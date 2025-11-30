Wolff carga contra Marko por acusar a Antonelli de favorecer a Norris: "Absurdo"

Toto Wolff afirma que la sugerencia de Helmut Marko de que Andrea Kimi Antonelli dejó pasar a Lando Norris al final del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 es "sin sentido" y "totalmente absurdo".

Luchando por la tercera posición con Carlos Sainz por delante y Norris detrás, Antonelli cometió un error en la penúltima vuelta al deslizar los neumáticos traseros y salirse de pista en la curva 10, lo que permitió a Norris arrebatar la cuarta plaza y con ello dos puntos cruciales para el campeonato, llegando ahora a Abu Dhabi con una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen en lugar de 10.

Según el asesor de Red Bull Racing, Helmut Marko, Antonelli dejó pasar a Norris a propósito, habiendo mostrado previamente poca defensa ante Oscar Piastri en la carrera:"Fue dos veces en las que más o menos dejó pasar a Lando. Fue tan evidente".

Cuando se le plantearon los comentarios de Marko, Wolff respondió: "Bendito sea, Helmut. Esto es absolutamente absurdo, me cuesta entender que se diga algo así. Estamos luchando por el 2º en el campeonato, lo cual es importante para nosotros. Kimi lucha por un potencial 3º en la carrera".

"Quiero decir, ¿qué tan poco cerebro hay que tener para decir algo así? Y me molesta, porque ya estoy molesto con la carrera en sí, con cómo fue. Estoy molesto por el error al final. Estoy molesto por otros errores. Y luego escuchar semejante absurdo me deja atónito".

Wolff dijo que también había aclarado el asunto con el ingeniero de carrera de Verstappen, Gianpiero Lambiase, quien hizo un comentario similar por radio, pero en el calor del momento y no mucho después de la bandera a cuadros.

"Hablé con GP. Lo vi, y obviamente estaba emocional en ese momento, porque necesitaban una posición, supongo, para ayudar a ganar el campeonato. Ahora necesitan más".

"Y le dije, simplemente se salió. Tuvo un pequeño momento en la curva anterior, y luego entró con menos velocidad en esa curva a izquierdas, pisó el acelerador y tuvo ese momento, que puede pasar, que hizo que perdiera la posición. Así que con GP, todo está claro. Aclaramos la situación. Dijo que no vio la situación".

"¿Por qué haríamos algo así? ¿Por qué siquiera pensar en interferir en el campeonato de pilotos? Realmente hay que revisarse uno mismo si está viendo fantasmas. Le dije a GP que había bastante revuelo en redes sociales y GP dijo: ‘Lo siento si causé eso’".

Hablando sobre la propia carrera de Mercedes, Wolff se mostró decepcionado porque Antonelli y George Russell terminaron quinto y sexto respectivamente, con Russell atrapado en tráfico después de perder tres posiciones al inicio desde el lado sucio de la parrilla.

"Cuando George estuvo en aire libre, hizo un 23.2, un segundo más rápido que antes. Con estos coches ahora al final de su vida útil, necesitas aire libre para rendir. En el momento en que estás en un atasco de tráfico, la turbulencia se vuelve tan mala que tu rendimiento cae, el neumático se degrada y no tienes oportunidad de recuperarte".

"Por eso creo que teníamos un coche rápido. La clasificación lo mostró. Tuvimos un coche rápido en la carrera sprint. Y creo que hoy también teníamos un coche rápido. Pero cuando pierdes posiciones en el pit stop y cometes errores en la carrera, obviamente eso no ayuda. Creo que si empiezas en aire libre, luchas al frente".

