Newey explica la "visión de diamante" que comparten Alonso y Verstappen

El dominio de Max Verstappen en la era moderna de la Fórmula 1 no se podría explicar sin al apoyo que tuvo en Adrian Newey. El ingeniero fue el artífice de varios de los monoplazas más rápidos de la historia, aunque en los últimos meses cada vez estaba más lejos de las grandes responsabilidades técnicas en el equipo Red Bull, hasta que decidió poner punto y final a su camino con los de las bebidas energéticas.

Con la confirmación de su fichaje por Aston Martin, una de las mentes más brillantes del Gran Circo se unirá a Fernando Alonso para lo que muchos creen que puede ser una especie de 'último baile' e intentar ir a por un nuevo título mundial. Aunque más allá de eso, será la oportunidad del británico de poder trabajar con alguien al que hace tiempo que deseaba tener en sus filas, y podrá presumir de haber estado diseñando un coche para esos dos pilotos tan especiales.

En el podcast de High Performance recibió la pregunta de qué era en lo que la gente estaba equivocada con el neerlandés, y no dudó en explicarlo y aprovechar para alabar a ambos: "Creo que él es muy inteligente, y tiene una capacidad increíble. Parece como si pudiera conducir el coche de forma automática, no lo hace, pero puede pilotar el monoplaza y tiene tanto poder de procesamiento de sobra que puede pensar mucho sobre cómo está conduciendo el coche, cómo está cuidando los neumáticos, lo que podría necesitar hacer en la configuración, o si no lo hace, si no está seguro, preguntar a GP [Gianpiero Lambiase, su ingeniero] por radio lo que debería estar haciendo, pero destacando los problemas".

"Leyendo la carrera. Todavía me fascina", indicó sobre Max Verstappen, antes de seguir con el que será su siguiente piloto. "Fernando [Alonso] es otro que puede hacerlo, parece que son capaces de leer la carrera, pero no tienen todo el material delante [para verla]. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Sé que se puede ver también la visión de diamante [en referencia al tipo de pantallas gigantes que hay en los circuitos], y ellos, hacen eso, es increíble cómo los pilotos pueden tener la visión de diamante, mirar hacia arriba y ver todo".

Al decir eso se le cuestionó sobre si era una habilidad algo extraña, y Adrian Newey respondió: "Yo creo que sí, que es raro, y que solo lo pueden hacer los que están muy arriba, les queda una reserva mental enorme, no voy a nombrar a los pilotos, ya que sería injusto, pero se puede ver con bastante facilidad. Si ves una carrera de Fórmula 1, y sabes un poco sobre ella, puedes ver a los que no tienen mucha capacidad".

"Y ellos son los que normalmente también se meten en esos accidentes y enredos, y así sucesivamente, porque simplemente no les queda nada. Pueden pilotar un coche, y pueden hacer una vuelta de clasificación, pero me quedaría boquiabierto si alguno de esos tipos, pudiera ganar el campeonato", sentenció.

