Premio de Mónaco de hoy, el equipo BWT Alpine Formula One Team confirma que ha solicitado a la FIA el ejercicio de derecho de revisión por las sanciones impuestas por exceso de velocidad en el carril de boxes", se puede leer en un breve comunicado del equipo francés en las redes sociales.
Pierre Gasly cruzó la bandera a cuadros en la tercera posicióin, por detrás del ganador y del segundo clasificado, Andrea Kimi Antonelli y Lewis Hamilton, antes de ser expulsado del podio por la aplicación de la penalización tras los excesos de velocidad en boxes.
Según los documentos de los comisarios, a Gasly se le midió a 60,1 km/h en una primera infracción y a 60,4 km/h en la segunda, siendo el límite en boxes de 60 km/h en las calles del principado. Es decir, fue penalizado por 0.1 km/h y 0.4 km/h.
No obstante, tanto el piloto como el equipo están 100% convencidos de que el coche de Gasly estaba dentro de los parámetros exigidos por la FIA en ambos casos, por lo que consideran que es un podio "robado injustamente".
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