Fórmula 1

Mediaset emitirá gratis y en abierto carreras de la F1 y MotoGP en 2026

Mediaset España, que engloba a Telecinco y Cuatro, ha confirmado que emitirá los GP de España y de Barcelona de la F1 2026, mientras que ha robado a Atresmedia los derechos de tres carreras en abierto de MotoGP.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Mediaset España será la casa del motorsport en abierto en España en esta temporada 2026. La compañía a la que pertenecen dos de las grandes cadenas de televisión en nuestro país, Telecinco y Cuatro, ha confirmado que mantendrá los derechos de retransmisión de los grandes premios de Fórmula 1 que se disputen en territorio nacional, que este año serán dos, en el Circuit de Barcelona-Catalunya (12 al 14 de junio) y en el nuevo MadRing, la novedosa sede del GP de España (del 11 al 13 de septiembre). Pero las novedades no acaban ahí.

Y es que el grupo con sede en Fuencarral (Madrid) también ha anunciado que volverá a emitir algunos de los grandes premios de MotoGP que tengan lugar en España, robándole los derechos a su rival, Atresmedia, que los tenía hasta 2025, y recuperando así el Mundial de Motociclismo para su parrilla, un contenido que tuvo durante varios años. De esta manera, Mediaset emitirá gratis y en abierto las citas de Jerez (24-26 de abril), de Catalunya (15-17 de mayo) y de la Comunitat Valenciana (20-22 de noviembre, dando fin al curso 2026).

Esto será así tras un acuerdo entre Mediaset España y DAZN Group, la compañía a la que pertenecen los derechos de emisión de los dos principales campeonatos de motorsport en el territorio nacional, según ha confirmado la primera en un comunicado a primera hora de la tarde de este miércoles, 11 de marzo.

Así reza: "Mediaset España ha alcanzado un acuerdo con DAZN, titular de los derechos de Formula 1, y con MotoGP Sports Entertainment Group, para la emisión en abierto de algunas de las citas más destacadas del calendario del motor en España. El acuerdo permitirá a los aficionados seguir gratuitamente las dos pruebas españolas del Mundial de Formula 1, entre las más esperadas de la temporada, y tres carreras del Mundial de MotoGP".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Alessandro Giberti / Anadolu via Getty Images

 "Los seguidores de la Formula 1 podrán disfrutar íntegramente en abierto del Gran Premio de España (11-13 de septiembre), que debutará en el calendario mundial y supondrá un acontecimiento histórico para el automovilismo español, con la llegada de la competición a la capital por primera vez en más de cuatro décadas; y del Gran Premio de Barcelona-Catalunya (12-14 de junio), cuya retransmisión en abierto por parte de la compañía alcanzará su sexto año consecutivo".

"En el ámbito del motociclismo, el acuerdo permitirá a Mediaset España ofrecer en abierto tres citas emblemáticas de MotoGP: el Gran Premio de España en Jerez (24-26 de abril), el Gran Premio de Catalunya (15-17 de mayo) y el Gran Premio de la Comunitat Valenciana (20-22 de noviembre), pruebas que cada temporada concentran a miles de aficionados y que forman parte de la tradición deportiva de este deporte en nuestro país".

"Gracias a esta alianza, Mediaset España refuerza su compromiso con la difusión del deporte en abierto y con la cobertura de grandes acontecimientos de motor, facilitando el acceso de los espectadores a competiciones de máximo nivel y contribuyendo a acercar estos eventos deportivos a la amplia audiencia que los sigue en España".

Mediaset no ha confirmado cuánto de toda la acción del fin de semana emitirá. En los últimos años, Telecinco emitía la clasificación y la carrera del GP de España de F1 -con los entrenamientos libres en BeMad-, y La Sexta y MEGA retransmitían todo el sábado y todo el domingo de sus tres citas en abierto de MotoGP. Además, está por ver si alguna televisión autonómica, como TV3, también llega a un acuerdo para la emisión en abierto en su territorio, como ocurrió en 2025.

