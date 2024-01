Andretti trabaja en el túnel de viento para entrar en la F1 en 2025

La FIA dio luz verde a la candidatura de los estadounidenses el pasado 2 de octubre, pero todavía no superaron la segunda fase de aprobación por parte de la organización de la Fórmula 1 y su presidente, Stefano Domenicalli. El equipo estuvo trabajando en el túnel de viento de Toyota en Colonia desde entonces, y publicaron las primeras imágenes de su modelo con especificaciones para 2024, que finalmente se convertirá en un programa de pruebas completo para 2025 en caso de que se confirme su entrada lo suficientemente pronto.

A pesar de no contar todavía con el aprobado, Andretti aumentó el número de empleados de su fábrica de diseño de Silverstone, que en breve se trasladará a unas instalaciones más grandes. También estuvieron investigando en I+D en la sede central de General Motors en Charlotte, donde se estimó que estaban unas 50 personas, a las que había que sumar las 70 en Reino Unido.

El director técnico, Nick Chester, afirmó que el grupo de diseño trabaja a toda máquina con la idea de que puedan estar en la parrilla en 2025 o 2026: "Creo que preferiríamos tener la entrada formal y un año objetivo para centrarnos un poco en eso, pero estamos muy contentos con el proceso que hemos seguido con la FIA".

"Fue muy riguroso, y nos marcaron todas las casillas", dijo en exclusiva a Motorsport.com. "Estamos con la cabeza gacha para intentar seguir adelante parar tener un coche competitivo listo para cualquier año en el que la entrada sea efectiva. Creo que todo el mundo está seguro de que así será, dada la financiación, nombre de Andretti y el hecho de que General Motors tenga su propia unidad de potencia para el 2028".

"Pienso que lo bueno es que un grupo de personas que están completamente en la misma página y realmente disfrutan haciendo crecer un nuevo equipo, y eso lo hace muy divertido y emocionante", señaló el máximo responsable del proyecto en el área técnica.

El antiguo director técnico de Renault, Chester, insistió en que no hay una fecha límite específica en la que la una entrada llegue demasiado tarde para 2025 y obligue a posponer el estreno un año: "Realmente no tenemos una [fecha], simplemente cuanto antes lo sepamos, mejor coche podremos hacer".

"Es realmente complicado, es una pregunta muy difícil. Porque quieres tener esa confirmación de entrada y una fecha, para poder programar la contratación de todo tu personal", dijo. "Obviamente, aún estamos trabajando, pero lo haríamos todavía más rápido después de la entrada. La fecha límite es un poco más de compromiso en términos de rendimiento, porque puedes empezar más tarde, pero acabas con un monoplaza peor, y cuanto más se alargue, más complejo será hacer algo competitivo".

"El equipo está probando un modelo de 2024 que nunca competirá para desarrollar sus procesos a medida que un nuevo grupo de personas procedentes de diferentes escuderías o en algunos casos, directamente de la universidad, empiezan a trabajar juntos", señaló. "Intentamos desarrollar el monoplaza actual y aprender de su geometría para obtener más rendimiento, pero también tratamos de mejorarlo desde el concepto, el CFD, el túnel [de viento], la visualización de las simulaciones, porque intentamos mejorar los procesos y desarrollar un coche de 2024".

Si el equipo mantiene finalmente la fecha de inscripción para 2026, tendrán que centrarse en la nueva era de reglas técnicas, aunque al igual que las escuderías ya existentes, no podrán hacer ningún trabajo aerodinámico hasta el 1 de enero de 2025: "Es un cambio complicado. Con el 2026, las reglas no están definidas, existe un modelo CAD y algo más, pero no un reglamento completo, y eso hace que sea un poco más difícil todo".

