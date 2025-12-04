¿Quién ganará el Mundial de F1 2025 en el final de Abu Dhabi? Opinamos

Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri llegan al Gran Premio de Abu Dhabi con opciones de conquistar el campeonato del mundo de Fórmula 1 de 2025.

En un pulso que ha durado toda la temporada y que ha ido oscilando entre los tres protagonistas, todo se decidirá en la cita final, con Norris liderando con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen y 16 sobre su compañero de equipo Piastri en la tercera posición.

Así que, por última vez este año, ¿quién ganará el título de F1? Nuestros redactores dan su opinión.

Verstappen va a dar la campanada - Jacobo Vega

Sé que es difícil y que requiere de una serie de carambolas complicadas, pero siento que Verstappen va a dar la campanada y se va a llevar su quinto título este domingo. Lo más normal sería que se lo llevase Norris, es el máximo favorito, pero ha tenido una temporada tan irregular y su equipo es tan dado a cometer errores que me hace pensar que vamos a ver un desenlace diferente al esperado.

Desde principios de temporada mantengo que si Max tiene una oportunidad de lanzarse a por el título será un rival muy peligroso y lo ha demostrado con un final de temporada muy bueno en el que no tenia nada de presión y ha podido competir sin agobios, si es que alguna vez los ha tenido.

Norris no puede perder este Mundial… y no lo va a perder - Pol Hermoso

Sinceramente, me cuesta imaginar un escenario en el que Lando Norris no salga de Abu Dhabi como campeón del mundo. Y digo perder porque, a estas alturas, más que ganarlo, Norris tiene que evitar regalarlo. Llegar a la última carrera con 12 puntos de renta y con el mejor coche de la parrilla —porque sí, el McLaren es el mejor coche de 2025, muy por encima del Red Bull de Verstappen— es una ventaja que, en Fórmula 1, solo se escapa con una carambola histórica.

Y aquí está la clave: no veo ninguna carambola posible.

Piastri está a 16 puntos. Ni por rendimiento reciente ni por lógica competitiva está en la ecuación. Para que Oscar fuese campeón tendría que alinearse un escenario tan improbable que parece sacado de un videojuego: victoria suya, desastre de Norris, y que Verstappen quede por detrás… todo ello en un mismo gran premio. No va a pasar.

Así que esto es cosa de dos: Norris vs Verstappen. Y para que Max levante su quinto título necesita ganar y que Norris sea cuarto o peor. Lo segundo, incluso si lo compro a medias, queda anulado por una realidad: es casi imposible que dos McLaren se queden fuera del podio viendo la diferencia que tienen con Mercedes y Ferrari. Si Norris cae al cuarto puesto, Piastri estará delante… y McLaren solo tendría que apretar un botón de radio para ordenarle que le deje pasar. Y lo hará. Cualquier piloto sabe cuándo toca obedecer.

Además, Abu Dhabi es territorio Norris. Aquí ganó el año pasado. Aquí siempre ha volado.

Verstappen es Verstappen, sí. Pero 12 puntos son demasiados incluso para él. Y aunque Norris no haya sido un campeón impecable —porque no lo ha sido— todo apunta a que el domingo recibirá un título que hace semanas parecía imposible perder.

2010 vuelve: Piastri podría ser la sorpresa como Vettel - Jose Carlos de Celis

Sé que te asombrará ver a alguien que aún crea en las opciones de Piastri, y entiendo que la lógica es pensar que se lo lleva Norris. Pero el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y McLaren, visto lo que ocurrió en 2007 y lo que puede ocurrir en este 2025, también. Pero más que 2007, lo que se me viene a la mente es 2010.

Después de hacer lo contrario en Qatar, Norris se cubrirá de Verstappen, y todos se olvidarán de Piastri, como ocurrió aquella vez en la que Ferrari y Fernando Alonso siguieron a Mark Webber olvidándose de Sebastian Vettel, que se acabó coronando pese a llegar tercero y con pocas opciones antes de la carrera.

Hay otra cosa: Piastri tiene motivos para sentirse perjudicado esta temporada frente a Norris, y probablemente no esté muy por la labor de limitarse a ayudar al inglés a llevarse el título. Y hay también un extra: Verstappen, en un rueda a rueda contra Norris, no se lo pensaría, tiene poco que perder, y en un choque el favorecido sería Piastri. Elijo creer.

Norris lo tiene todo de cara y está en un buen momento - Juanjo Sáez

Si me hubieran preguntado hace varios meses, seguramente habría firmado con sangre que el título de 2025 habría ido a parar a las manos de Oscar Piastri. Sin embargo, esto es lo bonito de la Fórmula 1, sus cambios de guion que ni la mismísima película de Brad Pitt y Hollywood te podría firmar, o quizá ahí sí.

Durante gran parte de la temporada, el australiano fue más fuerte, pero en el último tramo del curso (en el que estamos ahora mismo) Norris ha dado un gran paso adelante en cuanto a pilotaje, seguridad y confianza. Su buen estado de forma, unido a un McLaren que debería dominar y a una venta de 12 puntos, hacen que lo que tenga todo de cara para conquistar su primer título mundial.

Salvo problema mecánico o sorpresa inesperada, a Norris le bastaría con acabar en el podio hagan lo que hagan sus rivales, así que el británico puede correr calculadora en mano y simplemente evitar meterse en problemas para cruzar la bandera a cuadros y poder empezar a celebrar.

Sin embargo, esto es la Fórmula 1 y todo puede pasar, sólo hay que ver el pasado GP de Qatar, donde McLaren desaprovechó un coche de seguridad y regaló la victoria a Verstappen, con Piastri acabando segundo y Norris cuarto, un resultado que de repetirse le daría su quinto mundial al de Red Bull. Eso sí, dudo mucho que algo así suceda en dos grandes premios consecutivos.

