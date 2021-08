Alonso explica su renovación con Alpine y no cierra la puerta a la Indy 500

Durante el previo del GP de Bélgica, Alonso ha respondido a diversas cuestiones tras su regreso del espectáculo con el Fórmula 1 de Alpine en Le Mans.

El asturiano anunció en la mañana del jueves su renovación con la escudería francesa para 2022, encarando así con la misma ilusión que todo el equipo la nueva reglamentación del próximo año.

Ante la duda por la renovación, ya que el objetivo siempre fue aprovechar las reglas de 2022, Alonso fue claro: "No. Quiero decir, en mi cabeza, todo estaba planeado para 2022 y las nuevas regulaciones".

"Esa es probablemente la razón por la que volví al deporte, para el próximo año. Pero también necesitas tener la confianza del equipo, y necesitas hacer buenas carreras en esta primera parte de la temporada. Así que no estaba en duda".

Muchos creyeron que Alpine y Alonso habían firmado uno de los llamados "contratos multianuales" que efectivamente cubriera 2022, por lo que la renovación ha sido una sorpresa para quienes pensaban que ya tenía contrato para el próximo curso.

"El contrato era uno más uno", aclaró Alonso. Es decir, un año con opción a otro. "Así que en algún momento, teníamos que acordar algo para 2022. Y sí, estoy muy contento con el equipo, estoy muy contento con la remontada, y estoy deseando que llegue el año que viene. Y el equipo aparentemente también está contento con mi trabajo hasta ahora. Duró un minuto el tomar la decisión".

De cara al fin de semana en Spa-Francorchamps y con la dulce sombra de Hungría detrás, el español es optimista con lo que puede hacer Alpine.

"Creo que mirando el año pasado, fue un fin de semana bastante bueno para Renault. Así que venimos aquí con una mentalidad positiva, pensando que podemos ser competitivos. Pero al mismo tiempo sabemos dónde estamos".

"A veces, llegar a la Q3 es nuestro máximo objetivo los sábados, y conseguir algunos puntos el domingo. Pero el clima es una amenaza durante todo el fin de semana, así que tal vez podamos beneficiarnos de eso".

"En Hungría funcionó bien con algunas gotas de lluvia al comienzo de la carrera, así que veamos qué pasa aquí ".

Tras su pequeña incursión ceremonial en Le Mans, Alonso también habla de la tercera joya en la triple corona: Indianápolis 500. El piloto de Alpine no siente que su renovación con los franceses haya acabado con toda esperanza de asistir de nuevo al óvalo norteamericano.

"No. Bueno, creo que ahora mismo, mi enfoque principal está aquí. Mi dedicación total es al proyecto de F1, especialmente con las nuevas reglas y todo el trabajo que tendremos que hacer el próximo año".

"En el futuro, diré que en este momento me estoy divirtiendo con el regreso [a la Fórmula 1]. Creo que estoy compitiendo ahora a un nivel con el que estoy contento desde Bakú. Luego Silverstone, luego Hungría... Así que espero mostrar y demostrar un poco más ahora, en la segunda parte de la temporada y en el próximo año".

"Así que en el futuro lo haré si todavía estoy vinculado a la F1 [correr la Indy 500] o intentaré cosas diferentes. De todos los desafíos que he intentado fuera de la F1, Indianapolis es el único que no he completado aún. Así que siempre estará en mi lista de deseos. Pero por el momento, mi dedicación total es a la F1".