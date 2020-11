Sainz responde y agradece los elogios de su futuro jefe en Ferrari

Ferrari decidió no renovar a Sebastian Vettel para 2021 y formar una alineación joven pero ilusionante, una de las más jóvenes de su historia, con Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Será la primera vez en 25 años que Ferrari no cuente con un campeón del mundo entre sus filas, pero los del Cavallino lo tuvieron claro desde el primer momento: tienen el talento y la experiencia necesarias para el éxito.

Cuando se le pidió recientemente a su futuro jefe, Mattia Binotto, analizar qué vio en ellos, el italiano declaró: "Charles entusiasma a los aficionados y al equipo por la forma de hacer los tiempos en clasificación, por sus adelantamientos y por la manera de defenderse en la pista. A Enzo Ferrari le habría encantado".

"En cuanto a la elección de Carlos, personalmente le veo como un líder. Es un gran trabajador. Se junta con los ingenieros y pide cada vez más. Aunque es joven, ya tiene muchos años de Fórmula 1 a sus espaldas y su camino siempre ha sido el de aprender para conseguir resultados".

En un año complicado con un coche que nació con defectos y que tendrán que revivir con las manos atadas para el próximo curso, Binotto admite que hay otras preocupaciones: "Actualmente, los pilotos son realmente el menor de nuestros problemas. Charles está creciendo, y en las dificultades nunca ha sido crítico. Quiere ayudar a contribuir y hacer crecer el equipo".

En el previo al GP de Emilia Romagna a Sainz se le preguntó por esas palabras del italiano, y el madrileño se mostró agradecido y de acuerdo.

"Estoy de acuerdo con Binotto, soy el primero que quiere llegar a Ferrari para ayudar, para llevar al equipo en la dirección correcta y tener la oportunidad de crear una carrera en Ferrari y seguir mejorando como piloto, por supuesto", declaró Carlos Sainz.

"Pero también de tener mi primera oportunidad de luchar constantemente por podios, y ojalá tengamos el coche para eso, para esa oportunidad . Yo agradezco las palabras de Mattia y estoy seguro de que por fin voy a tener esa oportunidad el año que viene y ojalá se lo pueda demostrar de esa manera".

Cuando Motorsport.com quiso saber si ya había comenzado a conocer a esos ingenieros con los que tan buen trato tendrá, el #55 admitió que aún es pronto, pero confirmó que es un apartado que le gusta cuidar: "Aún no he tenido contacto con los ingenieros de Ferrari. A los españoles y latinos nos gusta tener relación personal, y no solo laboral. Me gusta juntarme con la gente del equipo, debatir muchas cosas del setup, de la dirección a la que va el equipo, y aún no he tenido esa oportunidad".

"Pero la gente del paddock, Mattia y otras personas, saben que esa faceta de piloto me gusta, me gusta esa relación buena con los ingenieros".

A pesar del rendimiento de la escudería de Maranello este año, Sainz siempre ha defendido su decisión de firmar por el equipo más laureado de la historia, e incluso admitió que le hacen gracia ciertas bromas sobre ese fichaje.

En las tres carreras disputadas esta temporada en Italia (Monza, Mugello e Imola), Carlos ya ha podido sentir el apoyo de los siempre fervientes tifosi, que le acogen ya como uno de los suyos. Y 2021 apetece más que nunca: "En Imola, recorriendo la pista, vi a muchos fans en el parque, al otro lado de la valla, y noté muchos mensajes de ánimo, la gente muy motivada, con ganas".

"Eso me da buen feeling, y ya lo noté en Mugello y Monza, es una sensación única como piloto. Va a ser impresionante el año que viene", concluyó.

