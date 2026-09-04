Vasseur celebra el nuevo motor Ferrari, pero admite: "Aún hay un gap significativo"

Hay aspectos positivos que extraer de este viernes en Monza para Ferrari, que terminó al frente de la primera sesión y en segunda posición en la tanda de la tarde, a apenas una décima de una Mercedes que llegaba con el cartel de favorita. Es cierto que, en cierto modo, el hecho de que la FIA haya limitado la energía disponible ayuda, pero, por otro lado, también representa una incógnita.

No es ningún secreto que uno de los grandes puntos fuertes de Mercedes es la parte eléctrica, ya que a menudo consigue utilizar la energía mejor y durante más tiempo que sus rivales. Quedarse sin potencia eléctrica suele provocar un déficit superior al que supone depender únicamente del motor térmico, también porque el empuje del MGU-K es mucho más instantáneo y permite ganar velocidad con mucha mayor rapidez.

Por otro lado, el hecho de que la FIA haya limitado la energía recuperable a solo 5 MJ en clasificación también deja más al descubierto el déficit del motor térmico, que Ferrari está intentando reducir trabajando intensamente gracias a las oportunidades que ofrece el ADUO. En Monza, la Scuderia se ha presentado con su segunda unidad actualizada y Vasseur se muestra optimista con los pasos adelante dados, aunque recuerda que

Ferrari, de hecho, no esperaba cerrar por completo la brecha que todavía existía después de introducir la primera unidad actualizada en Austria, pero está claro que cada paso adelante ayuda. "Hay que tener en cuenta el rendimiento en recta. Es el drag, es el peso del coche, es todo. No es solo el motor. Sin duda hemos dado un paso adelante, no hemos traído el ADUO2 para nada. Pero creo que todavía existe una brecha significativa", explicó Vasseur.

El relato del Team Principal coincide con lo que se vio en pista. Mercedes y Ferrari siguieron enfoques diferentes en la gestión del sistema híbrido, con Mercedes muy fuerte en la primera parte de la vuelta y Ferrari más consistente en la aceleración hacia la Parabólica. En conjunto, sin embargo, parece que a día de hoy Mercedes todavía tiene algo más en ese apartado.

También hay que señalar que Mercedes ha reducido la carga aerodinámica respecto a las últimas citas y, habitualmente, el W17 ya es muy eficaz en términos de eficiencia aerodinámica. Los propios pilotos de Ferrari no han ocultado que todavía hay margen que recuperar en las rectas, pero lo importante es continuar dando pasos adelante, especialmente al comparar las velocidades con las de McLaren y Red Bull, que por el momento parecen tener más dificultades.

En cuanto a la gestión de la energía, Vasseur espera que mañana los enfoques converjan: "De una sesión a otra todos utilizamos diferentes niveles de combustible, diferentes mapas, y es muy difícil interpretarlo, incluso para nosotros. Simplemente tenemos que mantenernos centrados en nosotros mismos e intentar sacar el máximo. Habrá una especie de convergencia en el enfoque para la FP3, pero ya veremos. Queda mucho hasta el domingo".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Nada de juegos con los rebufos

Antes de pensar en la carrera, sin embargo, está la clasificación, que merece un análisis aparte. Muchos creen que aquí los rebufos podrán desempeñar un papel importante porque, si se organizan bien, como se vio con Isack Hadjar en Spa, la ganancia puede ser considerable. En Mercedes, teniendo en cuenta que Andrea Kimi Antonelli saldrá desde el fondo de la parrilla por la penalización relacionada con la sustitución de la unidad de potencia, los técnicos del equipo ya han valorado la posibilidad de ayudar a George Russell en su lucha por la pole.

En Ferrari no habrá juegos de equipo de este tipo, aunque está claro que uno de los dos pilotos tendrá prioridad a la hora de elegir cuándo salir a pista, como ya recordó Leclerc en la previa al señalar que esta vez era el turno de Hamilton para decidir. La cuestión, sin embargo, es que Ferrari no quiere sacrificar a ninguno de sus dos pilotos, y Vasseur confirmó que no habrá estrategias específicas en ese sentido.

"No, creo que tener dos coches es una ventaja y quiero aprovechar los dos. Tenemos dos coches en las primeras filas. Si, en cambio, tienes uno que sale desde el fondo, entonces lo utilizas en beneficio del otro, como hizo Hadjar con Max en Spa. Es una jugada inteligente, pero yo prefiero tener los dos coches delante", añadió el Team Principal.

La última consideración relacionada con la clasificación tiene que ver con la importancia de los neumáticos. En Zandvoort, Ferrari había sufrido para hacerlos funcionar, pero aquí en Monza se ha visto lo contrario: con temperaturas tan elevadas, que han superado los 50 °C en el asfalto, el problema no es calentarlos, sino mantenerlos frescos. Es un aspecto que Ferrari espera que pueda jugar a su favor mañana.