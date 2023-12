Análisis: los cinco ganadores de la temporada 2023 de Fórmula 1

1. Verstappen y Red Bull, los grandes campeones de la F1 2023

Después del Gran Premio de Japón 2022, Max Verstappen y Christian Horner dijeron a la vez: "Será extremadamente difícil igualar, y mucho menos superar, lo de este año". En realidad, tanto el equipo como Verstappen a título individual lo han conseguido todo con creces.

Como colectivo, Red Bull se ha quedado a una sola carrera de la imbatibilidad. Cuando Verstappen ganó en Monza, el lugar donde McLaren tropezó en su año de maravilla, Helmut Marko dijo que la siguiente carrera en Singapur sería el mayor desafío y sus palabras fueron muy acertadas. Sin embargo, Singapur resultó ser un caso aislado, ya que a partir de ahí volvieron a ganar todo.

Un vistazo a la parte inferior del suelo revela que se ha rediseñado bastante en comparación con 2022, el coche se ha vuelto aún más eficiente aerodinámicamente y las entradas de los pontones se redujo todavía más. Si a eso añadimos que el sobrepeso en Bahrein también desapareció de inmediato, Red Bull ha afinó al máximo su exitoso concepto de 2022.

Dicho eso, también hay que destacar el papel de Verstappen, ya que el RB19 demostró ser un coche dominante, pero realmente sólo en sus manos. Sergio Pérez sufrió para adaptarse y sólo consiguió dos victorias, mientras que el holandés logró un total de 19.

El porcentaje de victorias de Verstappen del 86,36% es un récord para la historia, ya que hasta este año el récord databa de 1952, cuando Alberto Ascari ganó el mundial con el 75% de los triunfos, por lo que superar los números del neerlandés parece casi imposible.

2. Fernando Alonso vuelve deslumbrar en la F1 a sus 42 años

Al principio de la temporada, parecía que Aston Martin era el principal rival de Red Bull. Por supuesto no les faltaba dinero y ambición en el proyecto de Lawrence Stroll, sobre todo tras el fichaje de Dan Fallows procedente de Red Bull y más tarde el del bicampeón del mundo español, Fernando Alonso.

Aston Martin demostró en Bahrein que, a pesar de todas las limitaciones, como el límite de gastos, sí es posible dar un gran paso adelante en invierno. Sin embargo, se vieron afectados por la intervención de la FIA en los alerones flexibles y por una serie de decisiones equivocadas en el desarrollo del monoplaza, pero eso no evitó que Aston Martin demostrase su potencial, con además una nueva fábrica y más desarrollos estructurales, lo que es muy prometedor.

Al igual que con Verstappen y Red Bull, hay que tener en cuenta que Alonso ha tirado del carro. Como se verá en un análisis posterior, no es casualidad que las diferencias entre los pilotos de Red Bull y de Aston Martin hayan sido las más grandes. Lance Stroll no es el piloto con más talento de la parrilla, pero sus diferencias hablan muy bien del asturiano, que a sus 42 años no está ni cerca de mostrar algunos signos de desgaste personal. La velocidad pura sigue ahí y la astucia aún más.

Más sobre la temporada 2023 de Aston Martin: Fórmula 1 Las increíbles y curiosas cifras del año de Aston Martin F1

3. McLaren revive y Piastri se confirma como futura estrella en F1

La temporada 2023 de F1 ha sido un año con dos caras para McLaren. En la presentación del coche, el jefe del equipo Andrea Stella fue muy sincero y reconoció que el coche aún no era bueno, pero que con una serie de actualizaciones podía llegar a serlo. Ambas cosas se hicieron realidad.

Los de Woking dieron un giro de timón durante el invierno pasado, pero no pudo mostrar ese resultado en Bahrein. Las actualizaciones de Bakú tampoco supusieron un paso adelante inmediato, pero las de Austria y Gran Bretaña sí. A partir de ahí, se colocaron habitualmente como la segunda fuerza por detrás de Red Bull.

El rediseñado MCL60 demostró ser especialmente bueno en curvas rápidas, aunque Lando Norris también dejó claro que el paquete general era bastante completo. Además, no sólo sus buenos resultados son esperanzadores, ya que también han trabajado en muchos más aspectos estructurales, como por ejemplo su nuevo túnel de viento.

En cuanto al futuro, McLaren ya tiene una alineación sólida, Verstappen de hecho la calificó como la mejor alineación de toda la parrilla. Con el coche mejorado, Norris ha vuelto a demostrar su nivel y ha cosechado podios con bastante regularidad. Mientras que Oscar Piastri ha tenido un debut que ha sorprendido a muchos, ya que ha estado a la altura de lo que se esperaba de un piloto con su palmarés en las categorías inferiores, con podios, una 'pole al sprint' e incluso una victoria en la carrera al sprint de Qatar.

El podio de Japón dice mucho. El talentoso australiano pilotaba por primera vez en Suzuka, que es un circuito muy difícil de dominar para los pilotos. Sin embargo, Piastri lo hizo a la perfección y demostró que tiene madera de piloto campeón y que, sin duda, es uno de los pilotos a tener en cuenta de cara a los próximos años.

4. Williams F1 progresa adecuadamente con Albon como capitán

Un poco más atrás, Williams también puede celebrar sus pasos adelante. El ilustre equipo de Grove ha sido el farolillo rojo en varias ocasiones en estos últimos años, pero en 2023 se abrieron camino hasta la séptima plaza de constructores.

James Vowles era un pilar importante en Mercedes y, como jefe de equipo de Williams, está haciendo un gran trabajo, sobre todo al reconocer que las infraestructuras de la escudería están anticuadas en unos 30 años, lo que provocó cambios inmediatos. Es una de las dos personas que merecen elogios por esta pequeña resurrección de Williams, aunque por supuesto aún no es nada comparado con el pasado.

El otro nombre que merece elogios es Alex Albon. El tailandés está tirando del carro en la pista y también vale su peso en oro para Williams por sus comentarios técnicos. En su año como piloto reserva y de desarrollo de Red Bull, Albon ya demostró que tiene mucho conocimiento técnico y eso es exactamente lo que Williams necesita en esta situación.

Es difícil saber si Albon, con su experiencia actual, podría hacerlo igual de bien en un equipo de la parte delantera de la parrilla, pero sí se puede decir que está progresando y convirtiéndose en un piloto extremadamente respetado por todo el paddock.

Ricciardo regresa totalmente renovado y la F1 ya mira a Lawson

Quien predijera en Bahrein que Liam Lawson y Daniel Ricciardo se subirían a un AlphaTauri en más de una carrera durante 2023, podría ganarse la vida como vidente. Como sabemos, ninguno de los dos tenía un asiento en la F1, pero cuando Nyck de Vries fue despedido después de diez carreras, el veterano australiano no dejó escapar la oportunidad de volver a la parrilla del Gran Circo.

Sin embargo, en su tercera carrera desde su regreso, en Zandvoort, sufrió una lesión y Liam Lawson tuvo que subirse a su coche de urgencia y en condiciones muy complicadas. No fue una tarea sencilla, pero logró mantenerse frío y consiguió un respetable 13º puesto.

Su mejor actuación se produjo dos carreras después, en Singapur. El circuito urbano de Marina Bay asusta a los recién llegados, pero Lawson también se mostró firme allí. De hecho, él fue quien dejó a Verstappen fuera de la Q3 y en carrera sumó sus primeros dos puntos. Sin embargo, pese a sus buenas actuaciones, una vez que Ricciardo se recuperó, tuvo que devolverle su asiento, aunque pudo irse con la cabeza bien alta después de ganarse el respeto del paddock y sabiendo que muchos ojos ya está puestos en su espalda de cara al futuro.

Por su parte, Ricciardo también tuvo un buen final de temporada y, aunque sólo logró sumar seis puntos en el GP de México, dejó muy buenas sensaciones en la estructura austriaca, e incluso el director de Red Bull, Christian Horner, aseguró que les había recordado al Ricciardo del pasado, volviendo a su mejor versión. Por ello y debido a las dudas sobre Sergio Pérez, que termina contrato en 2024, el australiano afronta el próximo curso con una posibilidad de regresar nuevamente a Red Bull en 2025 después de parecer prácticamente retirado.

