Vettel: "Quería blandos y merecíamos otro resultado"

Sebastian Vettel trató de esquivar problemas en la salida y perdió una posición, pero acabó tocándose con el Haas de Magnussen, al que hizo trompear, y ahí dañó su coche al inicio del GP de Emilia Romagna.

Pese a los daños en el alerón delantero, el alemán hizo buena en principio la estrategia de Ferrari de aguantar en pista con medios y, cuando era cuarto, decidieron no pararle durante un Virtual Safety Car. En su lugar, esperaron varias vueltas más para hacerle entrar para montar duros y llegar hasta el final.

El tetracampeón no ocultó que quería otros neumáticos, pero, pese a que muchos esperaban malas palabras tras alzar la voz en el GP de Portugal (y luego matizarlo), esta vez no hubo una gran crítica: "Quería neumáticos blandos. Me dijeron que estábamos perdiendo contra Lando. Habría preferido perder una posición, quedarme más tiempo fuera y atacar con los blandos. Pero yo no veo los datos y diferencias, y tengo que confiar en el equipo".

"Sin embargo, con la parada en boxes no habría sido posible". Esa última frase se refiere al lento pitstop que sufrió, de más de 13 segundos, que dilapidó sus opciones de competir contra los McLaren y sumar buenos puntos.

"Empezamos la carrera con medios y resultó ser la elección correcta. Los neumáticos aguantaron muy bien y el ritmo fue bueno en el primer stint. Luego perdimos tiempo en boxes y fue una pena, porque nos quedamos fuera de los puntos”.

Luego, ya fuera del top 10 y a la desesperada, paró una segunda vez a poner blandos cuando el coche de seguridad salió para que retiraran el coche de Max Verstappen: "Intentamos remontar al final con el blando, pero era difícil adelantar ya que muchos otros pilotos también llevaban el mismo compuesto. No era el resultado que queríamos y merecíamos hoy”.



Ya después de la clasificación Vettel admitió que se sentía mejor con el SF1000, y en la carrera confirmó esas sensaciones, pese a que los domingos no está tan incómodo como los sábados: "Debo decir que ya ayer sentí la mejora. Pero el ritmo de carrera nunca ha sido un problema, hasta ahora me cuesta más sacar el máximo del coche en la clasificación".



"Tenemos que ser pacientes, aunque sea doloroso, e intentar dar pequeños pasos hacia adelante. Ayer, mirando los tiempos, vimos una mejora en comparación con las sesiones anteriores. Nos quedamos a dos décimas de pasar a Q3. El aspecto principal es seguir progresando. Evidentemente, si empiezas atrás, se te hace difícil hacerlo bien en carrera”, concluyó.

Vettel, que solo ha sumado dos puntos en las últimas siete carreras, es 14º en el mundial de pilotos, solo por delante de los Haas, Williams y Alfa Romeo.

