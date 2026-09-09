Colapinto explica sus lágrimas de Monza antes de Madrid: "Me salió de adentro"

Tres días después, todavía duele. Franco Colapinto consiguió puntos en Monza, remontó después de su error y cruzó la meta noveno, pero nada de eso fue suficiente para borrar una imagen que sorprendió después de la carrera: la del argentino visiblemente emocionado y entre lágrimas tras bajarse del Alpine.

Porque aquel noveno puesto escondía todo lo que pudo haber sido.

Colapinto llegó a rodar tercero en el GP de Italia, peleando de tú a tú con coches que normalmente sólo ve unos cuantos metros por delante. Red Bull, McLaren, Ferrari... por una vez, estaban allí, a su alcance. Pero perdió el coche en Lesmo tras uno de los reinicios, atravesó la grava y vio desaparecer en cuestión de segundos una oportunidad que difícilmente podía haber imaginado antes de empezar el fin de semana.

Ahora, ya en Madrid para disputar el primer Gran Premio de España en Madring, el argentino ha explicado qué había detrás de aquellas lágrimas.

"Me salió de adentro. Yo soy muy así, no escondo nada", reconoció durante un evento de Alpine este miércoles, previo al fin de semana.

"Fue un momento difícil. Creo que toda la carrera estuve angustiado porque sentí que era una oportunidad única. Nunca había estado entre los tres primeros peleando por una carrera y haber cometido un error así obviamente lastima".

El resultado final casi era lo de menos.

Colapinto acabó noveno y volvió a sumar puntos para Alpine, pero sabía perfectamente que durante unas vueltas había tenido en sus manos algo bastante más grande.

"Más allá de haber terminado noveno y haber sumado puntos, cerca de la posición en la que tendría que haber terminado igualmente, es un poco más la sensación de estar peleando con esos autos con los que casi nunca peleas".

"Te sentís fuerte compitiendo contra Red Bull, McLaren, Ferrari y, de golpe, tirarlo un poco a la basura tan rápido... da pena y da bronca", añadió.

Eso es precisamente lo que explica la diferencia entre perder un noveno puesto y perder un posible podio. Monza ofreció a Colapinto una de esas ventanas que rara vez aparecen para un equipo de la zona media y, cuando se cerró, el argentino no intentó disimularlo.

"Ya volverán más oportunidades seguro", aseguró.

De las lágrimas de Monza a una carrera "en el corazón"

Y quizá no exista un escenario mejor para pasar página que Madrid.

Para Colapinto, Madring no será simplemente otro circuito nuevo del calendario. El argentino mantiene una relación especial con la capital española desde sus primeros años en Europa, cuando compitió en la Fórmula 4 española y vivió en Madrid.

"Desde que se anunció esta carrera era un sueño venir acá a correr", explicó.

"Madrid es una ciudad que a mí me dio mucho desde muy chiquito. Cuando vine acá y empecé a correr en la F4 Española era donde vivía y estuve mucho tiempo".

"La tengo en el corazón. Es de las ciudades que más me gustan de Europa y de las que más se parece a Buenos Aires también. Me recuerda mucho a casa y me trae muchos recuerdos de los momentos lindos que viví".

Por eso coloca el estreno de Madrid prácticamente en el escalón inmediatamente inferior a su carrera de casa.

"De todas las carreras del año es de las que más espero, después de Brasil", afirmó.

Y tampoco será difícil localizar a sus aficionados. Colapinto espera otra invasión albiceleste en las gradas: "Seguramente habrá muchas banderas argentinas".

"En el simulador llevaba horas" conseguir una vuelta perfecta

Pero la nostalgia terminará en cuanto se encienda el semáforo verde el viernes.

Madring es terreno desconocido para toda la parrilla y presenta 22 curvas, además de una de las grandes particularidades del nuevo trazado: La Monumental, su larga curva peraltada. El estreno oficial de la Fórmula 1 será este fin de semana, del 11 al 13 de septiembre.

Y Colapinto ya ha descubierto desde el simulador que juntar todos los sectores puede convertirse en una pequeña pesadilla.

"Creo que va a ser extremadamente difícil para los pilotos. Para juntar una vuelta en el simulador llevaba horas", confesó.

Una frase que resume bastante bien el reto.

"Imaginate acá, con dos o tres vueltas. Va a ser muy difícil buscar esa vuelta perfecta. Tiene todo tipo de curvas, curvas realmente muy desafiantes para los pilotos y para los autos".

El argentino destacó precisamente la variedad del circuito madrileño.

"Tiene curvas muy lentas, curvas muy rápidas. Tiene un mix muy lindo entre pianos y curvas con peralte. Tiene un poco de todo. Todo lo que podés encontrar cuando ponés las 24 fechas es un mix de todas ellas".

Especialmente llamativa será La Monumental, una curva peraltada que Colapinto cree que no sólo impresionará desde las tribunas.

"La adrenalina creo que la vamos a sentir los pilotos manejando. La Monumental va a ser una curva bastante complicada y la vamos a sentir mucho en el cuerpo también".

"Con ese peralte y con la cantidad de velocidad que vamos a poder meter, va a ser espectacular para verlo desde afuera, pero desde adentro manejarla va a ser duro también".

La gran incógnita de Madring

Hay, sin embargo, una pregunta que ni siquiera las interminables horas de simulador pueden responder todavía: ¿se podrá adelantar?

Colapinto señaló que las primeras referencias después del test de Fórmula 3 han sido positivas, aunque reconoció que algunas características del trazado podrían complicar las luchas cuerpo a cuerpo.

"Los comentarios son muy positivos. La única incógnita es si va a ser fácil pasar, si se va a poder pasar".

"Hay muchas frenadas en apoyo, doblando, y eso complica un poco el sobrepaso. Veremos cómo es en carrera, pero para manejar y por la adrenalina que nos va a dar creo que va a ser una pista bonita en el calendario".

Después de Monza, Colapinto sabe mejor que nadie lo rápido que puede cambiar un fin de semana de Fórmula 1.

Allí pasó en unos segundos de pelear con Verstappen por un podio a atravesar la grava y terminar llorando después de la carrera.

Madrid le ofrece ahora otra página en blanco.

Y, por lo que cuenta, encontrar la vuelta perfecta para empezar a escribirla no será precisamente sencillo.