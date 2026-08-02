Alonso matiza las críticas a la F1 2026 y lanza un mensaje optimista

La influencia que tiene el piloto en la Fórmula 1 moderna vuelve a estar en el centro del debate tras la llegada del nuevo reglamento de unidades de potencia en 2026. La mayor dependencia de la energía eléctrica y las diferencias en la gestión de las baterías han provocado críticas de pilotos y equipos, con Fernando Alonso siendo uno de los más críticos. Sin embargo, el asturiano considera que la importancia de los pilotos no ha cambiado tanto como muchos creen.

El de Aston Martin defendió que, históricamente, el rendimiento siempre ha estado condicionado en gran medida por el trabajo realizado por cada escudería y no únicamente por las manos del piloto.

"Creo que la Fórmula 1 siempre ha sido un poco así, no creo que los pilotos lo decidieran todo en el pasado, ni siquiera cuando teníamos control de tracción y otras ayudas. Era algo muy específico de cada escudería, desarrollado por cada uno de una manera diferente, con filosofías distintas".

Alonso puso varios ejemplos como el comportamiento de los monoplazas a la salida de las curvas o en las salidas para ilustrar que no todo dependía del talento del piloto.

"Pisabas el acelerador a la salida de las curvas y algunos coches se comportaban mucho mejor que otros. No se trata solo del talento del piloto o de su intervención".

"Lo mismo ocurre con las salidas. Llevo 25 años encargándome de las salidas y hemos tenido muchos reglamentos diferentes. Al fin y al cabo, siempre había algunos coches y algunos equipos que salían mejor que otros, con ambos monoplazas. No se trata solo de que alguien hiciera algo diferente con el embrague, con una técnica o con la dosificación del acelerador. Los dos coches de un equipo podían ser muy buenos o muy malos", dijo.

Eso sí, el bicampeón español de Fórmula 1 reconoce que la actual generación de motores sí ha puesto de manifiesto aspectos que necesitan una revisión. Las dificultades para gestionar la energía eléctrica ha sido uno de los temas más comentados durante esta primera temporada de la temporada 2026.

"Creo que el equipo siempre es el que marca el rendimiento. Pero sí, creo que con estas normas actuales y sobre todo con el uso de las baterías, hay algo que hay que arreglar y mejorar. Creo que eso se entiende perfectamente".

"De hecho, estamos en la primera mitad de este ciclo normativo, en el primer año, y ya se habla de 2030 o 2031 y del V8. Para el año que viene, ya se ha aprobado el cambio en la parte del motor que se basa en la combustión frente a la electricidad. Hay avances, y tanto el deporte como los equipos y todos lo tienen muy claro", añadió.

Por ello, Alonso confía en que la FIA acabe encontrando el camino correcto.

"Soy optimista respecto al futuro: creo que las cosas mejorarán y que se comprenderá mejor cuáles deben ser las normas y cómo deben ser los coches", concluyó el piloto asturiano en declaraciones durante el GP de Hungría.

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images