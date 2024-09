Williams apostó por Colapinto para puntuar en F1 2024, ¿lo hará?

Antes del Gran Premio de Italia, el equipo Williams decidió sustituir a Logan Sargeant con Franco Colapinto para el resto de la temporada 2024 de Fórmula 1 para intentar cosechar puntos. Así que, ¿hasta qué punto es realista que el argentino pueda acabar regularmente entre los diez primeros?

Si bien la decisión de quitar al estadounidense de sus funciones no fue una sorpresa, el repentino momento en que se tomó y la elección de un debutante, justo cuando la escudería de Grove necesitaba a alguien con el que poder pelear de forma inmediata fue objeto de muchas críticas desde el primer día.

Sin embargo, en su primer fin de semana, Franco Colapinto dio buena cuenta de sí mismo. Se equivocó en la clasificación con un error en la Q1 que le costó la eliminación, pero realizó una sólida carrera para escalar seis posiciones y quedarse a las puertas de los puntos, con solo Fernando Alonso por delante hasta cosechar un pequeño premio.

Fue una especie de reivindicación de la decisión de Williams de apostar por su propio programa de jóvenes en lugar de traer a alguien más experimentado, pero a medida que el conjunto vaya introduciendo mejoras, que su compañero, Alexander Albon, ya aprovechó para acabar noveno en la última cita, la presión recaerá sobre el argentino.

Así que, ¿hasta qué punto es realista empezar a esperar puntos de su nuevo piloto? El director de la escudería, James Vowles, admitió que la doble cita en el Gran Premio de Azerbaiyán y Singapur serán duras pruebas para el joven de 21 años, pero espera que las miles de horas en el simulador den sus frutos.

"Todavía diría que [hay] muchas razones para estar animado por cómo va a rendir en Bakú y Singapur, y en todas las pistas que quedan", dijo a Motorsport.com. "Porque una de las cosas que hace muy bien es trasladar el mundo teórico al real. Se basa en lo que hizo en Silversonte [en la FP1] y en lo que hace en el simulador, que a veces no se correlaciona, pero con él había buenas pruebas que así lo sugerían".

"Creo que estará bien, basándome en lo que he visto, pero no es solo Bakú, creo que Singapur es un reto mayor, y allí hay muy poco descanso entre las curvas y mucho más sobrecalentamiento", continuó. "En cualquier caso, creo que todos los circuitos van a ser un reto, pero eso ya lo sabía antes de ficharlo, es parte del paquete, creo que progresará desde donde está hoy, esa es mi predicción, así que, a pesar de no conocer la pista, creo que para cuando lleguemos a la carrera, habrá progresado un poco más de lo que está ahora".

Sin embargo, James Vowles quiso recalcar que esperas puntos este fin de semana era "una expectativa demasiado alta", ya que las nuevas mejoras de Williams hacen que todo sea más realista un poco más tarde, cuando vayan hacia América: "Un poco depende de nosotros, tenemos que mejorar el coche al ritmo adecuado, y hay más actualizaciones en camino que nos ayudarán a apretar más hacia esa zona de puntos".

"Cuando el paquete está en el coche, sus posibilidades estarán en todas las carreras restantes, pero respondiendo a la pregunta de manera más formal, en Bakú todavía tiene una oportunidad, pero debe ser absolutamente perfecto, y creo que es una expectativa demasiado alta para poner sobre sus hombros", indicó. "En Zandvoort, con la máxima carga aerodinámica, y en Monza con la mínima, estuvimos entre los diez primeros, así que tenemos muchas razones para ser optimistas a final de año".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!