Mediaset emitirá gratis y en abierto carreras de la F1 y MotoGP en 2026
Mediaset España, que engloba a Telecinco y Cuatro, ha confirmado que emitirá los GP de España y de Barcelona de la F1 2026, mientras que ha robado a Atresmedia los derechos de tres carreras en abierto de MotoGP.
Mediaset España será la casa del motorsport en abierto en España en esta temporada 2026. La compañía a la que pertenecen dos de las grandes cadenas de televisión en nuestro país, Telecinco y Cuatro, ha confirmado que mantendrá los derechos de retransmisión de los grandes premios de Fórmula 1 que se disputen en territorio nacional, que este año serán dos, en el Circuit de Barcelona-Catalunya (12 al 14 de junio) y en el nuevo MadRing, la novedosa sede del GP de España (del 11 al 13 de septiembre). Pero las novedades no acaban ahí.
Y es que el grupo con sede en Fuencarral (Madrid) también ha anunciado que volverá a emitir algunos de los grandes premios de MotoGP que tengan lugar en España, robándole los derechos a su rival, Atresmedia, que los tenía hasta 2025, y recuperando así el Mundial de Motociclismo para su parrilla, un contenido que tuvo durante varios años. De esta manera, Mediaset emitirá gratis y en abierto las citas de Jerez (24-26 de abril), de Catalunya (15-17 de mayo) y de la Comunitat Valenciana (20-22 de noviembre, dando fin al curso 2026).
Esto será así tras un acuerdo entre Mediaset España y DAZN Group, la compañía a la que pertenecen los derechos de emisión de los dos principales campeonatos de motorsport en el territorio nacional, según ha confirmado la primera en un comunicado a primera hora de la tarde de este miércoles, 11 de marzo.
Así reza: "Mediaset España ha alcanzado un acuerdo con DAZN, titular de los derechos de Formula 1, y con MotoGP Sports Entertainment Group, para la emisión en abierto de algunas de las citas más destacadas del calendario del motor en España. El acuerdo permitirá a los aficionados seguir gratuitamente las dos pruebas españolas del Mundial de Formula 1, entre las más esperadas de la temporada, y tres carreras del Mundial de MotoGP".
"Los seguidores de la Formula 1 podrán disfrutar íntegramente en abierto del Gran Premio de España (11-13 de septiembre), que debutará en el calendario mundial y supondrá un acontecimiento histórico para el automovilismo español, con la llegada de la competición a la capital por primera vez en más de cuatro décadas; y del Gran Premio de Barcelona-Catalunya (12-14 de junio), cuya retransmisión en abierto por parte de la compañía alcanzará su sexto año consecutivo".
"En el ámbito del motociclismo, el acuerdo permitirá a Mediaset España ofrecer en abierto tres citas emblemáticas de MotoGP: el Gran Premio de España en Jerez (24-26 de abril), el Gran Premio de Catalunya (15-17 de mayo) y el Gran Premio de la Comunitat Valenciana (20-22 de noviembre), pruebas que cada temporada concentran a miles de aficionados y que forman parte de la tradición deportiva de este deporte en nuestro país".
"Gracias a esta alianza, Mediaset España refuerza su compromiso con la difusión del deporte en abierto y con la cobertura de grandes acontecimientos de motor, facilitando el acceso de los espectadores a competiciones de máximo nivel y contribuyendo a acercar estos eventos deportivos a la amplia audiencia que los sigue en España".
Mediaset no ha confirmado cuánto de toda la acción del fin de semana emitirá. En los últimos años, Telecinco emitía la clasificación y la carrera del GP de España de F1 -con los entrenamientos libres en BeMad-, y La Sexta y MEGA retransmitían todo el sábado y todo el domingo de sus tres citas en abierto de MotoGP. Además, está por ver si alguna televisión autonómica, como TV3, también llega a un acuerdo para la emisión en abierto en su territorio, como ocurrió en 2025.
