F1: 11 pilotos montan su tercer motor y rozan la sanción

La Fórmula 1 comienza este fin de semana un triplete de carreras que incluye –además de Zandvoort– los circuitos de Spa-Francorchamps y Monza, donde la potencia de los motores es clave. Y por ello, la mayoría de los equipos han aprovechado para introducir unidades de potencia nuevas.

Antes de este fin de semana, cinco pilotos ya habían instalado sus terceras y últimas unidades de potencia de la temporada: Max Verstappen, Sebastian Vettel, Esteban Ocon, Carlos Sainz y George Russell.

Para el fin de semana de Spa, los dos pilotos de Mercedes, Sergio Pérez, los dos McLaren, Fernando Alonso, Charles Leclerc, los dos AlphaTauri, Lance Stroll y Nicholas Latifi también han hecho el cambio.

Esto significa que solo los equipos cliente de Ferrari, Haas y Alfa Romeo, siguen con sus segundas unidades de potencia, por el momento.

Mientras que muchos equipos se sienten cómodos con el kilometraje de sus motores y pueden pasar el resto de la campaña con las tres unidades que tienen, algunos pilotos se enfrentan a la perspectiva de tener que utilizar un cuarto motor en algún momento. Eso provocaría una penalización automática en la parrilla.

De los pilotos de cabeza, Verstappen y Pérez, de Red Bull, perdieron sus segundas unidades de potencia como resultado de los daños en los accidentes de Silverstone y Hungaroring, respectivamente, por lo que prevén recibir una penalización en la parrilla en algún momento.

Hablando antes del fin de semana del GP de Bélgica, Verstappen dijo que no estaba seguro de cuándo Red Bull optaría por poner en juego el cuarto motor.

"No tengo ni idea todavía, porque acabo de recibir un nuevo motor", dijo el holandés. "Así que estamos buscando dónde, si es necesario, llevaremos uno nuevo. No puedo decir nada sobre eso ahora. Todavía no lo sabemos".

La certeza de una penalización en la parrilla de salida también es cierta para Leclerc, ya que tanto él como su compañero de equipo, Carlos Sainz, están listos para usar su cuarto motor cuando su equipo decida introducir su unidad de potencia mejorada prevista para más adelante.

No se ha fijado una fecha para ello, pero el director del equipo, Mattia Binotto, dijo recientemente que era optimista sobre el plan, que verá la unidad de potencia entrar en juego en algún momento después de Monza.

"Será para nosotros un paso importante para el final de la temporada", aseguró.