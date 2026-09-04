Colapinto confirma el salto de Alpine tras recibir las mejoras: "Me impresionó"

Franco Colapinto llevaba dos semanas esperando este momento y apenas necesitó unas vueltas para obtener una primera respuesta. Después de disputar el GP de Países Bajos sin el paquete de mejoras que sí montó Pierre Gasly, el argentino recibió finalmente las novedades de Alpine en Monza y su primera impresión fue más que positiva: quedó "bastante impresionado" con el salto del A526.

El viernes también acompañó esa sensación. Colapinto terminó la FP2 del GP de Italia en 11ª posición, muy cerca de un top 10 en el que la igualdad volvió a ser extrema, y además se mantuvo por delante de Gasly en una jornada especialmente prometedora para él.

"Fue un buen paso. Nada más salir en la FP1 quedé bastante impresionado. El coche estaba bastante bien y dio muchos pasos respecto a las últimas carreras", explicó Colapinto al terminar el viernes.

El argentino cree incluso que el resultado de la primera sesión escondió bastante más potencial del que mostró finalmente la clasificación. Según explicó, un problema de motor le impidió completar correctamente su vuelta con poca gasolina y neumáticos blandos.

"Tuvimos muy buen ritmo en la FP1. Estaba entre los cinco primeros en la primera tanda y después, con el blando y poca gasolina, tuvimos un problema con el motor, así que no pude hacer una vuelta. Creo que debería haber estado entre los cinco o seis primeros", aseguró.

La satisfacción tiene especial importancia después de Zandvoort. Alpine llevó allí uno de sus paquetes de actualización más importantes de la temporada, pero únicamente Gasly dispuso de las nuevas piezas durante aquel fin de semana; Colapinto tuvo que esperar hasta Monza para recibir la misma especificación.

Colapinto perdió sensaciones en la FP2

Sin embargo, no todo fue perfecto. Paradójicamente, Colapinto aseguró que el coche le transmitió peores sensaciones en la FP2, pese a terminar 11º. El argentino notó menos agarre, especialmente en las curvas lentas, y un coche más "desconectado" que durante la primera sesión.

"Por alguna razón perdimos mucho ritmo. El coche se sentía un poco más desconectado, perdía mucho más agarre en el vértice de las curvas lentas y la tracción combinada también era peor", explicó. "Es como si hubiéramos dado un paso atrás en términos de agarre y balance y todavía no entiendo realmente por qué".

Encontrar esa explicación será una de las principales tareas de Alpine antes del sábado. Y hay poco margen para equivocarse: Racing Bulls volvió a mostrarse muy fuerte, Haas dio señales de recuperación y Audi, Williams y Alpine quedaron separados por apenas unas décimas en una zona media en la que tanto superar la Q1 como alcanzar las últimas plazas de Q3 promete estar muy caro.

"Es muy importante porque aquí está todo muy apretado, así que tenemos que intentar mejorar el coche", reconoció Colapinto.

La clasificación también añadirá otro ingrediente típicamente monzés: los rebufos. El argentino ya sufrió tráfico durante sus intentos del viernes y espera cierto caos, aunque se lo tomó con humor: "Estoy seguro de que no será más caótico que la F2 o la F3, pero quizá un poco".

Menos entusiasmo mostró con la particular gestión energética de los monoplazas de 2026. Colapinto reconoció que los pilotos estaban preparados para lo que se encontrarían, pero explicó que llegan a quedarse sin batería al final de la vuelta, una situación que considera útil también para que la FIA estudie cómo mejorar el reglamento.

"No es fantástico. Cuando terminamos una vuelta nos quedamos sin batería, así que ni siquiera salimos bien de la última curva", señaló.

Por ahora, sin embargo, la noticia más importante para Colapinto está en el coche. Hace dos semanas comprobó desde fuera que el nuevo paquete podía hacer más competitivo al Alpine; en Monza, después de probarlo él mismo, su primera impresión ha confirmado aquella esperanza.