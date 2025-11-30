Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Fórmula 1 GP de Qatar

Wolff carga contra Marko por acusar a Antonelli de favorecer a Norris: "Absurdo"

Helmut Marko estaba convencido de que Andrea Kimi Antonelli dejó pasar a Lando Norris a propósito al final del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, algo que al jefe de Mercedes, Toto Wolff, no le sienta nada bien.

Filip Cleeren Jake Boxall-Legge
Editado:
Toto Wolff, Director Ejecutivo de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Toto Wolff afirma que la sugerencia de Helmut Marko de que Andrea Kimi Antonelli dejó pasar a Lando Norris al final del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 es "sin sentido" y "totalmente absurdo".

Luchando por la tercera posición con Carlos Sainz por delante y Norris detrás, Antonelli cometió un error en la penúltima vuelta al deslizar los neumáticos traseros y salirse de pista en la curva 10, lo que permitió a Norris arrebatar la cuarta plaza y con ello dos puntos cruciales para el campeonato, llegando ahora a Abu Dhabi con una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen en lugar de 10.

Según el asesor de Red Bull Racing, Helmut Marko, Antonelli dejó pasar a Norris a propósito, habiendo mostrado previamente poca defensa ante Oscar Piastri en la carrera:"Fue dos veces en las que más o menos dejó pasar a Lando. Fue tan evidente".

La reacción de Marko:

Cuando se le plantearon los comentarios de Marko, Wolff respondió: "Bendito sea, Helmut. Esto es absolutamente absurdo, me cuesta entender que se diga algo así. Estamos luchando por el 2º en el campeonato, lo cual es importante para nosotros. Kimi lucha por un potencial 3º en la carrera".

"Quiero decir, ¿qué tan poco cerebro hay que tener para decir algo así? Y me molesta, porque ya estoy molesto con la carrera en sí, con cómo fue. Estoy molesto por el error al final. Estoy molesto por otros errores. Y luego escuchar semejante absurdo me deja atónito".

Wolff dijo que también había aclarado el asunto con el ingeniero de carrera de Verstappen, Gianpiero Lambiase, quien hizo un comentario similar por radio, pero en el calor del momento y no mucho después de la bandera a cuadros.

Lando Norris, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Hablé con GP. Lo vi, y obviamente estaba emocional en ese momento, porque necesitaban una posición, supongo, para ayudar a ganar el campeonato. Ahora necesitan más".

"Y le dije, simplemente se salió. Tuvo un pequeño momento en la curva anterior, y luego entró con menos velocidad en esa curva a izquierdas, pisó el acelerador y tuvo ese momento, que puede pasar, que hizo que perdiera la posición. Así que con GP, todo está claro. Aclaramos la situación. Dijo que no vio la situación".

"¿Por qué haríamos algo así? ¿Por qué siquiera pensar en interferir en el campeonato de pilotos? Realmente hay que revisarse uno mismo si está viendo fantasmas. Le dije a GP que había bastante revuelo en redes sociales y GP dijo: ‘Lo siento si causé eso’".

Y tras esto las opciones de Norris:

Hablando sobre la propia carrera de Mercedes, Wolff se mostró decepcionado porque Antonelli y George Russell terminaron quinto y sexto respectivamente, con Russell atrapado en tráfico después de perder tres posiciones al inicio desde el lado sucio de la parrilla.

"Cuando George estuvo en aire libre, hizo un 23.2, un segundo más rápido que antes. Con estos coches ahora al final de su vida útil, necesitas aire libre para rendir. En el momento en que estás en un atasco de tráfico, la turbulencia se vuelve tan mala que tu rendimiento cae, el neumático se degrada y no tienes oportunidad de recuperarte".

"Por eso creo que teníamos un coche rápido. La clasificación lo mostró. Tuvimos un coche rápido en la carrera sprint. Y creo que hoy también teníamos un coche rápido. Pero cuando pierdes posiciones en el pit stop y cometes errores en la carrera, obviamente eso no ayuda. Creo que si empiezas en aire libre, luchas al frente".

Las mejores fotos de la Carrera en Qatar

Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Los pilotos entran en boxes durante el coche de seguridad

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Liam Lawson, Racing Bulls Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari, Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Liam Lawson, Racing Bulls Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Liam Lawson, Racing Bulls Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
George Russell, Mercedes, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari, Liam Lawson, Racing Bulls Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, accidente en Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, accidente en Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Esteban Ocon, Haas F1 Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
George Russell, Mercedes, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
CIUDAD DE LUSAIL, QATAR - 30 DE NOVIEMBRE: Los pilotos se preparan para la salida en la parrilla durante el Gran Premio de F1 de Qatar en el Circuito Internacional de Lusail el 30 de noviembre de 2025 en la ciudad de Lusail, Qatar. (Foto de Lars Baron/LAT

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari, Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Vista general de la red

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber, Pierre Gasly, pilotos alpinos

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Liam Lawson, Racing Bulls Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing, Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lewis Hamilton, Ferrari, Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Lando Norris, McLaren, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos de la carrera del GP de Qatar de F1 2025
Fórmula 1
90

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Leclerc, frustrado: "Trabajar en el coche de 2026 no explica esto"
Siguiente artículo Zak Brown: "Cometimos un gran error, le hemos regalado la victoria"

Mejores comentarios
Filip Cleeren
Más de
Filip Cleeren
Red Bull confirma que anunciará el martes su alineación de pilotos para 2026

Red Bull confirma que anunciará el martes su alineación de pilotos para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Red Bull confirma que anunciará el martes su alineación de pilotos para 2026
Marko estalla contra Antonelli y le acusa de dejar pasar "a propósito" a Norris

Marko estalla contra Antonelli y le acusa de dejar pasar "a propósito" a Norris

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Marko estalla contra Antonelli y le acusa de dejar pasar "a propósito" a Norris
La teoría de McLaren F1 sobre por qué Piastri ha vuelto a su mejor nivel en Qatar

La teoría de McLaren F1 sobre por qué Piastri ha vuelto a su mejor nivel en Qatar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
La teoría de McLaren F1 sobre por qué Piastri ha vuelto a su mejor nivel en Qatar

Últimas noticias

Tesla 2026, todas sus novedades

Tesla 2026, todas sus novedades

Coches
Auto Coches
Tesla 2026, todas sus novedades
Red Bull confirma que anunciará el martes su alineación de pilotos para 2026

Red Bull confirma que anunciará el martes su alineación de pilotos para 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Red Bull confirma que anunciará el martes su alineación de pilotos para 2026
Zak Brown: "Cometimos un gran error, le hemos regalado la victoria"

Zak Brown: "Cometimos un gran error, le hemos regalado la victoria"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Zak Brown: "Cometimos un gran error, le hemos regalado la victoria"
Wolff carga contra Marko por acusar a Antonelli de favorecer a Norris: "Absurdo"

Wolff carga contra Marko por acusar a Antonelli de favorecer a Norris: "Absurdo"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Wolff carga contra Marko por acusar a Antonelli de favorecer a Norris: "Absurdo"