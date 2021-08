Al jefe de Williams le encantaría que Russell fuera a Mercedes

Russell ha corrido con Williams desde el inicio de la temporada 2019, capitaneando el equipo y alcanzando puntos por primera vez el pasado domingo.

Como parte del programa de jóvenes pilotos de Mercedes, al que pertenece desde 2017, Russell ha recibido el apoyo del equipo alemán durante su etapa en F1 y se ha hablado una y otra vez de la posibilidad de que dé el salto en 2022.

Se espera que Mercedes decida entre entre Russell y su actual piloto Valtteri Bottas en algún momento de las vacaciones de verano que arrancaron este lunes tras el GP de Hungría.

Williams ha dicho que estaría encantado de seguir trabajando con Russell si no lograra la oportunidad en Mercedes, y no tomarán ninguna decisión sobre su alineación para el próximo año hasta que Mercedes decida.

Cuando se le preguntó, antes de las vacaciones de verano, si podía decir en qué dirección soplaba el viento sobre el futuro de Russell, el director general de Williams, Jost Capito, respondió: "No, y no me importa".

Además, continuó diciendo que le gustaría que Russell tuviera la oportunidad de impresionar con Mercedes, pero que Williams le ofrecería todo su apoyo independientemente de la decisión.

"Me gustaría que George lograra ese asiento, porque ahora mismo ya está en una posición en su carrera en la que puede gestionar estar en un equipo TOP y luchar por el campeonato", dijo Capito.

"Nunca retendría a un joven piloto si tiene ese tipo de oportunidad. Así que espero por él que tenga la oportunidad".

"Desde el punto de vista del equipo, por supuesto que nos encantaría mantenerle. Así que si llega Mercedes y recibe la oferta, tendrá todo nuestro apoyo. Si no, también tendrá todo nuestro apoyo".

"Y por eso, por parte de nuestro piloto, podemos esperar hasta que se tome esa decisión, sea cual sea. Estaremos bien".

Russell brilló en su única aparición con Mercedes en el Gran Premio de Sakhir 2020, cuando sustituyó a Lewis Hamilton, clasificándose segundo y luchando por ganar la carrera antes de un pinchazo a última hora.

La decisión de Mercedes sobre quién será el compañero de Hamilton el año que viene está llamada a crear un efecto dominó en el mercado de pilotos del año que viene.

Williams es uno de los pocos equipos con dos asientos libres para la temporada 2022, lo que le convierte en un actor importante en la llamada "silly season" (periodo de rumores y fichajes).

El equipo ha declarado una y otra vez que se tomaría su tiempo para decidir su alineación del próximo año, y parece que ahora atrae el interés de los pilotos a medida que continúa su recuperación bajo los nuevos propietarios Dorilton Capital.

"Creo que todos los pilotos que no tienen un asiento fijo para el próximo año, o que tienen una opción para el próximo año, están hablando con nosotros en este momento", dijo Capito.

"Es el asiento más deseado en la Fórmula 1 ahora mismo".

