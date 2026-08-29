Artículo especial

Fórmula 1

¿Hasta qué año tiene contrato cada piloto de F1?

El mercado de pilotos en la Fórmula 1 es muy volátil y eso se debe a unos acuerdos contractuales habitualmente cortos. ¿Cuándo expiran los contratos actuales de cada piloto?

Juanjo Sáez Jose Carlos de Celis

Editado: 29 ago 2026, 10:33

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Normalmente, los equipos de Fórmula 1 se muestran bastante reacios a compartir detalles sobre los contratos de sus pilotos. Sin embargo, más allá del sueldo o de las diferentes cláusulas que puedan existir, casi siempre hay un dato que acaba trascendiendo al público.

La fecha de expiración de los contratos de los pilotos de la máxima categoría es uno de los factores claves a la hora de moverse por el mercado, más conocido como Silly Season, un momento en el que cada temporada los equipos buscan cambios en su alineación o sienten la necesidad de tener que buscar a un nuevo piloto para el siguiente curso.

Para 2026 solo un piloto cambió de equipo (y fue realmente un ascenso), mientras que otros dos volvieron a la F1 con la nueva escudería, pero no hubo muchos cambios.

En 2027, de momento, hemos tenido varios anuncios de renovaciones y aunque hace meses se hablaba de una Silly Season con posibles cambios, no se esperan grandes movimientos. Veamos.

¿Cuándo terminan los contratos de los pilotos de F1 actual?

Piloto Equipo Año de fin de contrato Max Verstappen Red Bull 2030

Isack Hadjar

Red Bull Desconocido

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes Desconocido, contrato multianual de al menos 3 años George Russell Mercedes 2026 con cláusula para 2027 Charles Leclerc Ferrari Más allá de 2027, contrato multianual Lewis Hamilton Ferrari 2026 Lando Norris McLaren 2030 Oscar Piastri McLaren Más allá de 2028, contrato multianual Fernando Alonso Aston Martin

2026

Lance Stroll Aston Martin Desconocido, contrato multianual Franco Colapinto Alpine 2027 Pierre Gasly Alpine 2028 Alex Albon Williams 2027 Carlos Sainz Williams Desconocido, contrato multianual Liam Lawson Racing Bulls Desconocido Arvid Lindblad Racing Bulls Desconocido Esteban Ocon Haas Desconocido, contrato multianual Oliver Bearman Haas Desconocido, contrato multianual Nico Hulkenberg

Audi 2026 Gabriel Bortoleto Audi Desconocido Sergio Pérez

Cadillac

Varios años (más allá de 2026)

Valtteri Bottas

Cadillac

Varios años (más allá de 2026)

El contrato de Verstappen y Hadjar, pilotos de Red Bull en F1

Max Verstappen acabó con las dudas sobre su continuidad en la Fórmula 1 pese a su desencanto con el nuevo reglamento. El neerlandés ya tenía un acuerdo con Red Bull que llegaba hasta finales de 2028, pero antes de su carrera de casa, el GP de Países Bajos, se confirmó su renovación hasta 2030. En 2026 el tetracampeón tiene a su cuarto compañero diferente en menos de dos años (acabó 2024 con Sergio Pérez, lo empezó con Lawson, lo acabó con Tsunoda y luego llegó Hadjar).

Los contratos de Russell y Antonelli, los pilotos de Mercedes en F1

El equipo Mercedes cambió para 2025 su alineación después de tres años, con George Russell y Andrea Kimi Antonelli. La noticia bomba de que Lewis Hamilton se uniría a Ferrari como sustituto de Carlos Sainz, provocó que se rumoreara mucho sobre la decisión de los de Brackley para el segundo asiento, que finalmente recayó en el italiano, pero sin especificar la duración de su contrato. Luego, tras un largo culebrón con Russell, anunciaron que seguirían con ambos para 2026, pero no especificaron duración del contrato. El inglés, eso sí, dio pistas...

Mira:

Los contratos de Hamilton y Leclerc, los pilotos de Ferrari en F1

Ferrari también cambió en 2025 su alineación, con Lewis Hamilton y Charles Leclerc. El monegasco renovó antes de empezar 2024 con un contrato hasta finales de 2027, mientras que Hamilton firmó por dos años para 2025 y 2026.

Los contratos de Norris y Piastri, los pilotos de McLaren en F1

En Woking quisieron arriesgarse y fichar a una joven estrella como Oscar Piastri para formar dupla en McLaren con Lando Norris y les salió a las mil maravillas. El equipo británico tiene el futuro asegurado con ellos, puesto que el británico renovó hasta 2030 y el australiano, recompensado tras gran debut, extendió su contrato antes de empezar el curso 2025 hasta al menos 2028.

Los contratos de Alonso y Stroll, los pilotos de Aston Martin en F1

La escudería de Silverstone repite dupla por tercer año en la temporada 2026 de Fórmula 1, con Fernando Alonso y Lance Stroll. Cuando anunciaron la renovación del español hasta finales de 2026 no revelaron duración del contrato, pero el propio Alonso admitió que quizás este era su último año en la categoría.

Mientras, Stroll seguirá en Aston Martin hasta que el propietario quiera, puesto que es su padre, Lawrence Stroll.

Los contratos de Gasly y Colapinto, los pilotos de Alpine en F1

Alpine empezó 2025 con Doohan y lo acabó con Colapinto, y el argentino se ganó su renovación por un año más, hasta finales de 2026. Su futuro estaba en duda, pero tras el fin de semana del GP de Países Bajos, el equipo de Enestone confirmó que seguiría pilotando el Alpine para 2027.

Lo que sí está claro es que el piloto referente es Pierre Gasly, que durante 2025 renovó hasta al menos finales de 2028.

Los contratos de Sainz y Albon, los pilotos de Williams en F1

La mítica escudería británica Williams mantendrá su alineación de pilotos en la F1 2027, la misma que tienen desde 2025 con Alexander Albon y Carlos Sainz. Antes del comienzo de la segunda mitad del curso 2026, anunciaron la renovación del español, con un contrato multianual con duración desconocida, y del británico-tailandés, únicamente para 2027.

Los contratos de Lawson y Lindlbad, pilotos de Racing Bulls F1

Los hermanos menores de Red Bull no suelen firmar contratos a largo plazo porque históricamente han sido un conjunto formativo para jóvenes talentos, aunque últimamente esa mentalidad parecía haber cambiado, como demostró el caso de Daniel Ricciardo.

Después del cambio de pilotos durante 2025, Lawson se ganó el puesto para 2026 con un año más de contrato. Por su parte, suben en 2026 a Arvid Lindblad, en teoría también con un contrato de un año, y más visto lo visto...

Los contratos de Hulkenberg y Bortoleto, los pilotos de Audi en F1

Tanto Nico Hulkenberg como Gabriel Bortoleto llegaron en 2025 al Stake F1 Team, que pasa a ser Audi a partir de 2026. Y mientras el alemán se sabe que tiene contrato hasta finales de este año, el brasileño tiene un contrato de duración desconocida.

Los contratos de Ocon y Bearman, los pilotos de Haas en F1

Tanto Esteban Ocon como Oliver Bearman aterrizaron en Haas para la temporada 2025 de Fórmula 1 después de que la escudería estadounidense se deshiciera de su antigua alineación, y seguirán en 2026. En su momento, a ambos se les anunció con un contrato multianual, aunque el conjunto no publicó la duración de sus acuerdos.

Los contratos de Pérez y Bottas, pilotos de Cadillac F1

Hay un nuevo equipo en la F1 2026, Cadillac, que firmó a dos pilotos que pasaron 2025 sin asiento como titulares, Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Ambos firmaron contratos multianuales, pero se desconoce la duración. Lo que sí parece seguro es que irán más allá de 2026.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior McLaren F1 anuncia la renovación de Norris como mínimo hasta 2030

Siguiente artículo Haas F1 prueba a tres pilotos en un test mientras decide su alineación de 2027

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Juanjo Sáez





Los equipos de Fórmula 1 con más victorias en la historia



Fórmula 1



Fórmula 1 3 d



Los equipos de Fórmula 1 con más victorias en la historia





Sainz: "Simplemente somos lentos en mojado, en seco, condiciones mixtas y en todo"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



3 d



Sainz: "Simplemente somos lentos en mojado, en seco, condiciones mixtas y en todo"





Norris recupera su mejor versión en Brasil y reivindica su 2026: "Lo doy todo"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



3 d



Norris recupera su mejor versión en Brasil y reivindica su 2026: "Lo doy todo"

Más de

Fernando Alonso





La escueta reacción de Hamilton cuando le preguntan por su batalla con Alonso



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



La escueta reacción de Hamilton cuando le preguntan por su batalla con Alonso





Los pilotos con más podios en Fórmula 1 y cuántos



Fórmula 1



Fórmula 1 3 d



Los pilotos con más podios en Fórmula 1 y cuántos





Alonso, una de cal y una de arena en Brasil: "Perdemos mucho en recta, pero era fenomenal en curvas"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



3 d



Alonso, una de cal y una de arena en Brasil: "Perdemos mucho en recta, pero era fenomenal en curvas"

Más de

McLaren





Qué nos dice la ruptura con Webber sobre el futuro de Piastri en la F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



Qué nos dice la ruptura con Webber sobre el futuro de Piastri en la F1





El alerón delantero de McLaren para 2027, estrenado en Brasil, hace que el coche sea más predecible



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



El alerón delantero de McLaren para 2027, estrenado en Brasil, hace que el coche sea más predecible





Oscar Piastri deja de tener como representante a Mark Webber



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



Oscar Piastri deja de tener como representante a Mark Webber

Últimas noticias





Desvelado el último Huayra V12 manual por el cumpleaños de Horacio Pagani



Coches



Auto Coches



Desvelado el último Huayra V12 manual por el cumpleaños de Horacio Pagani





Bastianini: "Quiero regalarle un podio a mi equipo en las carreras que quedan"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



10 h



Bastianini: "Quiero regalarle un podio a mi equipo en las carreras que quedan"





Por qué Colapinto brilla unos fines de semana y se atasca en otros: "Me cuesta un poco"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



11 h



Por qué Colapinto brilla unos fines de semana y se atasca en otros: "Me cuesta un poco"





Lawrence Stroll, "desesperado" con Honda, según Brundle: "No sabe qué hacer"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



12 h



Lawrence Stroll, "desesperado" con Honda, según Brundle: "No sabe qué hacer"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse