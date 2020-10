Sainz se toma a risa las bromas sobre su fichaje por Ferrari

El pasado mes de mayo, Ferrari fichaba a Carlos Sainz para las dos próximas temporadas tras la decisión de no renovar a Sebastian Vettel. A priori, este movimiento suponía un paso adelante en la carrera del madrileño, que llegará al equipo más laureado de la F1.

Ferrari acabó 2019 en la segunda posición del campeonato de constructores, con 504 puntos, por los 145 que le dieron a McLaren la cuarta y el título honorífico de mejor equipo del resto. Los italianos consiguieron tres victorias y 19 podios entre Charles Leclerc y Vettel, mientras que los de Woking solo sumaron el tercer puesto de Sainz en Brasil como resultado destacado.

Sin embargo, 2020 ha traído un giro de guión y McLaren se ha situado por encima de Ferrari. El equipo británico marcha tercero en la clasificación de constructores, mientras que la Scuderia es quinta solo sostenida por las buenas actuaciones de Leclerc.

Los italianos han dado una paso atrás en cuanto al motor y la congelación en 2021 no permitirá que haya grandes cambios. McLaren, por su parte, cambiará la unidad de potencia de Renault por la de Mercedes, lo que podría permitirles dar un paso adelante.

Esto ha provocado que haya quien se cuestione si la decisión de Sainz de cambiar el naranja por el rojo la próxima temporada es una buena idea y los comentarios en redes sociales no han faltado.

"Sinceramente, pueden reírse tanto como quieran", dijo Sainz en una entrevista con Motorsport.com. "Creo que en realidad son bastante divertidos algunos de ellos. La gente tiene mucho tiempo libre y se les ocurren ideas muy divertidas. Yo también me río cuando los chistes son sobre mí o sobre los pilotos. Soy el primero en reírse y disfruto. No significa que tengan razón o no, es sólo que son divertidos. Supongo que eso es lo que pretenden, así que bien por ellos".

Sainz planea mudarse cerca de Maranello en 2021, pero de momento sigue centrado en acabar bien el año con McLaren y no ha empezado a mirar su nueva residencia.

"Todavía no. Estoy en ello. Mi equipo, más que yo, está tratando de encontrar un lugar. Sigo concentrado en mi temporada. Pero sí, en cuanto termine la temporada empezaré a pensar en el año que viene, me mudaré a Italia cuando lo vea conveniente", comentó.

Todos los pilotos que han ganado con Ferrari en F1