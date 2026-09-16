¡10 carreras sprint en la F1 2027! ¡Y Mónaco entre ellas! Fechas y circuitos
Mira cuáles son las 10 carreras sprint que tendrá la temporada 2027 de Fórmula 1, en qué circuitos y en qué fechas.
La Fórmula 1 tendrá en 2027 más carreras sprint que nunca, diez. El formato introducido en 2021 con tres carreras (como en 2022) y con seis carreras desde 2023, ahora tendrá diez, que es un récord, y aquí vamos a ver en qué fechas se disputan la próxima temporada, y sobre todo qué circuitos.
Las carreras sprint son una carrera corta, de 100 kilómetros (y por tanto menos vueltas) que se disputa el sábado por la mañana, con una parrilla decidida por la clasificación sprint del viernes por la tarde, antes de que el sábado por la tarde se dispute la clasificación principal para la carrera larga del domingo.
Calendario de carreras sprint de la F1 en 2027: fechas y circuitos
- 13 de marzo: Gran Premio de Bahrein en Sakhir
- 3 de abril: Gran Premio de Australia en el Albert Park de Melbourne
- 10 de abril: Gran Premio de Japón en Suzuka
- 22 de mayo: Gran Premio de Canadá en el Gilles Villeneuve de Montreal
- 5 de junio: Gran Premio de Mónaco en el circuito urbano de Montecarlo
- 3 de julio: Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone
- 4 de septiembre: Gran Premio de Italia en Monza
- 6 de noviembre: Gran Premio de Sao Paulo en Interlagos
- 4 de diciembre: Gran Premio de Qatar en Losail
- 12 de diciembre: Gran Premio de Abu Dhabi en Yas Marina
La temporada 2027 de F1 empezará con una carrera sprint por primera vez en la historia, con el GP de Bahrein, que tendrá la carrera sprint el sábado 13 de marzo y la carrera principal el domingo 14 de marzo.
Tras el primer doblete (Bahrein-Arabia Saudí) y una semana de descanso llega el primer triplete de la temporada 2027 de F1, que empezará con carrera sprint en el Albert Park de Melbourne, el sábado 3 de abril durante el GP de Australia. De hecho, la segunda parada del triplete también tendrá carrera sprint, el sábado 10 de abril con el GP de Japón en Suzuka.
Después de dos carreras sin sprint, el sábado 22 de mayo se disputa la carrera sprint del GP de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve de Melbourne.
La gran novedad de la F1 2027 es la carrera sprint del GP de Mónaco, el sábado 5 de junio, en el circuito urbano de Montecarlo. Eso supondrá dos sesiones de clasificación en Mónaco... pero dos carreras sin apenas cambios de posición.
Un mes después, habrá carrera sprint de la F1 2027 en Silverstone, el sábado 3 de julio junto al GP de Gran Bretaña, y ya hasta dos meses más tarde (con un mes sin F1 en agosto) no volverá el formato sprint, con el GP de Italia en Monza y su carrera sprint el sábado 4 de septiembre, a la vuelta de las vacaciones de verano.
La última parte de la temporada 2027 de F1 tendrá menos carreras sprint, ya que la siguiente es el 6 de noviembre en Interlagos, durante el GP de Sao Paulo o GP de Brasil, y ya no habrá carreras sprint hasta el final.
Eso sí, por primera vez en la historia, el mundial 2027 de F1 acabará con carrera sprint, ¡de hecho las dos últimas del curso! La carrera sprint del GP de Qatar es el sábado 4 de diciembre y la carrera sprint del GP de Mónaco, el 11 de diciembre antes de que el día 12 acabe allí la temporada.
Qué circuitos se estrenan en las carreras sprint de F1 en 2027
Cinco circuitos y grandes premios debutan en el formato sprint de la Fórmula 1: Sakhir (en el GP de Bahrein), Suzuka (en el GP de Japón), el Albert Park de Melbourne (en el GP de Australia), Montecarlo (en el GP de Mónaco) y el Yas Marina (del GP de Abu Dhabi) acogerán en 2027 por primera vez en su historia una carrera sprint de F1.
China, Miami, Zandvoort (que de hecho sale del calendario) y Singapur tienen carrera sprint en 2026 pero ya no la tendrán en 2027.
Las otras cinco sedes sprint de la F1 en 2027 ya han tenido carreras de ese tipo antes. El circuito de Montreal ha tenido carrera en 2026 por primera y repetirá; Silverstone fue la primera carrera sprint de la historia de la en 2021 y ha vuelto en 2026; Monza estuvo en la primera temporada en 2021 y regresa, Interlagos es la sede más usada (durante cinco años, de 2021 a 2025) y después de no estar en las carreras sprint de 2026 sí tendrá en 2027; y por último, Losail (Qatar) tuvo tres veces carreras sprint, en 2023, 2024 y 2025.
Carreras sprint de la F1 2027
(en tabla)
|Circuito
|Carrera sprint en el GP de
|Fecha
|Sakhir
|Gran Premio de Bahrein
|13 de marzo
|Albert Park
|Gran Premio de Australia
|3 de abril
|Suzuka
|Gran Premio de Japón
|10 de abril
|Gilles Villeneuve
|Gran Premio de Canadá
|22 de mayo
|Montecarlo
|Gran Premio de Mónaco
|5 de junio
|Silverstone
|Gran Premio de Gran Bretaña
|3 de julio
|Monza
|Gran Premio de Italia
|4 de septiembre
|Interlagos
|Gran Premio de Sao Paulo
|6 de noviembre
|
Losail
|Gran Premio de Qatar
|4 de diciembre
|Yas Marina
|Gran Premio de Abu Dhabi
|11 de diciembre
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