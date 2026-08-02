El CEO de la F1 cree que Verstappen se quedará, pero avisa si no lo hace...

Las reglas de la F1 2026 han generado tal debate y descontento en los pilotos, que Max Verstappen no ha dudado en amenazar con dejarlo a los 29 años (los cumplirá en septiembre).

El CEO de la F1, Stefano Domenicali, admite que el tetracampeón del mundo es una figura a tener en cuenta a la hora de establecer el rumbo del campeonato, y de hecho ya le ha involucrado en el debate sobre lo que va a cambiar en 2027.

"Creo que los pilotos que ya han probado los monoplazas del año que viene en el simulador están convencidos de que vamos por el buen camino; también he hablado de ello con Max", dijo el italiano en su repaso a la primera parte de la temporada, en el que estuvo Motorsport.com junto a otros medios.

"No debemos olvidar que existe un sistema de gobernanza: para modificar el reglamento es necesario que la FIA, los equipos y los fabricantes estén de acuerdo. Sabéis bien que nos hubiera gustado ser aún más atrevidos en algunos aspectos, pero las decisiones finales también dependen de lo que los equipos estén dispuestos a aceptar".

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Por tanto, con los cambios en marcha, Domenicali considera que Verstappen se va a quedar en 2027 en la F1: "Creo que Max estará satisfecho con esta dirección. Es un piloto extraordinario, lo he dicho muchísimas veces, quizá incluso me esté volviendo pesado al repetirlo. Creo que, si ama la Fórmula 1 y comparte el rumbo que estamos trazando juntos para el futuro del campeonato, seguirá formando parte de él. Tengo una excelente relación con él".

Pero lanza un mensaje que siempre ha estado ahí: nadie es más grande que la propia categoría. Que si salieron ya de la F1 los Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher o Sebastian Vettel y el campeonato sigue, no desaparecerá si Verstappen decide irse: "La Fórmula 1 es lo suficientemente grande como para contar con Max entre sus filas, pero, obviamente, será él quien decida su futuro de la forma que considere más adecuada. De todos modos, nuestro deporte seguirá mirando hacia adelante".

"Mi opinión, ya la he expresado, es que Max se quedará con nosotros. Lo espero sinceramente y es lo que pienso. Pero, como ya he dicho, la Fórmula 1 es mucho más grande que cualquier persona en particular, que todos nosotros", avisó.



