La siguiente carrera de F1 es en sábado, en Bakú: ¿por qué?

La Fórmula 1 está en una semana de descanso y la siguiente volverá con el GP de Azerbaiyán que se disputará de jueves a sábado, mientras que el domingo no habrá carrera.

Aunque ya se anunció el pasado año, sorprendió ver en el Madring durante el GP de España que muchos no se acordaban de que la siguiente carrera del mundial es en sábado, en Bakú. ¿Y por qué? lo analizamos.

¿Por qué el GP de Azerbaiyán 2026 es en sábado?

Cuando se reveló el calendario 2026 de F1 el 10 de junio del año pasado, el GP de Azerbaiyán aparecía una semana más tarde que el anterior y con la carrera fechada para el domingo 27 de septiembre. Sin embargo, dos semanas después, la Fórmula 1 anunció que la carrera se adelantaba al sábado 26 de septiembre "a petición del promotor de Azerbaiyán y de las autoridades gubernamentales pertinentes".

El 27 de septiembre es día nacional allí, porque se celebra el Día del Recuerdo de Azerbaiyán (Anım Günü), en el que se recuerda a todos los militares que fallecieron durante Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, también conocida como la Guerra Patriótica, que arrancó precisamente en la mañana del 27 de septiembre de 2020. Se trató de un conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, una guerra durante 44 días que se saldó con la victoria de Azerbaiyán.

El 27 de septiembre no es un día festivo en Azerbaiyán, y de hecho es laboral (este año al caer en domingo, no), pero es una jornada de luto en el país euroasiático, y el carácter de esa jornada choca con el ambiente lúdico de la Fórmula 1.

El Gobierno de Azerbaiyán calcula que 2.783 de sus soldados perdieron la vida durante esa guerra contra Armenia, y para no coincidir con el Día del Recuerdo, la carrera de Azerbaiyán de F1 será en sábado.

Lo curioso es que en el recientemente revelado calendario de 2027, mientras el resto de grandes premios solo cambian un día (Madrid fue este año el domingo 13 y el año que viene, el domingo 12), el GP de Azerbaiyán 2027 también será el 26 de septiembre, aunque eso sí, ya en domingo.

¿Qué supone que el GP de Azerbaiyán de F1 2026 se celebre en sábado?

Que todas las sesiones se adelantan un día. Así pues, el miércoles 23 de septiembre será la jornada de medios con las ruedas de prensa, el jueves 24 de septiembre se disputan las dos primeras sesiones de entrenamientos libres (FP1 y FP2), el viernes 25 la FP3 y la clasificación de Bakú, y el sábado 25 de septiembre, la carrera del GP de Azerbaiyán, a 51 vueltas.

¿Se han hecho más carreras de F1 en sábado?

Pues aunque la Fórmula 1 compite habitualmente en domingo, no es nada extraño que se celebre una carrera en sábado, ¡y de hecho el mundial, en aquel histórico GP de Gran Bretaña de 1950 en Silverstone, fue en sábado!

De hecho esa ronda de Gran Bretaña se hizo en sábado hasta 1975. ¿Y sabías que ha habido carrera de F1 todos los días de la semana en algún momento? Eso se debe sobre todo a cuando las 500 Millas de Indianápolis aparecían en el calendario de F1, aunque allí no iban los pilotos europeos. Esa carrera tradicionalmente se celebraba el 30 de mayo, salvo cuando esa fecha caía en domingo, que en ese caso se pasaba al día siguiente. Así que sí, ha habido carreras de F1 en sábado... y en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y por supuesto, domingo.

Sin embargo, ya sin la Indy 500, fue haciéndose más tradición que la F1 fuera en domingo, y el Gran Premio de Sudáfrica de 1985 —celebrado un sábado— fue la última carrera que no tuvo lugar en domingo hasta que Las Vegas volvió al calendario en 2023.

Desde entonces, y aunque aquí no se caiga mucho en ello, Las Vegas siempre acoge su carrera en sábado, por la noche, aunque en España eso es el domingo a primera hora.

Y por el inicio del Ramadán, en 2024, las dos primeras carreras, en Bahrein y Arabia Saudí, fueron en sábado.

¿Sabes que la de Bakú será la carrera número 78 de la historia de la F1 en hacerse fuera del domingo, y el 62 en sábado? Repasa.