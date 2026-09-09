Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de España de F1 en Madring

La Fórmula 1 dará la bienvenida este fin de semana a una nueva sede del Gran Premio de España, ya que Madring debutará a las afueras de la capital española.

El nuevo circuito toma el relevo de Barcelona como sede del GP de España. Montmeló sigue formando parte del calendario de F1, aunque bajo una nueva denominación, después de haber celebrado su carrera de 2026 en junio, ganada por Lewis Hamilton.

Este fin de semana supondrá además la primera aparición de Madrid en el calendario de Fórmula 1 desde que el histórico circuito del Jarama acogió una carrera en 1981, y ese será solo uno de los muchos temas de conversación durante el gran premio.

Así que aquí van cinco cosas a las que prestar atención.

Todo saldrá bien cuando llegue el momento... ¿o quizá no?

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Madring

Con cualquier evento nuevo siempre hace falta cierto periodo de adaptación. Basta con recordar la primera edición del Gran Premio de Miami, donde la ubicación poco óptima de las instalaciones de catering provocó dificultades para hacer llegar comida caliente a las zonas de hospitalidad.

¡Oh, no! ¿Es que nadie va a pensar en los pobres VIP y sus canapés fríos?

Eso sí, Monza lleva acogiendo grandes premios desde mucho antes de que naciera el Mundial y, aun así, el simple hecho de entrar y salir del circuito continúa siendo todo un ejercicio de caos. Lo mismo ocurre en Abu Dhabi, donde los visitantes suelen preguntarse por qué la organización de los accesos sigue siendo un auténtico desastre cuando llevan celebrando la F1 allí todos los años desde 2009.

Por eso tampoco sorprendió demasiado que nuestro equipo desplazado al circuito llegara a Madring —bueno, quizá no Fil, todavía atrapado en algún tren entre Barcelona y Madrid— y no encontrara ninguna forma de ir desde el centro de prensa hasta el paddock. También fueron vistos deambulando por allí, aparentemente perdidos, Pedro de la Rosa y Andrea Kimi Antonelli.

El desorden logístico se sumará a los desafíos que afrontarán los equipos a la hora de instalar todo su material, teniendo en cuenta que esta es la segunda carrera de un doblete. Suponiendo que los pilotos encuentren el camino hasta sus garajes y que allí haya coches para conducir, quién sabe qué clase de locura puede producirse cuando los monoplazas salgan a pista.

El asfalto recién colocado suele tener la mala costumbre de dar problemas, aunque aparentemente la superficie ha sido limpiada con agua a presión para eliminar los residuos aceitosos. Y esperemos que toda la señalización siga funcionando después de que recientemente se robara una buena cantidad de cableado...

— Stuart Codling

Kimi Antonelli, el campeón a la espera de ser coronado

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El Gran Premio de Italia del pasado fin de semana fue quizá la primera vez que George Russell reconoció públicamente que sus esperanzas de conquistar el título estaban prácticamente acabadas. El piloto de Mercedes terminó segundo en Monza por detrás de su compañero Kimi Antonelli, lo que significa que el italiano de 20 años ya ha establecido una ventaja de 66 puntos a falta de diez citas.

"Sí, Kimi definitivamente tiene el control y merece tenerlo", dijo. "Ni siquiera estoy pensando en luchar por el título o en remontar ni nada parecido. Simplemente estoy centrado en ir carrera a carrera e intentar maximizar cada fin de semana".

"Está rindiendo increíblemente bien. Va a ser extremadamente difícil superar esa diferencia, así que simplemente estoy aceptando que las cosas son así. Voy a disfrutar a partir de ahora e intentar ganar tantas carreras como sea posible".

Desde luego, esto no es lo que Russell esperaba de la temporada 2026. Llegó al campeonato como gran favorito al título y respaldó esa condición ganando desde la pole la carrera inaugural en Melbourne. Posteriormente, la suerte no estuvo de su lado en algunas de las siguientes citas, como con la aparición del coche de seguridad en un momento inoportuno en Japón, pero Monza demostró por qué Antonelli es un merecido líder, ¡teniendo en cuenta que arrancó la carrera desde la 19ª posición!

Si Russell ni siquiera puede aprovechar un fin de semana como ese, en el que su compañero de segundo año cargaba con una sanción en parrilla, cuesta imaginar dónde podrá tener ventaja sobre él y protagonizar una remontada.

Así que Madrid es este fin de semana simplemente otra carrera más en el camino hacia la coronación de Antonelli. ¡Y no apuesten en contra de que consiga su octava victoria de 2026!

— Ed Hardy

El regreso puntual de Tsunoda que ya va por tres carreras

Yuki Tsunoda, Racing Bulls Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

No hace tanto que varios medios de Fórmula 1 —incluido este— calificaban el regreso de Yuki Tsunoda en Zandvoort como una "aparición puntual". Sin embargo, aquí estamos, con el piloto japonés preparado para disputar su tercer gran premio del año con Racing Bulls, igual que Liam Lawson con Red Bull.

Todo ello se debe a que el piloto habitual de Red Bull, Isack Hadjar, continúa recuperándose de la lesión en la muñeca que sufrió durante una sesión de gimnasio en el parón veraniego de agosto. Primero se perdió Zandvoort, después Monza y Madrid será ya su tercera ausencia consecutiva.

Aunque obviamente es una decepción para Hadjar, la situación ha brindado una oportunidad de oro tanto a Lawson como a Tsunoda, ya que ninguno de los dos tiene todavía confirmados sus planes para 2027. Lawson probablemente sea quien pueda estar más tranquilo respecto a su futuro, ya que el neozelandés ha impresionado con Racing Bulls esta temporada, sumando puntos con regularidad y rindiendo a un buen nivel en las dos últimas citas con Red Bull.

Tsunoda, por su parte, no ha contado con un asiento a tiempo completo en 2026 y se entiende que está negociando para competir en IndyCar el próximo año. Por tanto, un lugar en la parrilla de Fórmula 1 en 2027 parece improbable, pero todavía no ha perdido toda esperanza y Madrid supone otra oportunidad para demostrar lo que realmente puede hacer después de que su complicada etapa en Red Bull el año pasado dañara considerablemente su reputación.

El japonés rindió de manera sólida en Zandvoort antes de sumar un punto en Monza y, teniendo en cuenta que Racing Bulls lidera la zona media, tampoco debería sorprender demasiado verle conseguir otro resultado entre los diez primeros.

— Ed Hardy

¿Caos de banderas rojas?

A marshal waves the red flag Photo by: Hector Vivas / Getty Images

Cuando la Fórmula 3 visitó Madring el mes pasado para realizar un test oficial, probablemente más de un propietario de equipo y patrocinador se llevó las manos a la cabeza. El resultado final fueron 19 banderas rojas, incluidos varios accidentes importantes que dispararon las facturas por daños.

Como suele suceder con cualquier circuito nuevo, los niveles de agarre serán extremadamente bajos durante el primer año. Pero la combinación que ofrece Madring entre carreteras públicas y secciones específicas de alta velocidad con escasas escapatorias podría desembocar en un fin de semana caótico.

Gran parte de la atención estará puesta en el elemento estrella de Madring, la pronunciada curva peraltada de La Monumental, que es bastante más compleja de lo que puede parecer inicialmente debido a sus diferentes radios y cambios de elevación.

Pero las curvas inmediatamente anteriores y posteriores a la espectacular curva 12 también son extremadamente complicadas, con numerosos muros en las salidas que regresan hacia la trayectoria en lugar de alejarse de ella. Con tantas incógnitas, existen muchas posibilidades de que la primera edición del evento resulte bastante accidentada.

"Creo que, definitivamente, por cómo han colocado las barreras y por el diseño de la pista, va a ser uno de los mayores desafíos que hemos tenido recientemente en la Fórmula 1", aseguró Carlos Sainz, embajador del evento.

"El circuito me recuerda mucho a Yeda, también mucho a Bakú e incluso un poco a Macao en algunos aspectos. Así que afrontar algo así con un Fórmula 1 de 1.000 caballos va a ser un desafío bastante interesante".

Sainz era consciente de lo sucedido durante el test de Fórmula 3 y no se hacía ilusiones respecto a que Madring pueda convertirse en una receta para el caos, tanto durante una clasificación en la que los pilotos buscarán el límite a milímetros de los muros como por la amenaza constante de incidentes por obstaculizar a otros coches.

"He estado observando el circuito y escuchando lo que sucedió en el test de Fórmula 3", añadió. "Creo que todos esperamos coches de seguridad, banderas rojas, banderas amarillas en clasificación y cosas así".

"Últimamente ha sido una tendencia de la Fórmula 1 acudir a este tipo de circuitos, como Yeda y Bakú, que están más cerca de las ciudades, o Miami, pero tienen más muros y no hemos tenido ningún problema con ello".

— Filip Cleeren

Ferrari, bajo los focos tras el "no hay reglas" de Hamilton

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Todas las miradas estarán puestas en Lewis Hamilton y Charles Leclerc este fin de semana en Madrid después del encontronazo entre los dos pilotos de Ferrari en Monza, y también en si el equipo responderá a la petición del británico de establecer unas reglas internas más claras.

Leclerc y Hamilton llegaron en paralelo a la primera chicane en la salida del domingo. El siete veces campeón del mundo se lanzó por el interior de la curva 1, pero el monegasco aguantó la posición y se quedó con el interior para la curva 2, sin dejar espacio a su compañero de equipo, que se vio obligado a pasar por la grava y, como consecuencia, perdió varias posiciones, lo que provocó su enfado.

Hamilton consideró que debería haber tenido prioridad, ya que está más cerca de los dos Mercedes que Leclerc en el campeonato de pilotos, y lanzó un dardo a Ferrari recordando cómo funcionaban las cosas durante su etapa en Mercedes, asegurando que en Maranello "no hay reglas".

Mientras la Fórmula 1 se adentra en territorio desconocido en Madring, Ferrari ya cuenta con cierto conocimiento del trazado gracias a un filming day que el equipo realizó allí en julio. Está por ver si eso le proporcionará alguna ventaja, pero una cosa parece clara: Ferrari necesita llegar al Gran Premio de España con un entendimiento más claro entre sus dos pilotos.

— Federico Faturos