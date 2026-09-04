Red Bull responde a las quejas de Verstappen por radio: "Está claro que tenemos un problema"

El viernes previo al Gran Premio de Italia estuvo lejos de ser tranquilo para Red Bull. Antes de empezar había esperanzas de que el trazado de Monza se adaptase mejor al equipo que Zandvoort, pero, tras los entrenamientos del viernes, los dos Red Bull acabaron por detrás de un Racing Bulls, el de Arvid Lindblad, y de un Haas F1, el de Oliver Bearman.

Max Verstappen cedió su asiento a Ayumu Iwasa durante la primera sesión de entrenamientos libres, pero, una vez se puso al volante del RB22 en la segunda, la lista de quejas fue larga. El cuatro veces campeón del mundo sufrió, entre otras cosas, con los frenos, la falta de carga aerodinámica en la parte trasera y un coche que rebotaba mucho después de los cambios de configuración.

El director técnico Pierre Waché admite que Red Bull tiene mucho trabajo por delante si quiere darle la vuelta al fin de semana en el Templo de la Velocidad.

"Creo que está claro que tenemos un problema de equilibrio en el coche, eso es lo principal", dijo Waché cuando Motorsport.com le preguntó por las quejas de Verstappen por radio.

"Se parece un poco a Zandvoort, para ser sincero, y estamos intentando entender cuál es el problema. Intentamos solucionarlo de diferentes maneras, mediante la configuración y los componentes del coche".

Esto último podría sugerir que los problemas de equilibrio en Monza están relacionados, al menos en parte, con las mejoras que aparecen en el documento de la FIA —por pequeños que sean los cambios en el 'bib' y el alerón delantero—, pero, según Waché, el problema es más fundamental.

"No. Me refiero a que evaluaremos algunos componentes y después tendremos que tomar algunas decisiones entre diferentes componentes [que tenemos] desde hace unas carreras. Creo que tendremos que tomar algunas decisiones al respecto".

Verstappen se quejó, entre otras cosas, de la falta de agarre en la parte trasera del RB22 Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Según Waché, tampoco ha ayudado en ese sentido que Verstappen se perdiera la primera sesión de entrenamientos libres del fin de semana, lo que significa que Red Bull dispone de algo menos de datos y comentarios suyos de lo habitual.

"El problema de equilibrio es lo principal en lo que estamos trabajando. No ayuda que Max no pilotara durante la FP1 y se subiera al coche directamente para la FP2. Tenemos menos tiempo para reaccionar, pero ahora tenemos que hacerlo de cara a la FP3".

Otro problema para Red Bull durante los entrenamientos de Monza

Eso se aplica sobre todo al equilibrio del coche, aunque también hay margen de mejora en cuanto a la gestión de la energía. Verstappen ya explicó durante el día de prensa que Red Bull no es precisamente la referencia en ese apartado: gestionar la limitada cantidad de energía disponible en circuitos especialmente exigentes en ese sentido.

Iwasa asegura que Red Bull también se encontró el viernes con algunos problemas iniciales en ese apartado.

"En realidad, encontramos algo que no deberíamos haber encontrado teniendo en cuenta nuestra preparación, en la vuelta anterior a la vuelta de ataque. Pero está bien, es un buen aprendizaje para el resto del fin de semana como equipo".

"Estaba más relacionado con el tema de la energía. Creo que todo el mundo está intentando encontrar una dirección mejor, creo que forma parte del juego en este circuito. Pero fue positivo porque, si no lo hubiéramos visto en la FP1, quizá lo habríamos descubierto más adelante".

El piloto japonés, de 24 años, también percibió inmediatamente los mismos problemas de equilibrio que Verstappen.

"Sí, yo estaba diciendo lo mismo después de la FP1. Básicamente, el coche se siente bien a baja velocidad, pero a alta velocidad era bastante complicado de pilotar, como si el equilibrio del coche estuviera un poco desconectado".

"Sinceramente, en la FP1 no di muchas vueltas, así que no llegué al límite del coche, pero aun así sentí limitaciones similares a las suyas".

Iwasa pudo sustituir a Verstappen durante la primera sesión de entrenamientos libres y detectó los mismos problemas. Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Red Bull se ha ganado en los últimos años una sólida reputación por su capacidad para darle la vuelta a fines de semana complicados, pero Waché asegura que eso no le da demasiada confianza para este fin de semana.

"Es una buena pregunta. Nunca estoy confiado, porque de lo contrario nunca conseguirás nada. Pero eso es lo que estamos intentando hacer y todo el equipo está trabajando duro para conseguirlo".

El apartado de la gestión de la energía no supone una preocupación inmediata para Waché, pero queda mucho trabajo por hacer esta noche con el equilibrio, tanto en Monza como en la fábrica de Milton Keynes.

"No debería serlo [una preocupación, el problema de gestión de la energía]. Creo que para eso están los entrenamientos libres, para intentar detectar el problema y después solucionarlo".

"Creo que en ese aspecto es un fin de semana normal, pero para Max y para mí la principal preocupación es el equilibrio".