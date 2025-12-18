Red Bull F1 avisa que pueden pagar en 2026 no haber parado el desarrollo en 2025

Laurent Mekies, en la fiesta de los Cascos de Oro de la revista 'Autosprint', fue señalado por Andrea Stella como la persona que dificultó el final de temporada de McLaren. Por más que el título de constructores ya estuviera en el bolsillo, no podía decirse lo mismo del de pilotos, con Max Verstappen luchando con Lando Norris por la corona hasta la última cita del curso, en Abu Dhabi.

El director del equipo Red Bull, sin embargo, no se arrepiente de nada y, de hecho, quiere destacar la sensacional remontada que acercó al neerlandés a su quinto título mundial: "Después de la decepción en la noche en Abu Dhabi, al perder por dos puntos, para nosotros sería un error no elogiar el increíble trabajo que Max hizo con el equipo en la segunda mitad del año".

"Creo que, a pesar de los dos puntos que se nos escaparon, es histórico el camino con el que el equipo no quiso abandonar el reto de ser campeones en esta reñida temporada 2025: no rendirse nunca es una característica Red Bull. Intentamos entender el coche hasta el final, no queríamos parar los desarrollos, y todo esto, quizás, tenga un coste el año que viene, pero para nosotros era importante ir buscando el límite del monoplaza".

"Felicito a las 2.000 personas de Milton Keynes que no quisieron rendirse; luego, reconozco que Andrea Stella y su equipo fueron más buenos, y nos involucraron en una bonita batalla hasta el final", continuó Mekies.

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Team Principal Foto de: Erik Junius

Sobre qué le llamó la atención cuando llegó a la escuadra de las bebidas energéticas, después de haber vivido otras experiencias importantes como en Ferrari, el francés comentó: "Fue un privilegio increíble pasar de una familia extraordinaria como fue para mí la de Ferrari, a otra increíble como la de Red Bull. Quizás lo más sensacional de este equipo es la capacidad de asumir riesgos para llevarlo todo al límite".

"Y se trata de decisiones que no son nunca gratuitas: es fácil decir que asumo riesgos, pero luego ocurre que sales herido. Y puedo decir que nos hemos hecho daño muchas veces este año, incluso en la segunda parte del campeonato que fue de remontada. Puede que recuerden Budapest, Zandvoort o el sábado de Brasil. Pero todo esto forma parte de la manera en que nos gusta ir a disputar las carreras. Es algo que nos impulsa a ser apasionados de este bello deporte, que nos hace despertar por la mañana para lanzarnos a un nuevo reto".

Mekies también se refirió a cómo es trabajar con Verstappen: "Max es más extraordinario fuera del coche que dentro. A estas alturas, todos le conocemos cuando está en el cockpit, sabemos lo competitivo que es siempre, pero tengo que decir que fuera del monoplaza es aún más increíble. Verstappen es uno de los que nunca deja de vivir por este deporte: le llamas el lunes por la mañana después del GP para preguntarle si ha vuelto bien a casa, si todo va bien en familia, y responde que está terminando una carrera en el simulador, que te llama más tarde".

"Si le dejas un fin de semana libre, le encontrarás dando vueltas por algún sitio en cualquier tipo de coche. Max es un gran apasionado de nuestro deporte, quizás más que muchos de nosotros, y es un bello ejemplo de lo que nos hace amar el motorsport. A pesar de su fama, sigue apegado al aspecto más puro de este deporte", cerró.