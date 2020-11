El finlandés había mantenido el liderato al salir desde la pole position al comienzo de la carrera en Imola y parecía contar con una posición cómoda delante de Verstappen y Hamilton.

Sin embargo, en la segunda vuelta, al pasar por la curva Tosa golpeó un trozo del endplate dañado del Ferrari de Sebastian Vettel, que se había desprendido cuando el alemán se tocó con Kevin Magnussen en la primera vuelta.

Bottas optó por pasar sobre los restos en línea recta y así evitar el riesgo de un pinchazo, pero la pieza se enganchó bajo el coche del finlandés y le causó daños en el fondo plano.

"La salida fue buena, y esa fue una de las principales cosas que se hicieron bien hoy", dijo Bottas, que perdió rendimiento aerodinámico por los daños en su W11.

"En la segunda vuelta, de repente en la séptima curva, había restos. No tuve tiempo de esquivarlos. Apunté al menos al medio del coche, e intenté no pasar por encima de ellos con los neumáticos".

"Pero obviamente causó algún daño o algo que hizo que el coche fuera bastante difícil de conducir".

La pérdida de rendimiento que sufrió Bottas le permitió a Lewis Hamilton hacerle un overcut en boxes y también llevó a que el finlandés se viese bajo ataque de Max Verstappen.

Después de varios bloqueos al apretar tan fuerte como pudo, Bottas fue incapaz de mantener a su rival de Red Bull detrás de él.

"Me esforcé mucho para tratar de evitar que Max pasara", dijo. "Tuve que sobrepasar todos mis límites y eso me llevó a un error, así que no tuve suerte".

Bottas finalmente llegó a meta en segundo lugar después de que Verstappen sufriera un pinchazo en la parte final de la carrera y se saliera de la pista en la segunda chicane, provocando la salida del coche de seguridad.

Mercedes pudo retirar los restos del coche de Vettel durante la parada en boxes de Bottas durante la neutralización, pero fue demasiado tarde.

El jefe del equipo, Toto Wolff, dijo: "Estaba atascado debajo de su coche. Fueron unos restos de otro coche lo que atropelló en la segunda vuelta y no pudo evitarlos".