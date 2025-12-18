Cadillac y Alpine han superado el crash test para la F1 2026

A pesar de la montaña de preparativos que tiene por delante la undécima y nueva escudería de Fórmula 1, Cadillac sigue cumpliendo su calendario y anuncia que llega a tiempo. Mientras todo está por hacer y construir para el proyecto americano, que surgió de la candidatura inicial de Andretti, la parte técnica que conduce al diseño del primer coche de F1 del Grupo General Motors va según lo previsto.

En una entrevista concedida a The Race, el director del equipo, Graeme Lowdon, ha anunciado que el monoplaza que cumplirá la normativa de 2026 ya ha superado las pruebas de choque obligatorias de la FIA para toda la sección trasera y el propio monocasco. Un"paso importante" , mientras que empezar de cero ejerce una presión evidente sobre un proyecto que debe estructurarse a todos los niveles.

"Es algo de lo que creo que el grupo de diseño del equipo Cadillac de Fórmula 1 puede estar realmente orgulloso", insistió Graeme Lowdon. "Si nos fijamos en los retos de diseño de la nueva normativa, con la masa del coche significativamente reducida, estas pruebas de choque se vuelven comparativamente más exigentes, ya que se busca un menor peso total para el coche."

"Para cualquier equipo, conseguir pasarlas es un hito importante. Para nosotros, más aún, ya que no tenemos muchos años de experiencia colectiva en el diseño de estos componentes."

Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac F1. Foto de: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

Cuando el proyecto aún estaba liderado por Andretti, que más tarde pasó a estar bajo el paraguas de TWG Motorsports, se probó un primer modelo de F1 en el túnel de viento de Colonia en 2024, pero cumplía con el ciclo reglamentario anterior. El pasado mes de mayo, se realizaron las primeras pruebas de choque con un prototipo de 2026, pero éste superaba con creces los objetivos de peso.

Inevitablemente, el trabajo para Cadillac ha sido colosal, además de tener que preparar a su equipo de carreras para la parte operativa, con recientes pruebas en Imola gracias al apoyo de Ferrari.

Mientras Sergio Pérez, libre de contrato, pudo empezar a trabajar antes con su nuevo equipo, Valtteri Bottas visitó la semana pasada las instalaciones de Silverstone para moldear su asiento. Se espera que el monoplaza americano, cuyo nombre aún se desconoce, salga a pista para realizar los primeros test a puerta cerrada a finales de enero en Barcelona. Su decoración se desvelará unos días después, durante la Superbowl.

El Alpine también ha superado las pruebas de choque

El futuro Alpine también ha superado las pruebas de choque. Foto de: Erik Junius

En 2026, el primer Cadillac de F1 estará propulsado por la unidad de potencia de la Scuderia Ferrari, otra escudería que ha anunciado públicamente que ha superado las pruebas de choque a principios de este mes. También es el caso de Alpine, ya que el monoplaza diseñado en Enstone, que ahora recibirá un motor cliente Mercedes, también ha cumplido estos requisitos.

"Creo que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer", dijo el director del equipo, Steve Nielsen."El chasis ha pasado las pruebas de choque, es más ligero, más fuerte, tiene buen aspecto... pero todos los equipos que construyen un coche nuevo te dirán que es bueno. Lo que realmente decide, como todos sabéis, es lo que pasa en la pista", dijo el jefe de Franco Colapinto y Pierre Gasly.