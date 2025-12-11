A qué hora es la gala de la FIA 2025 que coronará a Norris y cómo verla gratis

El viernes 12 de diciembre se celebra la gala anual de los FIA Awards 2025, donde se premia y corona a los campeones del mundo de cada categoría FIA, incluyendo al reciente campeón de Fórmula 1, Lando Norris. Descubre a qué hora empieza la gala en España y en varios países de Latinoamérica, dónde se celebra y cómo seguirla en directo y gratis.

A qué hora es la Gala FIA 2025

La gala tendrá lugar el viernes 12 de diciembre en Tashkent, Uzbekistán, y empezará a las 23:00 hora local. Horarios según tu país:

A qué hora empieza la gala de los premios de la FIA 2025 en España: viernes 19:00h

A qué hora empieza la gala de los premios de la FIA 2025 en Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: viernes 11:00h

viernes 11:00h A qué hora empieza la gala de los premios de la FIA 2025 en México: viernes 10:00h

A qué hora empieza la gala de los premios de la FIA 2025 en Bolivia, Venezuela: viernes 12:00h

viernes 12:00h A qué hora empieza la gala de los premios de la FIA 2025 en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: viernes 13:00h

La gala se celebra anualmente el viernes tras finalizar la temporada de Fórmula 1 y otros campeonatos FIA, y en esta edición se traslada a Uzbekistán, donde se reunirán todos los campeones del año.

Cómo y dónde seguir gratis la Gala FIA 2025

La gala se podrá seguir gratis y en directo a través del canal oficial de YouTube de la FIA, abierto a todo el público. No será necesario suscribirse ni pagar por verla. Solo hay que entrar al canal a la hora de inicio en tu país.

Dónde se celebra la Gala FIA 2025

Tras ediciones anteriores en ciudades como Monte Carlo, Nueva Delhi, Estambul, París, Doha, Viena, Versalles, San Petersburgo, Ginebra, Bolonia, Bakú y Kigali, la gala de 2025 se celebra en Tashkent, Uzbekistán, un escenario que refuerza la presencia del automovilismo en Asia Central.

¿Qué es la Ceremonia de Premios de la FIA? ¿Qué premios se dan?

La Ceremonia de Premios de la FIA es un evento anual que honra los logros de todos los campeones de la FIA de ese año, incluyendo los de Fórmula 1, el Campeonato Mundial de Rally, el Campeonato Mundial de Resistencia, Fórmula E y karting. También incluye premios especiales como Acción del Año, Novato del Año, Oficial Destacado y los Premios del Presidente de la FIA.

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

En 2025, los Premios del Presidente de la FIA, que “reconocen y celebran la excelencia, creatividad e impacto positivo en la comunidad de los clubes miembros de la FIA en todo el mundo”, incluyen dos nuevas categorías: Excelencia en Comunicación y Logro Nacional en el Automovilismo.

El Premio a la Excelencia en Comunicación fue otorgado a la Specialty Equipment Market Association (SEMA) por su “campaña nacional de defensa del derecho de los estadounidenses a elegir vehículos de combustión interna, híbridos o eléctricos.”

El Premio al Logro Nacional en el Automovilismo ha sido otorgado a Svenska Bilsportförbundet (SBF) por el proyecto ‘Biodiversidad y Automovilismo – Compitiendo por la Naturaleza’.

"Lancé los nuevos Premios del Presidente de la FIA para reconocer la notable dedicación, visión y liderazgo de nuestros miembros", dijo el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. "Su innovación es una inspiración para todos nosotros, y me enorgulleció ver un crecimiento tan grande en las candidaturas de todas las regiones del mundo".

"Felicidades a SEMA y a su CEO Mike Spagnola, y a SBF, su presidenta Jessica Bjurström y a la vicepresidenta de la FIA Anna Nordkvist por su éxito, y gracias a todos los miembros que compartieron sus candidaturas; fue un honor presenciar el increíble trabajo que se está realizando globalmente dentro de la comunidad FIA".

