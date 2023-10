McLaren F1 inaugura oficialmente su nuevo túnel de viento

McLaren quiere volverse aún más temible en la Fórmula 1. La escudería de Woking cuenta con el monoplaza mejor situado de la parrilla actual para perseguir al RB19 de Red Bull. Pero no dejan de mirar al futuro, y el equipo dirigido por Andrea Stella inauguró oficialmente este pasado lunes, 2 de octubre de 2023, su nuevo túnel de viento, que se completó en el Centro Tecnológico de McLaren después de tres años de obras de renovación.

De hecho, el actual MCL60, al igual que los anteriores monoplazas, nació en uno de los dos túneles de Toyota en Colonia, mientras que el monoplaza de 2024 se desarrollará en las nuevas y ultramodernas instalaciones del conjunto británico. El nuevo túnel de viento nació en el mismo territorio que el antiguo, hasta el punto de que se conserva la estructura externa de acero junto con el ventilador que genera el flujo de aire en un circuito cerrado.

Esta operación resultaba especialmente complicada pero crucial para los de Woking, ya que el antiguo túnel de viento se había quedado obsoleto para un equipo que quiere ser puntero en la F1. Sólo permitía desarrollar modelos al 50 por ciento, mientras que la estructura actual llega hasta el 60, lo que permite realizar investigaciones microaerodinámicas mucho más detalladas, esenciales en la fase de desarrollo de un nuevo proyecto. Pero es evidente lo complicado que resulta ampliar una instalación en un espacio físico ya definido.

"Una vez definido el proyecto, llevamos a cabo el proceso de diseño de la nueva galería al mismo tiempo que demolíamos la estructura existente: la antigua, de acero, se redujo a piezas mucho más pequeñas, para poder sacarlas del edificio por las puertas existentes", explicó Hannah Allan, Directora de Proyectos de Ingeniería de McLaren

Christian Schramm, Director de I+D de McLaren, añadió: "Desde que se construyó el Centro Tecnológico, el túnel de viento ha sido la mayor inversión que se ha hecho en [el ámbito de] competición. Ha supuesto mucho sacrificio, horas extra y turnos, tanto en días de diario como los fines de semana, para cumplir los plazos que nos marcamos. Debido al espacio limitado, el túnel es lo más alto y ancho posible. La cinta, por ejemplo, es tan ancha como la puerta de acceso por la que entraba".

El hecho de que McLaren pueda trabajar con una instalación propia y ya no tenga que recurrir a Toyota supondrá un ahorro de dinero, pero la ventaja no será sólo económica al no tener que subcontratar, ya que se ganará en tiempo de desarrollo y en calidad de la investigación. El túnel de Woking se convierte así en la novedad aerodinámica principal de la F1, con los programas de simulación más avanzados.