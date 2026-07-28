¿Es McLaren F1 ahora un candidato real a todo en 2026?

Ahora que el dominio indiscutible de Mercedes al inicio de la temporada ya ha quedado atrás, la Fórmula 1 de 2026 se ha convertido en la guerra de desarrollo que siempre prometió ser, con una mayor lucha por las poles y las victorias.

Los altibajos de los equipos a la hora de introducir mejoras aerodinámicas significativas siguen cambiando la jerarquía semana tras semana.

Tras la avalancha de mejoras de Red Bull y, sobre todo, de Ferrari en las últimas semanas, le tocó el turno a McLaren para reforzar su paquete de Miami-Montreal con la llegada de un nuevo suelo, una pieza clave que resultaría muy eficaz en un circuito de alta carga aerodinámica como el de Hungaroring.

Eso fue de hecho lo que permitió a Lando Norris lograr la primera victoria de McLaren de la temporada saliendo desde la pole, aunque, por supuesto, la victoria del campeón del mundo no fue nada sencilla. Pero una vez en aire libre, el piloto británico estuvo en su propia liga y, a juzgar por todas las opiniones, el equipo debería haber conseguido un doblete con Oscar Piastri también, independientemente del orden.

¿Ha proporcionado, por tanto, el triunfo de McLaren en Hungría pruebas suficientes para sugerir que el vigente campeón del mundo ha vuelto?

Aunque Norris realizó una excelente Q2 para mejorar una primera Q1 muy irregular, el de McLaren solo se hizo con la pole por 0,012s de ventaja sobre Lewis Hamilton, quien fue uno de los varios que tuvieron dificultades para mejorar el tiempo en su última vuelta.

Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Entre la sanción en la parrilla por obstaculizar a Piastri y los diversos errores de Ferrari en general el domingo, está claro que la Scuderia no rindió al nivel esperado y no aprovechó todo su potencial. Dada la importancia de la posición en pista en Budapest, una pole de Hamilton o Leclerc podría haber cambiado por completo el panorama.

"Probablemente, el ritmo del equipo fue mejor este fin de semana que en Spa o Silverstone", afirmó el jefe de Ferrari, Frederic Vasseur. "Estuvimos delante en la FP1, estuvimos delante en la FP2 y pudimos luchar por la pole con Lewis. Perdimos la pole por 0,01 segundos y creo que hoy la ejecución ha sido muy deficiente".

Mercedes también tuvo un fin de semana con muchos contratiempos, que comenzaron el viernes con una elección errónea de la configuración. Dicho eso, en manos del líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, el W17 sí que se mostró rápido en tandas largas.

"El fin de semana en su conjunto no fue genial; perdimos la FP1, desde luego, no fue lo ideal; no acertamos al 100% con los ajustes y siempre estuvimos en una situación a contrapié", dijo Toto Wolff el domingo por la noche.

Mercedes no se sentía especialmente segura de cara a la carrera, pero el ritmo de Andrea Kimi Antonelli y la impresionante remontada de George Russell tras una salida fallida demostraron que Mercedes también tenía mucho ritmo.

"Si me hubieras dicho antes de la carrera que podríamos subir al podio con Kimi, te habría respondido que lo aceptaría sin dudarlo", añadió Wolff. "Pero ahora, echando la vista atrás, la sensación predominante es que deberíamos haberlo hecho mejor".

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Su homólogo en McLaren, Andrea Stella, era muy consciente de que, por mucho que su equipo mereciera celebrar los frutos de su arduo trabajo para sacar adelante la mejora del suelo antes del parón veraniego, quizá también superó sus expectativas en Hungría, ya que sus rivales cometieron errores.

"Creo que Ferrari sigue teniendo el mejor chasis en cuanto a agarre en las curvas. Esto se nota mucho en las frenadas", afirmó Stella el sábado tras la clasificación. "La pole es un logro un poco por encima de lo esperado, gracias a la ejecución y a que hemos aprovechado al máximo el potencial disponible".

Tras la carrera del domingo, Stella añadió más detalles: "A primera vista, parece que McLaren tenía una ventaja en cuanto a ritmo. Creo que esto se hizo especialmente evidente cuando Lando se puso en cabeza. Pero, al mismo tiempo, aquí depende en gran medida de qué neumáticos lleves y del desgaste de los mismos".

"Así que no quiero sacar conclusiones precipitadas, pero parece que, en todo caso, en la carrera tuvimos un poco más de ventaja que en la clasificación. Porque, en realidad, en la clasificación la diferencia fue de 12 milisegundos y los Ferrari no hicieron el segundo intento en la Q3. Para ser justos, ni siquiera Oscar lo hizo".

Así que, aunque no hay que reaccionar de forma exagerada ante la primera victoria de McLaren en 2026, la escudería de la papaya cuenta al menos con las herramientas necesarias para meterse en la lucha con Mercedes y Ferrari.

La buena noticia para los espectadores neutrales es que, en lugar de que un solo equipo se escape, las diferencias son lo suficientemente pequeñas como para que dependiendo de las características específicas de cada circuito, las condiciones meteorológicas o la ejecución en pista desempeñen un papel significativo a la hora de inclinar la balanza.

Pero, además de los problemas de fiabilidad que han afectado a McLaren y Mercedes, la mayor incógnita es cuánto rendimiento extra serán capaces de aportar los equipos a través de sus desarrollos.

Probablemente habrá importantes paquetes de mejoras en Zandvoort y Monza a la vuelta de las vacaciones, mejoras que ya están muy avanzadas en estos momentos, mientras los equipos centran su atención en 2027. Así pues, en lugar de considerar Hungría como una instantánea de la jerarquía, la temporada 2026 seguirá decidiéndose por la dura guerra de desarrollo que se libra en las fábricas.

"Sinceramente, sigo creyendo que, si queremos estar en condiciones de luchar por la victoria de forma constante, debemos centrarnos en traer más mejoras", dijo Stella.