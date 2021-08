Alpine aclara la renovación de Alonso: ¿había dudas?

En la previa del Gran Premio de Bélgica de este fin de semana, Alpine anunció la extensión de contrato de Fernando Alonso de cara a 2022, una noticia que extrañó ya que se daba por hecho que, dado que el objetivo del asturiano era tratar de aprovechar las nuevas reglas del próximo año, no había otro camino que continuar.

Sin embargo, equipo y piloto se apresuraron a aclarar que el contrato que firmaron en 2020 (cuando la escudería aún era Renault, no Alpine) era de los llamados '1+1', es decir, un año fijo con opción a renovar por otro más.

Realmente lo que ha ocurrido es que se ha aplicado esa extensión, y cuando a Laurent Rossi, CEO de Alpine, se le preguntó si en algún momentos hubo alguna duda, dio una respuesta muy explicativa.

"En un contrato 'uno más uno', siempre hay una duda. La primera fue que el propio Fernando dijo que le llevaría un par de carreras volver a ponerse en forma. Incluso admitió que tardó quizás una carrera o dos más de lo que esperaba. Por lo tanto, nunca se sabe cuándo comienza el año si se desarrollará o no de la manera que desea, y siempre hay un poco de incertidumbre en ambos lados".

Aunque no tuvo el mejor comienzo, poco a poco Alonso dio muestras de su clásica brillantez, y ha dejado grandes momentos en la primera mitad del campeonato. Así se disiparon todas las dudas, tanto las del bicampeón de seguir en la F1 como las de Alpine de continuar con él.

"En el momento en el que renovamos no hubo ninguna duda". comentó Rossi, que sin embargo insinuó que el acuerdo no estaba hecho. "Sí, era un pequeño secreto guardado, pero no renovar aún era algo posible. Aunque al final, ambas partes tenían muchas ganas de seguir adelante".

Con la renovación por tres temporadas que firmó Esteban Ocon el pasado junio, Alpine tiene bien cubierta su alineación, que será una continuidad de esta temporada ante la ilusionante llegada de un nuevo reglamento, en 2022, que esperan que les pueda dar alguna opción.