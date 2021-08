Alpine: "Alonso estaba contento por nosotros, pero quiere ganar él"

Ocon se puso en cabeza tras una primera vuelta y una reanudación caótica sobre mojado, donde el líder Hamilton fue el único piloto que no entró a boxes a cambiar de neumáticos.

El inglés pagó por ello al entrar en la siguiente vuelta, lo que le hizo perder posiciones y Ocon se hizo con un liderato inesperado.

Mientras el francés defendía con éxito el liderato en un gran premio por primera vez frente al Aston Martin de Sebastian Vettel, la verdadera amenaza de los Alpine venía por detrás con Hamilton escalando posiciones.

La remontada del piloto de Mercedes se vio truncada por el compañero de equipo de Ocon, Alonso, que dio una lección magistral de defensa durante 11 vueltas para evitar que Hamilton se pusiera cuarto.

Por si te lo perdiste: La curiosa conversación de los jefes de Alonso ante su duelo con Hamilton

Alonso cortó así las posibilidades de que el campeón del mundo de alcanzara a Ocon, que se tuvo que conformar con la tercera posición antes de que Vettel fuera descalificado por una infracción con el combustible.

Ocon reconoció de inmediato el papel de Alonso en su primera victoria en la F1, y Alpine también se deshizo en elogios hacia el español por su influencia en el primer triunfo del equipo de Enstone bajo su nueva denominación.

"Alonso estuvo increíble, absolutamente increíble", comentó el director deportivo de Alpine, Alan Permane.

"Sinceramente, está contento por nosotros, está contento por Esteban, pero sé que está frustrado porque quiere ganar".

Permane reconoció que el trabajo de Alonso para contener a Hamilton fue crucial, ya que el español se defendió brillantemente, en particular en las rápidas curvas 4 y 5, hasta que un bloqueo en la 1 permitió a Hamilton adelantarle.

"100%. Sin duda, crucial", dijo Permane. "Fueron 11 vueltas, creo. Si le hubiera pasado en la primera vuelta, como pasó a Carlos [Sainz, que iba delante de Alonso, tercero] en el primer intento, estoy seguro de que Lewis habría estado ahí".

"Creo que lo que habríamos hecho sería caer un poco, permitirle a Seb el DRS y utilizarlo para protegernos un poco, pero no sé si habríamos aguantado".

Alonso explicó que era consciente de la situación de la carrera mirando las pantallas gigantes en la pista y que no necesitaba que Alpine le dijera lo importante que era frenar a Hamilton.

"No, el equipo no me dijo nada, pero yo sabía más o menos cuál era la situación de la carrera", indicó.

"Estaba mirando las pantallas, sabía que Esteban y Vettel estaban luchando, y que iban como dos curvas por delante de nosotros".

"A 20 vueltas para el final y con Lewis llegando dos o tres segundos más rápido, probablemente era suficiente para ganar la carrera, así que sabía que cada vuelta que podía mantenerlo detrás era oro para la victoria de Esteban".