La F1 2026 acabará en Europa si no puede en Oriente Medio: ¿dónde?

Al organizar que Malasia acoja el Gran Premio de Bahrein de 2026, la Fórmula 1 ha resuelto de forma creativa uno de los problemas generados por el conflicto actual en Oriente Medio.

Pero se avecinan otros dos, al igual que se acerca la fecha límite para tomar una decisión al respecto: Qatar y Abu Dabi, las pruebas programadas actualmente tras Las Vegas en el triplete que cerrará la temporada. La situación en Oriente Medio sigue siendo inestable y el Campeonato Mundial de Resistencia ya ha anunciado que terminará su temporada en Europa (en Barcelona y Monza), cancelando las pruebas de Qatar y Bahrein previstas para finales de octubre y principios de noviembre.

El director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha confirmado ahora que dejará la decisión sobre los dos últimos grandes premios para el último momento posible —mediados de septiembre— y que, si tienen que cancelarse, serán sustituidos por una prueba europea en lugar de añadir otra cita en Norteamérica.

"En lo que respecta al final de la temporada, estamos en contacto con todos los demás campeonatos", declaró Domenicali a una selección de medios de comunicación, entre los que se encontraba Motorsport.com.

"Y sé que, por ejemplo, el WEC ha anunciado que no competirá a finales de año en Oriente Medio y que se quedará en Europa. Nuestra forma de actuar consiste en tomarnos el máximo tiempo posible para ver cómo evoluciona la situación".

"Y tomaremos la decisión en el momento adecuado. Ese momento no será antes de mediados de septiembre. Así que, como hemos dicho, a día de hoy, las carreras de Qatar y Abu Dabi están confirmadas".

"Por cierto, ya se han agotado las entradas. Es una señal increíble de que este deporte es mucho más grande que el problema que está atravesando nuestro mundo".

"Pero, por supuesto, si la situación no se aclara como creemos que debería hacerlo antes de mediados de septiembre, tomaremos una decisión. Y, en ese sentido, solo quiero confirmarles que, si eso no fuera posible, el final de la temporada será en Europa, porque no podemos ir a otros lugares".

"Hay algunas posibilidades sobre la mesa, pero no creo que sea correcto hacer promesas ni anticipar nada. Esa es la situación actual".

"Así que, aunque realmente espero que no sea así, si la situación no nos permite estar allí [en Oriente Medio], vamos a terminar el campeonato en Europa".

En el paddock se había rumoreado que se estaba barajando la posibilidad de celebrar otra carrera en el Circuito de las Americas de Austin, así como un posible doblete en Las Vegas.

Sin embargo, aunque esas opciones tendrían sentido desde el punto de vista logístico, la semana posterior al Gran Premio de Las Vegas, el 21 de noviembre, coincide con la festividad de Acción de Gracias en EE. UU., lo que significaría programar un supuesto fin de semana de carrera adicional coincidiendo con una gran cantidad de partidos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). La NFL tiene programados cinco partidos durante el puente festivo del 25 al 27 de noviembre, incluidos algunos en Los Ángeles y Dallas.

Además, aunque la F1 está deseosa de proclamar el Gran Premio de Las Vegas como un éxito rotundo —algo único, ya que también actúa como promotora de la carrera—, el evento sigue evolucionando en cuanto al equilibrio entre la hospitalidad VIP y las entradas generales. La edición inaugural de 2023 se vio empañada por continuas disputas con las partes interesadas locales y muchas zonas VIP estaban notablemente vacías, lo que sugiere que hubo un error de cálculo respecto a la demanda prevista.

Este mes, Liberty Media, la empresa matriz de la F1, acordó un acuerdo extrajudicial de 3 millones de dólares para poner fin a una demanda colectiva interpuesta por espectadores que fueron expulsados de las zonas de espectadores antes de la FP1 de 2023, después de que la sesión se retrasara debido a trabajos de reparación de emergencia en la pista tras el problema con las alcantarillas.

De las posibles alternativas europeas, Imola es la más probable, ya que los circuitos de Turquía y Portugal —que, en teoría, disfrutarían de un mejor clima— están siendo sometidos a obras para adaptarlos a los estándares necesarios para incorporarse al calendario el año que viene.

"Si miro las estadísticas de temperatura en Europa en esa época [principios de diciembre], hace menos frío que la temperatura media de Las Vegas cuando corremos", afirmó Domenicali.

"Así que, sin duda, nadie sabe cómo evolucionará la temperatura ni qué condiciones meteorológicas habrá. Creo que, de hecho, en esta situación vemos cómo se está produciendo la evolución del cambio climático: no hay certeza alguna al respecto".

"Sin duda, puedo garantizarles que no celebraremos ninguna otra carrera en Estados Unidos. Existía la posibilidad de celebrar dos carreras en Las Vegas, pero no queremos arruinar —permítanme expresarlo así— algo que está creciendo al infravalorar lo que estamos haciendo allí".

"Y, por supuesto, no hay que olvidar que, en esa época del año, competimos en Estados Unidos contra la NFL. Se trata de un deporte muy importante que, no quiero decir que sea atractivo, pero que cuenta con muchísimos aficionados que lo siguen".

"Así que tenemos que evitar cualquier tipo de situación que nos enfrente a algo que, por supuesto, sigue siendo muy importante en Estados Unidos. Por lo tanto, teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos, tenemos que volver al Reino Unido para cerrar toda la documentación relacionada con el Brexit procedente del extranjero y, después, ir a otro lugar".

"Por lo tanto, la única posibilidad es terminar en Europa dentro del mismo marco temporal, con la esperanza de que, ya sabes, no nieve, como podemos esperar en otros lugares. Recuerdo que en Nürburgring, hace muchos años, durante la carrera, también tuvimos una situación en la que cayeron algunos copos de nieve que, de hecho, acabaron convirtiéndose en lluvia".

"Así que esperemos que eso no ocurra. Si ocurre, intentaremos reaccionar ante ello".

"Pero creo que el tiempo debería permitirnos correr en Europa incluso a principios de diciembre".