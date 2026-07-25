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Parrilla de salida del GP de Hungría de F1: filas y posiciones

Mira en qué posición sale cada piloto en la carrera del GP de Hungría de F1 2026, cómo está formada la parrilla de salida en filas y posiciones.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Foto de: Guido De Bortoli

La última sesión de clasificación de la F1 2026 antes del parón veraniego, la del GP de Hungría, ha dejado formada la parrilla para la carrera del domingo, tras la que la categoría afrontará tres semanas de vacaciones. Atento a cómo está todo, en qué posición saldrá cada piloto y cómo son las filas de parrilla. ¡Y OJO, QUE ES PROVISIONAL! Hamilton está siendo investigado por molestar a Piastri y Antonelli, por posible infracción durante bandera amarilla.

Crónica de la clasificación de Hungría:

Parrilla del GP de Hungría de F1: filas y posiciones de salida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Lando Norris 

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Lewis Hamilton

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monaco Charles Leclerc

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australia Oscar Piastri 

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Verstappen

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom George Russell 

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar 

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Arvid Lindblad

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Germany Nico Hulkenberg

Audi

 

11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Pierre Gasly

Alpine

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina Franco Colapinto


Alpine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Audi

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain Fernando Alonso 

Aston Martin

17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman 

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain Carlos Sainz 

Williams

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thailand Alexander Albon

Williams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canada Lance Stroll 

Aston Martin

21º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland  Valtteri Bottas

Cadillac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

22º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Pérez

Cadillac
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Como España y Hungría comparten horario, la carrera de Hungaroring arrancará a la hora habitual en Europa, es decir, a las 15:00h de la tarde del domingo 25 de julio de 2026, cuando en México serán las 07:00h y en Argentina, las 10:00h de la mañana.

Ordne de salida del GP de Hungría de F1 con los tiempos de clasificación

Parrilla

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

1'17.207

   204.276
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.012

1'17.219

   204.245
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.238

1'17.445

   203.649
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.272

1'17.479

   203.559
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.477

1'17.684

   203.022
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull

+0.518

1'17.725

   202.915
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.553

1'17.760

   202.824
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull

+0.649

1'17.856

   202.573
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull

+1.074

1'18.281

   201.474
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.479

1'18.686

   200.437
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull

+1.558

1'18.765

   200.236
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.637

1'18.844

   200.035
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+1.820

1'19.027

   199.572
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.898

1'19.105

   199.375
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari

+2.527

1'19.734

   197.802
16 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda

+2.601

1'19.808

   197.619
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari

+3.026

1'20.233

   196.572
18 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+3.414

1'20.621

   195.626
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+3.451

1'20.658

   195.536
20 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda

+3.452

1'20.659

   195.534
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari

+3.679

1'20.886

   194.985
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari

+4.115

1'21.322

   193.940
Ver resultados

Posición de salida del GP de Hungría de F1 de Alonso

Fernando Alonso se clasificó 16º en Hungría, por primera vez en todo el año en Q2, donde ya no pudo batir a nadie. Compartirá la octava fila de parrilla con Esteban Ocon, 15º, y tendrá detrás a Bearman, por lo que Alonso saldrá en un sandwich entre los Haas F1. Su compañero Stroll, con el otro Aston martin, se clasificó 20º.

Posición de salida del GP de Hungría de F1 de Sainz

Carlos Sainz batió a su compañero Alex Albon, a Stroll y a los Cadillac para clasificarse 18º en el GP de Hungría de F1 2026. Saldrá en novena fila de parrilla, con Oliver Bearman justo delante.

Posición de salida del GP de Hungría de F1 de Pérez

Sergio Pérez solo pudo superar a su compañero Bottas en la clasificación del GP de Hungría 2026 de F1, e iniciará 21º en carrera, con el otro Cadillac detrás y Lance Stroll delante. Saldrá en la undécima y última fila de parrilla.

Posición de salida del GP de Hungría de F1 de Colapinto

Franco Colapinto se clasificó 13º, tras meter su Alpine en Q2 pero no poder ahí con su compañero Pierre Gasly. Colapinto saldrá en séptima fila de parrilla, que compartirá con Gabriel Bortoleto.

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