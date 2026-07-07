Wolff: "Vasseur es muy emocional, malinterpretó mis comentarios sobre Ferrari"

Toto Wolff considera que el "muy emocional" Fred Vasseur no interpretó sus comentarios sobre Ferrari y las mejoras introducidas por el equipo italiano durante la temporada 2026 de Fórmula 1 del modo en que él pretendía.

Se trata de una historia que ha ido creciendo durante el Gran Premio de Gran Bretaña, después de que Wolff revelara el pasado fin de semana, en Austria, su sorpresa por la forma en que Ferrari ha ido introduciendo mejoras de manera continuada este año.

Todo ello llegó después de que la Scuderia estrenara varias actualizaciones en Barcelona durante el mes de junio, su segundo paquete de mejoras de 2026, lo que permitió a Lewis Hamilton poner fin al inicio perfecto de temporada de Mercedes en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Nos sorprende un poco que Ferrari pueda introducir mejoras tan importantes en el coche de la forma en que lo está haciendo", dijo el jefe de Mercedes en el Red Bull Ring.

"En mi opinión, pronto deberían quedarse sin margen dentro del límite presupuestario, porque nosotros no podemos hacerlo.

"Simplemente no tenemos suficiente margen en el cost cap para introducir tantas piezas como ellos".

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Las declaraciones no sentaron nada bien a Vasseur y el viernes en Silverstone respondió con dureza, asegurando que Wolff estaba insinuando que Ferrari hacía trampas al adelantar tantas mejoras al inicio de la temporada.

"Me pareció bastante irónico viniendo de Toto y de Mercedes", afirmó el director de Ferrari.

"Cuando Red Bull desarrolla o cuando Mercedes desarrolla, son unos genios. Cuando desarrollamos nosotros, hacemos trampas. Creo que hay que calmarse con este tipo de comentarios.

"No hemos traído más piezas que Red Bull o cualquier otro [equipo]. No sé si era una broma, pero...

"Si piensas que estamos superando el límite presupuestario, para mí eso va en esa dirección [la de acusar a Ferrari de hacer trampas]".

La cuestión volvió a plantearse a Wolff después de la clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña del domingo, en la que el Mercedes de Andrea Kimi Antonelli logró la pole position por delante de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Fred es muy emocional", declaró Wolff a Sky Sports. "Si hubiera leído mis comentarios en lugar de quedarse solo con el titular, habría visto que lo que dije era una observación y que simplemente sería interesante ver cuántas mejoras puede introducir un equipo de aquí al final de la temporada.

"Pero es la emoción que todos tenemos y la pasión por el éxito de nuestro equipo. Y me parece bien".

Cuando le preguntaron si Vasseur había sacado sus palabras de contexto, Wolff respondió: "Sé que se malinterpretaron.

"Si digo algo que quiero que se entienda de una determinada manera, también lo hago, pero en este caso realmente no era esa mi intención".

No sorprende que este cruce de declaraciones tenga como protagonistas a los dos equipos dominantes de la Fórmula 1, aunque Wolff y Vasseur mantienen una buena amistad desde hace varios años.

Sin embargo, parece poco probable que esta disputa afecte a esa relación, ya que el propio Vasseur confirmó que no será así antes de asegurar a Sky Sports Alemania que "tendremos tiempo para hablar durante el parón".

El parón veraniego comenzará en agosto, después de las citas de Silverstone, Spa-Francorchamps y Budapest.