Cómo de exigente será Madring en la F1: "Incluso un pequeño error puede costarte muy caro"

El joven piloto de Ferrari en Fórmula 1 Tuukka Taponen ha descrito el nuevo circuito de Madring como "bastante físico" y "muy exigente", y ha explicado lo complicado que será alcanzar la perfección en el trazado madrileño.

Taponen y el resto de pilotos de Fórmula 3 salieron a pista para disputar un test de dos días en el nuevo circuito de Madrid los días 24 y 25 de agosto, y la magnitud del desafío quedó bastante clara cuando una sucesión de accidentes provocó hasta cinco banderas rojas en una sola tarde.

"Es un circuito muy difícil", explicó el piloto de MP Motorsport. "Hay muchas curvas, 22 en total, así que no es fácil completar una vuelta limpia. También es bastante físico en tandas largas y durante los stints de carrera, y muy exigente porque tienes que mantener la concentración en todo momento. Los muros están bastante cerca, así que incluso un pequeño error puede costarte muy caro".

Taponen señaló los complicados pianos, capaces de lanzar los coches contra las barreras, y el difícil equilibrio entre atacar y ser prudente como algunos de los principales aspectos que habrá que dominar en el circuito español.

"Al menos para nosotros en Fórmula 3, era posible marcar diferencias bastante grandes en cada sector", añadió el finlandés.

Madring Test

"Diría que el primer sector es probablemente el más difícil, especialmente la segunda chicane. Todo el mundo se sube a los pianos allí y, si atacas uno con un ángulo ligeramente incorrecto o llevas un poco demasiada velocidad, puedes acabar contra el muro. Quieres apurar justo hasta el límite: si lo superas ligeramente, te arriesgas mucho, pero si no atacas lo suficiente, puedes perder mucho tiempo por vuelta".

"Hacia el final del sector también hay algunas curvas de alta velocidad y, para entonces, los neumáticos ya empiezan a sobrecalentarse un poco. Eso hace que sea bastante complicado ser rápido y consistente durante toda la vuelta".

Todos habrán preparado el circuito en el simulador, tanto los pilotos de F1 como los de las categorías inferiores, pero la falta de datos obtenidos en condiciones reales supone un inconveniente en este caso concreto. La experiencia de Taponen sobre el asfalto de Madring le permitió comprobar, además, que el nivel de agarre no era uniforme.

"Una vez llegas allí, la realidad puede ser bastante diferente [al simulador]", explicó. "El nivel de agarre no es el mismo en todas las curvas: algunas tienen un poco menos y otras un poco más. Ese será uno de los grandes desafíos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Además, ellos circularán a velocidades muy altas, con los muros cerca y con un margen de error muy pequeño. Completar una vuelta limpia mientras sigues atacando al límite va a ser difícil".

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Taponen afronta la última cita de la temporada de F3 sin opciones de luchar por el título, mientras pone punto final a su segunda campaña en la categoría. El protegido de Ferrari consiguió su primer podio de la temporada en la última cita, en Monza, y, sorprendentemente, está a solo 12 puntos del tercer clasificado, Ernesto Rivera, aunque ocupa seis posiciones por detrás en la clasificación. Mientras tanto, los habituales protagonistas de la zona delantera, Freddie Slater y Ugo Ugochukwu, se jugarán el título.