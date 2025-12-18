¡Confirmado! Verstappen cambia de dorsal para la F1 2026

Tras proclamarse campeón del mundo 2025 Lando Norris, el inglés se hará con el dorsal 1 destinado al piloto que defiende título. Sin embargo, el hasta ahora poseedor (durante los últimos cuatro años), Max Verstappen, no regresará al número que tenía hasta 2020, sino que ha decidido cambiarlo.

El holandés ya aclaró que en lugar de su clásico 33 prefería un 3 solo, su número favorito, pero ha necesitado el beneplácito de la FIA para hacerse con él, ya que aún pertenecía a Daniel Ricciardo. Un piloto conserva su número durante dos años después de dejar la F1, y Ricciardo estuvo en la categoría hasta septiembre de 2024, por lo que aún le pertenece el 3.

La comisión de la F1 aceptó que un piloto pueda cambiar de dorsal durante su carrera, y aunque sigue vigente la regla de mantenerlo durante 2 años, un piloto puede renunciar antes de ese plazo y Ricciardo ha dado el visto bueno para que el neerlandés se lleve su 3.

"No será el 33. Mi dorsal favorito siempre ha sido el 3, salvo el 1. Ahora podemos cambiarlo, así que será el 3", confirmó Verstappen este miércoles en Viaplay. "El 33 siempre estuvo bien, pero prefiero un 3 en vez de dos. Siempre dije que representaba doble suerte, pero ya he tenido suerte en la Fórmula 1".

Verstappen ya había dejado claro que no quería seguir con el 33, e incluso había bromeado sobre la posibilidad de usar un dorsal que sin duda sería viral, el 69. Sin embargo, también reveló que la broma no hacía mucha gracia a su pareja, Kelly Piquet, y finalmente se aferra a un número 3 que Ricciardo llevaba como homenaje al que era su ídolo cuando era niño, Dale Earnhardt, multicampeón de NASCAR.

Antes de que la F1 implantara dorsales fijos para los pilotos, los números solían estar marcados por la posición del equipo de ese piloto en el campeonato de constructores del año anterior (salvo el campeón). Por detrás de Daniel Ricciardo (que lo ha llevado en 208 grandes premios), Michael Schumacher es el piloto que más veces ha usado el número 3 en la Fórmula 1 (62 grandes premios en 1998, 1999, 2000 y 2010). Entre los demás pilotos de la parrilla de 2026, Lewis Hamilton y Fernando Alonso lo han usado una temporada cada uno, en 2011 y 2013 respectivamente.

