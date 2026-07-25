Norris rompe la racha de Mercedes con la pole en Hungría; Alonso llega a Q2

La clasificación del Gran Premio de Hungría 2026 de F1 fue realmente emocionante e igualada desde el primer momento. De hecho, la primera sorpresa llegó con la primera clasificación para la Q2 de Aston Martin gracias a una gran vuelta de Fernando Alonso al volante del nuevo AMR26. En la ronda intermedia, en cambio, fueron Arvid Lindblad y Nico Hulkenberg los que lograron la proeza de meterse en el top 10 junto a los cuatro equipos de delante (McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes).

Tras la Q1 y la Q2, llegó una Q3 donde los 10 pilotos más rápidos lucharon por la pole position y las cinco primeras filas de la parrilla, una batalla en la que por primera esta temporada no triunfó Mercedes, sino Lando Norris gracias a su crono de 1:17.207, que fue 0.012s más rápido que el tiempo de Lewis Hamilton y estuvo 0.238s por delante del otro Ferrari de Charles Leclerc, que completó el top 3 de la clasificación a 0.238s.

Cerrando la segunda fila en cuarta posición estará el primero de los Mercedes, el pilotado por Andrea Kimi Antonelli a 0.272s de la pole, mientras que Oscar Piastri solo pudo ser quinto [0.477s] y Max Verstappen sexto [0.518s] tras un trompo al final de la Q3 que arruinó varias vueltas finales.

La séptima posición fue para George Russell [0.553s], mientras que el más lento de los equipos punteros fue el Red Bull de Isack Hadjar [0.649s], en octavo puesto.

El top 10 lo completaron Arvid Lindblad como noveno con su Racing Bulls [1.074s] y Nico Hulkenberg en décima plaza con su Audi [1.479s].

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Resultados de la clasificación del GP de Hungría 2026 de F1

¿Qué pasó en la Q2 de la clasificación de F1 en Hungría 2026?

La primera parte de la Q2 fue bastante caótica, ya que los pilotos no salieron a la pista inmediatamente y más tarde, con todos sobre el asfalto, Hadjar hizo un trompo que provocó una bandera amarilla y posterior investigación a Leclerc por no levantar lo suficiente el pie, aunque quedó en nada.

En cuanto a los tiempos, Hamilton fue el más rápido con un 1:17.931, dos décimas por delante de Antonelli y tres décimas por delante de Verstappen.

Los pilotos que estaban posicionados del 11º al 16º y que necesitaban una mejor vuelta para acceder a la Q3 eran: Gasly, Colapinto, Ocon, Alonso, Hadjar y Bortoleto (estos últimos dos sin tiempo).

En los últimos intentos, Hadjar mejoró para colocarse primero con un 1:17.872, antes de que Norris marcase el mejor tiempo de la Q2 con un 1:17.456.

Por detrás, fueron Lindblad y Hulkenberg los héroes que se colocaron en el top 10, por lo que eliminados en la Q2 acabaron: Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon y Fernando Alonso.

Resultados de la Q2 de la clasificación del GP de Hungría 2026

¿Qué pasó en la Q1 de la clasificación de F1 en Hungría 2026?

Los primeros pilotos en salir a rodar en la primera ronda fueron los tres equipos candidatos a caer eliminados: Aston Martin, Cadillac y Williams. Tras los primeros intentos, Fernando Alonso fue el más rápido, seguido por su compañero Lance Stroll, mientras que los Williams y los Cadillac se alineaban detrás respectivamente.

Sin embargo, poco a poco fueron saliendo los demás y sus posiciones fueron cayendo, con un primer puesto que cambiaba de manos con Hamilton (con medios), Verstappen y más tarde Norris gracias a su 1:18.277.

Una vez completadas todas las vueltas, los eliminados eran Albon, Stroll, Sainz, Bottas, Pérez y Bortoleto (sin tiempo por exceder los límites de la pista).

Después de un breve paso por boxes, todos los pilotos montaron neumáticos blandos nuevos para hacer una última vuelta y asegurar su pase a la Q2 en una lucha que se intensificó respecto al resto de la temporada gracias a la mejora de Aston Martin.

Finalmente, Alonso consiguió la machada para pasar a la Q2 por 0.107s de diferencia. Los eliminados en al Q3 fueron por orden: Oliver Bearman, Carlos Sainz, Alex Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

Resultados de la Q1 de la clasificación del GP de Hungría 2026