Este Aston Martin permite a Alonso su mejor clasificación del año

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Con las mejoras en el AMR26, Aston Martin ha podido batir a Cadillac, Williams y un Haas para pasar a la Q2 de Hungría por primera vez este año.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

A la undécima fue la vencida. Por fin Aston Martin ha dejado atrás la primera ronda, y ha pasado una Q1 de una clasificación de la F1 2026, algo que solo había logrado en la sprint shootout de Canadá, cuando llegó a SQ2. Ha sido en el GP de Hungría. Fernando Alonso se clasificó 16º en la Q1 de este sábado en el Hungaroring, evitando así caer eliminado.

Lo hizo con la gran actualización del Aston Martin, el llamado por muchos AMR26 B, con hasta 16 cambios respecto a la anterior versión. Ese chasis que se estrena este fin de semana y que de momento ha dado el paso adelante prometido, porque si bien Alonso marcó el límite de acceso a la Q2 en la primera ronda de la clasificación este sábado, hay que recordar que venían de tocar fondo en Spa-Francorchamps, a tres segundos del corte, hace apenas siete días.

Antes, estuvieron a 2.2s de pasar a Q2 Silverstone, a 1.7s en el Red Bull Ring de Austria, a 2 segundos en el Circuit de Barcelona-Catalunya y a solo siete décimas en el lugar donde menos importa el motor, el circuito urbano de Montecarlo.

En la Q1 de Hungría Alonso batió al Haas F1 de Oliver Bearman, clasificado 17º, a los dos Williams (Carlos Sainz 18º y Alex Albon 19º), a su compañero Lance Stroll (20º) y a los Cadillac, que ahora cierran la parrilla, con Valtteri Bottas 21º y Sergio Pérez 22º.

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Luego, en la Q2, Alonso ya no pudo hacer mucho, y se clasificó 16º, cerca de Esteban Ocon con el otro Haas F1 pero muy lejos, a siete décimas, del siguiente, Gabriel Bortoleto, 14º con el Audi. Así, Alonso ha conseguido este sábado su mejor posición de salida para una carrera principal, que hasta ahora era la 17ª de Miami, donde se clasificó 18º pero ganó una plaza por una penalización de Isack Hadjar.

Como hemos comentado, en la carrera sprint de Canadá se clasificó 15º, en la que es su mejor posición de salida del año.

Lo cierto es que de momento esta actualización de Aston Martin les ha dejado delante de Cadillac y Williams y muy a la par con Haas F1, y aunque hay que aclarar que hasta el mes que viene en Zandvoort no llegará el nuevo motor Honda, también este de hungría es el segundo circuito menos exigente para la unidad de potencia (tras, obviamente, Mónaco).

Miembros del equipo Aston Martin Racing

Miembros del equipo Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Alonso ya dijo el viernes que era una buena señal este paso adelante, no solo para este 2026, sino también para 2027, y Adrian Newey, el artífice, también le dio el visto bueno.

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