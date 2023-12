Cómo Sainz mantiene "los pies en la tierra" pese a estar en Ferrari F1

La vida de un piloto de Fórmula 1 es la soñada por todos los aficionados al automovilismo, puesto que se ganan el sueldo conduciendo a más de 300 km/h alrededor de los mejores circuitos del mundo. Sin embargo, la realidad esconde otras cosas mucho más tediosas, como los largos y duros entrenamientos físicos, las repetidas reuniones con los ingenieros o las interminables horas de espera en los aeropuertos.

Sobre todo ello habló Carlos Sainz, al que se le preguntó qué era lo que le hacía mantener los pies en la tierra a pesar de ser piloto de la escudería más laureada de la historia y ser conocido a nivel mundial: "Nuestra vida es mucho más normal de lo que la gente se piensa, ellos tienden a idealizar un poco las cosas, las personas o su vida de celebrity o deportista, son propensas a imaginarse una vida así, pero no lo es".

"Mi vida es una completamente normal, me levanto a la misma hora que todo el mundo, me voy a trabajar, con mi entrenamiento y mis reuniones, simuladores, encuentros con ingenieros, empresas, tengo una vida normal", explicó en una entrevista que le hicieron en Santander Private Banking. "No paro de viajar, pero viajar no es divertido, no es lo que la gente se imagina. Viajar es estar en aeropuertos horas y horas, y no es algo increíble".

El madrileño, quien ya acumula dos triunfos en la máxima categoría del automovilismo con el conjunto de Maranello, no es ajeno a las cosas cotidianas en el día a día, y sus lujos son ir a cenar con sus seres queridos y poder visitar a su familia y su perro, lo que cualquiera quiere hacer cuando tiene tiempo libre.

"Salimos a cenar, pero igual no es lo que la gente se imagina, voy con mi primo, que es mi mánager, mi novia, mi entrenador, y vamos los cuatro y cenamos, no es nada glamuroso. La gente se imagina una vida glamurosa que no existe, no es así, y eso, ya de entrada, te mantiene con los pies en la tierra, porque no es nada fuera de lo común", dijo Carlos Sainz.

"Entre carreras sigues viendo a tu familia, a tus amigos de toda la vida, sigue yendo al campo, a ver a mi perro cuando puedo, hago la vida más común y normal que te puedas imaginar, y eso te mantiene con los pies en la tierra", continuó el piloto español, consciente de que hay un segundo camino no tan recomendable. "En cambio, si optas por el lado de irte a los planes más extravagantes, sí que puedo entender que te pase factura, pero, a mí sinceramente, no creo que vaya a ser el caso".

