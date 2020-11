Fotos y declaraciones del debut de Tsunoda en F1 con AlphaTauri

AlphaTauri no esconde que con este test busca ayudar a Tsunoda a conseguir la superlicencia, de manera que el joven protegido de Honda, actualmente tercero en el campeonato de Fórmula 2, es un claro aspirante al asiento del equipo de Faenza como compañero de Pierre Gasly.

No te pierdas ni las imágenes de su test con AlphaTauri (con el Toro Rosso de 2018) ni sus declaraciones y las del director del equipo, Franz Tost.

Pregunta: Cuando el motor se encendió, ¿qué pasaba por tu cabeza?

Respuesta: "Nada especial, para ser sincero. Bueno, tal vez que estoy en un coche de Fórmula 1, y en unos minutos o segundos, iba a recorrer el pitlane con un F1, que es mi sueño. Fue un poco especial, pero no mucha diferencia en comparación con salir al pit lane de la Fórmula 2".

P: ¿Estabas nervioso?

R: "No estaba nervioso, simplemente normal, como en la Fórmula 2. Creo que fue un poco especial cuando vi a los primeros mecánicos, los cuatro mecánicos, alrededor de los neumáticos haciendo la señal de quitar las mantas de los neumáticos. Eso fue realmente genial. Solo lo vi en los videojuegos de Fórmula 1. Soñaba que quería estar ahí algún día en la vida real y ver cómo se siente. Me sentí un poco especial cuando vi eso".

P: ¿Lo relacionas con el juego de F1 cuando juegas como piloto de AlphaTauri?

R: "Sí. Volveré a jugar y lo compararé con la vida real y veré cuál es la diferencia".

El casco de Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Projects 1 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project 2 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project 3 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project 4 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, prueba el AlphaTauri 5 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project 6 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, prueba el AlphaTauri 7 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, prueba el AlphaTauri 8 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project 9 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project 10 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project 11 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project 12 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project 13 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project 14 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project 15 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, prueba el AlphaTauri 16 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, prueba el AlphaTauri 17 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Franz Tost, director de AlphaTauri, observa a Yuki Tsunoda 18 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, prueba el AlphaTauri 19 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, prueba el AlphaTauri 20 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, prueba el AlphaTauri 21 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project 22 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project 23 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project 24 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Honda Formula Dream Project, prueba el AlphaTauri 25 / 25 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

P: ¿Pilotar un coche de F1 fue más fácil o más difícil de lo que esperabas?

R: "Más fácil para la conducción, pero también más difícil para lo más físico. Esperaba que fuera un poco menos difícil físicamente, especialmente para el cuello. En Fórmula 2 el cuello apenas sufre, y mi cuello es bastante fuerte. Después de pilotar un coche de Fórmula 1, fue bastante duro, especialmente en la zona de frenada. Siempre voy así [inclina la cabeza], pero aún así, la potencia de frenado es mayor de la que esperaba. Necesito mucho entrenamiento hasta la próxima sesión, y prepararme".

P: Además de la frenada, ¿alguna otra diferencia clave entre los coches de F1 y F2 que hayas notado?

R: "La potencia. Después de pisar el acelerador, se siente inicialmente una gran potencia del motor que no siento mucho en la Fórmula 2. Creo que la potencia es más de lo que esperaba, y eso lo noté incluso bajo la lluvia. La primera sesión fue con lluvia, y creo que noté ahí más potencia que en seco en Fórmula 2. Esa fue la mayor sorpresa de hoy, y también lo segundo es que el rendimiento de frenado en condiciones secas fue bastante grande, enorme".

P: ¿Cómo te fue con la tecnología extra y los complicados controles del volante?

R: "Había practicado mucho en el simulador, en la fábrica de Milton Keynes de Red Bull, y también la última vez que fui a la de la Scuderia AlphaTauri para hacerme el asiento, estudiamos mucho el volante. Es fácil de recordar, pero es difícil reaccionar rápidamente cuando pilotas".

"Después de escuchar información del ingeniero, tuve que cambiar el modo o los botones, y en la primera sesión fue un poco difícil reaccionar rápidamente y cambiar los botones. Si te soy sincero, aún tengo que mirar un poco el volante o bajar un poco la velocidad para cambiar el modo. Al final, la experiencia de practicar en el simulador de Red Bull ayudó mucho a acostumbrarme muy rápido, y el final de la sesión fue muy rápido e incluso en la simulación de carrera los tiempos de vuelta fueron muy consistentes. Incluso aunque estuve haciendo muchas cosas en el volante en cada vuelta, casi en cada curva".

P: ¿El Dr. Marko te llamó o dio algún consejo antes de esta prueba?

R: "No mucho. Me invitó Carlin para la Euroformula Open en Spa, querían que pilotara el Euroformula Open, una carrera en Spa, y le pregunté a Helmut, y me dijo que no, que tenía que concentrarme en la Fórmula 1, nada más, 'solo concéntrate en la Fórmula 1, para llegar hoy a los 300km, ya está".

P: Recorriste los 300 km que necesitas para lograr la superlicencia pero tienes que terminar entre los cinco primeros en F2. ¿Te preocupan mucho las últimas carreras del año?

R: "No, porque el objetivo está claro desde el comienzo de la temporada y ahora no cambia nada. Ya me preparé para esa mentalidad desde enero, así que ni siquiera sentí mucho estrés por eso. Tengo que concentrarme en los entrenamientos libres de Fórmula 2 y en la primera curva y la primera zona de frenada, en lo que tengo que hacer. Tengo que concentrarme sesión a sesión y vuelta a vuelta".

P: ¡El punto de frenada es un poco diferente una vez que vuelves a la F2!

R: "Sí. Si hago los entrenamientos libres 1 de Fórmula 1 en Bahrein, será un calendario muy ocpupado y necesito una adaptación muy rápida a cada coche. Hay una gran diferencia, incluso entre la Fórmula 2 y la Fórmula 1. Va a ser un fin de semana realmente ajetreado, y tengo que aprovecharlo por completo en la Fórmula 2. Ya veremos, será un gran desafío si lo hago".

Las declaraciones de Franz Tost, director de AlphaTauri, sobre el test de Tsunoda

"Tuvimos una primera prueba muy productiva en la que completamos 352 kilómetros. La pista estaba un poco complicada por la mañana, así que tuvimos que usar los neumáticos de lluvia en la primera parte”.

"Aunque las condiciones eran complejas, Yuki se acostumbró al monoplaza de inmediato. Cuando cambiamos a neumáticos de seco mejoró mucho sus tiempos y fue bastante impresionante".

"Después de la pausa del almuerzo continuamos con nuevos juegos de neumáticos y fue capaz de mejorar más, demostrando que podía dar un paso adelante cada vez que estaba en el volante y vuelta tras vuelta”.

“No dio importante información técnica sobre el comportamiento del monoplaza, en línea con lo que esperábamos. En la última parte del día hizo una simulación de carrera en la que demostró consistencia. Una clara señal de que tenía todo bajó control”.

"Estamos deseando que Yuki vuelva a subir al coche en Abu Dhabi en las pruebas dedicadas a los jóvenes pilotos con el equipo AlphaTauri”.