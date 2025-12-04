Antonelli "empezó a dudar de sí mismo" ante su difícil debut en F1

Para Andrea Kimi Antonelli, ser atacado por la ciénaga de Internet no es más que el último desafío inesperado con el que le ha tocado lidiar, durante una temporada de debut en la Fórmula 1 con altibajos con Mercedes.

A pesar de que el equipo Red Bull se disculpó por su papel de cara a alimentar el odio en Internet, provocado por la salida de pista del italiano en el Gran Premio de Qatar, lo que permitió al líder del campeonato Lando Norris hacerse con el cuarto puesto, esto llegó demasiado tarde para frenar el impulso de la campaña.

Antonelli reveló que, aunque en un principio no se dio cuenta de la bilis que se dirigía contra él -al igual que la mayoría de los pilotos de F1, no maneja sus redes sociales-, se sintió conmocionado por lo que vio una vez que fue alertado.

"No fue fácil recibir todo ese tipo de comentarios después de la carrera, especialmente por algo que nunca haría, como dejar pasar a un rival", dijo. "Después de la carrera, recibir ese tipo de comentarios definitivamente dolió, pero obviamente fue agradable ver el comunicado de Red Bull".

"La interacción con la gente [en las redes sociales] es importante, pero durante el fin de semana intento mirarlo lo menos posible, porque no quiero distracciones, sólo quiero centrarme en el trabajo, realmente. Pero después de la carrera, recibí muchos mensajes de amigos mostrándome lo que estaba pasando, porque al principio no era consciente de ello. Luego, obviamente, fui a mirarlo y era difícil de ver, pero ahora me he olvidado de ello".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Podría decirse que su aparente bajón de estado de forma durante el verano fue más perjudicial que las amenazas de muerte que recibió en Internet después de Qatar. Una nueva geometría de la suspensión trasera, probada por primera vez en el Gran Premio de Emilia Romagna, debería haber aportado un control más consistente de la altura de pilotaje a la parte trasera del Mercedes, y una carga aerodinámica más consistente, pero en realidad la inestabilidad robó a ambos pilotos unas sensaciones cruciales en la frenada.

Las circunstancias en carrera, como la posterior victoria de Mercedes en Canadá, un circuito en el que la mayor parte de la frenada se hace en línea recta, enmascararon el problema. Antonelli tocó fondo en Bélgica, donde no pudo pasar de la Q1 ni en la sprint ni en la clasificación normal.

Desde que el equipo volvió a la geometría anterior en Hungría, Antonelli se ha parecido más al piloto que consiguió su primera pole en F1 en la sprint de Miami, terminando constantemente en los puntos y logrando podios en Sao Paulo y Las Vegas. Está a sólo dos puntos del sexto clasificado, Lewis Hamilton, en el campeonato de pilotos antes del final de la temporada.

"Este año ha sido una curva de aprendizaje enorme para mí", explicó. "Definitivamente, entrar en Mercedes este primer año creo que fue una gran oportunidad. Obviamente, estaba más bajo los focos, más presionado, pero creo que eso me ayudó a crecer aún más rápido".

"Creo que esta temporada he tenido altibajos. Obviamente, pasé un periodo muy largo y difícil, pero ser capaz de superarlo me hizo más fuerte. Fue como una pequeña victoria para mí, porque obviamente durante ese periodo de tiempo, en Europa, empecé a dudar de mí mismo, y también tenía miedo de no ser capaz de superarlo".

"Pero luego, obviamente, desde Bakú, hemos estado en un buen momento y ha sido muy divertido últimamente. Así que estoy bastante contento con la temporada, pero sobre todo con lo mucho que he crecido y lo mucho que he madurado como persona. Y definitivamente el año que viene estaré mucho más preparado, y controlaré mucho más la situación", cerró.